В Швейцарии отменили показ пропагандистского фильма о Революции Достоинства, производства Russia Today, - Сибига

Украина приветствует решение муниципалитета Муральто в Швейцарии отменить показ пропагандистского фильма "Майдан: Дорога к войне", производства Russia Today.

Об этом в соцсети Х написал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Голос активистов и дипломатов услышали

"Украинские общественные активисты и дипломаты выступали против такого показа, и их возражения были услышаны. Кремлевской пропаганде не место в публичных местах. Свобода слова не должна быть щитом для дезинформации и оправдания войны. Годами Россия отравляла европейские культурные сцены, используя культуру как инструмент войны и пропаганды. Цель всегда была одной и той же: подорвать европейские общества и манипулировать общественным мнением. Но реальность войны далека от клише, созданных российской литературой, театром и балетом", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Сибига отметил, что со всеми книгами о "таинственной русской душе" и прочей чепухой на заднем плане, Россия воспитала поколение военных преступников, которые убивали, насиловали, грабили и пытали людей в Украине.

"Не только Путин, но и россияне несут ответственность за продолжение этой геноцидной войны, которая длится дольше, чем восточный фронт Второй мировой войны, с зверствами, беспрецедентными с тех пор", - заявил Сибига.

Фильм является токсичной пропагандой РФ

"Этот фильм — лишь один из примеров того, как токсичная российская военная пропаганда пытается пробиться к европейской аудитории. Речь идет не о свободе слова — это государственная пропаганда, которую следует запретить", — убежден министр.

В заключение он поблагодарил "все ответственные места и органы власти, которые понимают это и защищают европейское культурное пространство от такого ментального яда".

Что известно о фильме и организаторах показа

Накануне Национальный союз кинематографистов Украины сообщал, что фильм "Майдан: Дорога к войне" продвигает типичные нарративы российской пропаганды. В частности, представляет события Революции Достоинства как причину войны и обвиняет украинскую армию в обстрелах гражданских на Донбассе в течение 2014-2022 годов.

Одним из организаторов показа фильма был Винченцо Лоруссо — основатель организации Donbass Italia, который открыто поддерживает так называемые "ДНР" и "ЛНР", занимается сбором средств в помощь оккупационным войскам и распространяет российскую пропаганду в Италии и Швейцарии.

Еще один соорганизатор — журналист Элизео Бертолази, который годами сотрудничает с российскими государственными медиа Sputnik и RT и неоднократно посещал оккупированные территории Украины в качестве "международного наблюдателя" на нелегитимных референдумах и выборах, организованных Россией.

Показ пропагандистского фильма был запланирован на 29 января.

