Впечатляет, как украинцы живут без тепла и то, что они делают, чтобы выжить, - Трамп

Президент Дональд Трамп впечатлен тем, как украинцы живут без тепла в результате российских обстрелов.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Это очень тяжело, действительно тяжело для людей в Украине, я вам так скажу. То, как они живут — без тепла, когда на улице 20 градусов ниже нуля... Знаете, там очень холодно. В основном там климат холоднее, чем в Канаде.

И они живут без тепла. Я спросил их: "Как вы это делаете?". И он дал мне ответ... Это действительно впечатляет, что они делают, чтобы выжить. Но так жить нельзя", - добавил он.

