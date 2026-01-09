Сибига приветствовал задержание США танкера "теневого флота" РФ Olina: Правильный сигнал
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал захват США подсанкционного танкера "теневого флота" РФ Olina в Карибском море.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Мы приветствуем последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват судна Olina. Это судно находилось под санкциями как часть российского "теневого флота". Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы правонарушителям", – написал он.
Что предшествовало?
- Напомним, сегодня сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
Сибіга, попрацюйте з розповсюдженням цього відео , бдлск - самі занаєте в яких країнах
.
Смерть ****** з московітами!!
Слава Україні!!
Сі Бебі звільнений ЗЄлєю "з вдячністю"
.