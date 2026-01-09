РУС
Новости Теневой флот России
596 7

Сибига приветствовал задержание США танкера "теневого флота" РФ Olina: Правильный сигнал

Сибига о задержании США танкера "теневого флота" РФ Olina

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал захват США подсанкционного танкера "теневого флота" РФ Olina в Карибском море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Мы приветствуем последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват судна Olina. Это судно находилось под санкциями как часть российского "теневого флота". Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы правонарушителям", – написал он.

Что предшествовало?

  • Напомним, сегодня сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.

Автор: 

Хай краще Сибіга нам розкаже, про що сигналізує двушечка на мацкву.
09.01.2026 20:37 Ответить
Росіянин начепив протитанкову міну на "товарища" із Африки і беззбройним виганяє його із укриття на поле бою: "Х#й сосать, уголек. Че ты очкуеш?". ВIДЕОДжерело: https://censor.net/ua/v3594655

Сибіга, попрацюйте з розповсюдженням цього відео , бдлск - самі занаєте в яких країнах
09.01.2026 20:38 Ответить
Англійці несли "брємя бєлого чєловєка" самі, а цей "арієць" кривоногий переклав своє культуртрегерство в Україні у вигляді ТМ-ки на чорнобривчика

.
09.01.2026 21:04 Ответить
******, воєнний злочинець-маніяк, з московітами, тільки убиває Укранців, краде їх територію та дітей, бреше і гадить по всьому Світу, сіючи руїну, хворобу, злидні, знищуючи цивілізацію!!!
Смерть ****** з московітами!!
Слава Україні!!
09.01.2026 20:41 Ответить
Хоч чужі " перемоги" привітав
09.01.2026 20:53 Ответить
звідки перемоги ?

Сі Бебі звільнений ЗЄлєю "з вдячністю"

.
09.01.2026 21:09 Ответить
А ви з зєльонкіним призупиніть «Дружбу». Буде ще правильніший сиґнал.
09.01.2026 21:05 Ответить
 
 