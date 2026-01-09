Сибига приветствовал задержание США танкера "теневого флота" РФ Olina: Правильный сигнал

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал захват США подсанкционного танкера "теневого флота" РФ Olina в Карибском море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Мы приветствуем последовательные и решительные действия Соединенных Штатов против незаконных танкеров, включая сегодняшний захват судна Olina. Это судно находилось под санкциями как часть российского "теневого флота". Такие решительные шаги демонстрируют силу и посылают правильные сигналы правонарушителям", – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не ответил, общался ли он с Путиным после захвата танкера Marinera

Что предшествовало?