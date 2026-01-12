У Швейцарії скасували показ пропагандистського фільму про Революцію Гідності, виробництва Russia Today, - Сибіга

Україна вітає рішення муніципалітету Муральто у Швейцарії скасувати показ пропагандистського фільму "Майдан: Дорога до війни", виробництва Russia Today.

Про це в соцмережі Х написав очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє Цензор.НЕТ.

Голос активістів і дипломатів почули

"Українські громадські активісти та дипломати виступали проти такого показу, і їхні заперечення були почуті. Кремлівській пропаганді не місце в публічних місцях. Свобода слова не повинна бути щитом для дезінформації та виправдання війни. Роками Росія отруювала європейські культурні сцени, використовуючи культуру як інструмент війни та пропаганди. Мета завжди була однаковою: підірвати європейські суспільства та маніпулювати громадською думкою. Але реальність війни далека від кліше, створених російською літературою, театром та балетом", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

Сибіга зазначив, що з усіма книгами про "таємничу російську душу" та іншими нісенітницями на задньому плані, Росія виховала покоління воєнних злочинців, які вбивали, ґвалтували, грабували та катували людей в Україні.

"Не лише Путін, а й росіяни несуть відповідальність за продовження цієї геноцидної війни, яка триває довше, ніж східний фронт Другої світової війни, зі звірствами, безпрецедентними з того часу",- заявив Сибіга.

Фільм є токсичною пропагандою РФ

"Цей фільм — лише один із прикладів того, як токсична російська воєнна пропаганда намагається пробитися до європейської аудиторії. Йдеться не про свободу слова - це державна пропаганда, яку слід заборонити", - переконаний міністр.

Наостанок він подякував "всім відповідальним місцям та органам влади, які розуміють це та захищають європейський культурний простір від такої ментальної отрути".

Що відомо про фільм та організаторів показу

Напередодні Національна спілка кінематографістів України повідомляла, що фільм "Майдан: Дорога до війни" просуває типові наративи російської пропаганди. Зокрема, представляє події Революції Гідності як причину війни та звинувачує українську армію в обстрілах цивільних на Донбасі впродовж 2014–2022 років.

Одним з організаторів показу фільму був Вінченцо Лоруссо — засновник організації Donbass Italia, який відкрито підтримує так звані "ДНР" та "ЛНР", займається збором коштів на допомогу окупаційним військам і поширює російську пропаганду в Італії та Швейцарії.

Ще один співорганізатор - журналіст Елізео Бертолазі, який роками співпрацює з російськими державними медіа Sputnik і RT та неодноразово відвідував окуповані території України як "міжнародний спостерігач" на нелегітимних референдумах і виборах, організованих Росією.

Показ пропагандистського фільму був запланований на 29 січня.

