РУС
Заседание совета ОБСЕ
550 8

Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за российских ударов, - Сибига

ОБСЄ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал проведение экстренного заседания ОБСЕ по требованию Украины из-за российских ударов и игнорирования мирных инициатив под эгидой США.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Давление на Россию, в том числе на международных форумах, не будет прекращаться, пока террористическое государство будет настойчиво продолжать свою геноцидную агрессивную войну. После ряда экстренных заседаний, в частности в СБ ООН и НАТО, в этот четверг, 15 января, по требованию Украины, вопрос российских ударов и игнорирования мирных усилий под эгидой США будет рассмотрен в ОБСЕ", - написал министр.

По его словам, время проведения чрезвычайных дебатов приурочено к первому заседанию Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и презентации приоритетов председательства Игнацио Кассиса.

"Это четко показывает, что длительный мир для Украины является главным приоритетом этой организации", - отметил Сибига.

Глава МИД также призвал все государства-участницы ОБСЕ противостоять угрозе и масштабности вызова, который представляет "самая большая и самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны" для принципов суверенитета, территориальной целостности, свободы и человеческой жизни.

 

ОБСЕ (4915) Сибига Андрей (748)
Прикольно, активувати підконтрольну рф ОБСЄ, щоб вони почали щось робити, вони з 2014 нічого не бачать, вони в Луганістані в упор російських терористів і окупантів не помічали.
13.01.2026 16:10 Ответить
Так а що вирішила з цього питання рада Безпеки ООН????????? Чи знову сиділи балакали сіли та й заплакали?
13.01.2026 16:11 Ответить
Так оон до цих пір, мабуть, ще збирається
13.01.2026 16:20 Ответить
Врізних фантастичних творіннях ООН стає світовим урядом шо має сили і засоби поставити на місце різник кхм - але в реальності це чіхуа хуа ( навіть не пекінес - а чіхуа хуа ).
13.01.2026 16:31 Ответить
Хтось розуміє, чи це має сенс? Всі ці збори занепокоєних- це ж кошти платників податків
13.01.2026 16:14 Ответить
Україна та ООН попросять донорів про додаткове фінансування через обстріли енергетики
13.01.2026 16:17 Ответить
а виділені кошти нададуть надійним перевіреним людям - карлсону та шугармену
13.01.2026 16:29 Ответить
"зелебобіки" звернуться до рашистських таксистів з ОБСЄ
13.01.2026 16:48 Ответить
 
 