Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за российских ударов, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал проведение экстренного заседания ОБСЕ по требованию Украины из-за российских ударов и игнорирования мирных инициатив под эгидой США.
Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Давление на Россию, в том числе на международных форумах, не будет прекращаться, пока террористическое государство будет настойчиво продолжать свою геноцидную агрессивную войну. После ряда экстренных заседаний, в частности в СБ ООН и НАТО, в этот четверг, 15 января, по требованию Украины, вопрос российских ударов и игнорирования мирных усилий под эгидой США будет рассмотрен в ОБСЕ", - написал министр.
По его словам, время проведения чрезвычайных дебатов приурочено к первому заседанию Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и презентации приоритетов председательства Игнацио Кассиса.
"Это четко показывает, что длительный мир для Украины является главным приоритетом этой организации", - отметил Сибига.
Глава МИД также призвал все государства-участницы ОБСЕ противостоять угрозе и масштабности вызова, который представляет "самая большая и самая длительная война в Европе со времен Второй мировой войны" для принципов суверенитета, территориальной целостности, свободы и человеческой жизни.
