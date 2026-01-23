Вражає, як українці живуть без тепла та те, що вони роблять, щоб вижити, - Трамп

Президент Дональд Трамп вражений тим, як українці живуть без тепла внаслідок російських обстрілів.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Це дуже важко, справді важко для людей в Україні, я вам так скажу. Те, як вони живуть — без тепла, коли на вулиці 20 градусів нижче нуля... Знаєте, там дуже холодно. Здебільшого там клімат холодніший, ніж у Канаді.

І вони живуть без тепла. Я запитав їх, я спитав: "Як ви це робите?". І він дав мені відповідь... Це справді вражає, що вони роблять, щоб вижити. Але так жити не можна", - додав він.

Що передувало?

Топ коментарі
+40
вражае як такою величною країною як США керуе рудий маразматик
23.01.2026 08:51 Відповісти
23.01.2026 08:51 Відповісти
+30
"Здебільшого там клімат холодніший, ніж у Канаді" - у них викладання географії заборонене ?
23.01.2026 08:47 Відповісти
23.01.2026 08:47 Відповісти
+27
"Це справді вражає, що вони роблять, щоб вижити"
23.01.2026 09:05 Відповісти
23.01.2026 09:05 Відповісти
23.01.2026 08:47 Відповісти
вражає тільки рудий поц
показати весь коментар
23.01.2026 09:07 Відповісти
У них при рудому заборонена наука взагалі
показати весь коментар
23.01.2026 09:17 Відповісти
Припускаю, що він має рацію. Я теж колись думала, що Швеція-це дуже холодна північна країна і була здивована, коли прожила в ній більше року. В Україні восени-взимку-весною набагато холодніше, ніж в Швеції.
23.01.2026 09:28 Відповісти
23.01.2026 09:28 Відповісти
Адже нас вчили у школі (ми ж не трумпи на домашньому навчанні!), чим відрізняється климат морський від континентального, та що таке Гольфстрім... Але десь на підсвідомості все одно сидить: у Скандинавії холоди (а Скандинавія - різна), у Лондоні - смог (вже давно немає, зник разом з вуглем). Німці довго (майже до цієї війни) вважали, що Україна - це десь у Сибіру, а ми дивуємося, що у Дюсельдорфі по дворах росте бамбук (ще й не виведеш його, сорняка!), а дачі та парки обносять стаї папуг...
23.01.2026 09:49 Відповісти
23.01.2026 09:49 Відповісти
Рудий просто у школу не ходив він слабоумний з дитинства.
23.01.2026 09:39 Відповісти
23.01.2026 09:39 Відповісти
Торонто на більш південній паралелі розташований, ніж Херсонська область. А оскільки Трамп бачить тільки те, що зблизьку, то й каже таке.
23.01.2026 10:03 Відповісти
23.01.2026 10:03 Відповісти
Мати Трампа колись не дарма називала його ідіотом.
23.01.2026 10:10 Відповісти
23.01.2026 10:10 Відповісти
23.01.2026 08:51 Відповісти
**** лицемірна. Річ трамба була мабуть хороша і гарна скоріш за все чудова бо в мене серце кольнуло так турботливо і гарно сказав.
23.01.2026 08:53 Відповісти
23.01.2026 08:53 Відповісти
тіко чогось рудий ніц не згадав за головну причину того, чому Українці без тепла, світла, води - свого друга *****
23.01.2026 09:27 Відповісти
23.01.2026 09:27 Відповісти
Ти ж виділив на допомогу Україні 800 млн - як маленька Литва - чого тобі переживати? - ганяй шарики
23.01.2026 08:54 Відповісти
23.01.2026 08:54 Відповісти
Цікаво скільки ***** пообіцяло руді собаці з заморожених активів.
показати весь коментар
23.01.2026 09:01 Відповісти
рудий жадібний, тому пообіцяв 50/50, а буде усе робити для того, шоби було 80/20 (звісно на його користь, учергове найопуючи/надуваючи свого друга *****)
водночас рудий пистімите, шо це чудовий діл
23.01.2026 09:29 Відповісти
23.01.2026 09:29 Відповісти
23.01.2026 08:54 Відповісти
23.01.2026 08:54 Відповісти
Ледь " дупло" встиг лопатою прикрити 😸
23.01.2026 08:57 Відповісти
23.01.2026 08:57 Відповісти
і як угріє по голові ним....лопата відпочиває !
23.01.2026 08:58 Відповісти
23.01.2026 08:58 Відповісти
А прикіньте приходе бородатий мужик в пункт незламності з 30ма єлдаками шоб поставити їх на зарядку. ото пенсіонери *******
23.01.2026 09:03 Відповісти
23.01.2026 09:03 Відповісти
а коли ще й пачку солі, як теплоакумулятор, ними обкладе!!! )))
23.01.2026 09:38 Відповісти
23.01.2026 09:38 Відповісти
Головне, що в українців є копалини.
23.01.2026 08:56 Відповісти
23.01.2026 08:56 Відповісти
були.
23.01.2026 09:05 Відповісти
23.01.2026 09:05 Відповісти
І це завдяки тобі також, руда стара цинічна потворо
23.01.2026 08:59 Відповісти
23.01.2026 08:59 Відповісти
Яке ж воно нице, тупе та неосвічене!!!
Який світ, такий і Володар!..
23.01.2026 09:00 Відповісти
23.01.2026 09:00 Відповісти
Вражає твій ідиотизм,руда наволоч.
23.01.2026 09:00 Відповісти
23.01.2026 09:00 Відповісти
це все ******* і бравада.я от згадав початок війни і піднесення духу народу до боротьби і свободи.ця падаль ***** вилила бруду на народ щоб погасити волю і довести життя людей до цієї ганьби.
23.01.2026 09:03 Відповісти
23.01.2026 09:03 Відповісти
При Єрмаку такого не було. Поваерніть Борисовича
23.01.2026 09:04 Відповісти
23.01.2026 09:04 Відповісти
забули пізню осінь та початок зими у 22-ому?
хлопаки, які з фронта у відпустку/шпиталі приїжджали тоді до Києва, просто охрінівали, наскіко хєрово навіть у порівнянні з їхніми умовами
23.01.2026 09:25 Відповісти
23.01.2026 09:25 Відповісти
23.01.2026 09:05 Відповісти
З цього монологу стає зрозумілим чим Трампон та ***** будуть тиснути на зелю
23.01.2026 09:06 Відповісти
23.01.2026 09:06 Відповісти
Я запитав ЇХ, я спитав: "Як ви це робите?". І ВІН дав мені відповідь.. ???
23.01.2026 09:07 Відповісти
23.01.2026 09:07 Відповісти
Перекладачам, котрі працюють з цим генератором випадкових слів, давно слід поставити пам'ятник. Його навіть англомовні люди не завжди можуть зрозуміти, коли в одній фразі він щось стверджує, і тут же сам собі заперечує.
23.01.2026 09:19 Відповісти
23.01.2026 09:19 Відповісти
Приїжджай, Доні, до нас, ми тобі гарний обігрівач подаруємо з запасними батарейками.
23.01.2026 09:09 Відповісти
23.01.2026 09:09 Відповісти
Краще такий:
23.01.2026 09:21 Відповісти
23.01.2026 09:21 Відповісти
Для вельмишановного ганДонні-любий каприз. Тим більш-рудий маразматик любить збочення.
23.01.2026 09:42 Відповісти
23.01.2026 09:42 Відповісти
Коли нам холодно, ми думаємо, як би зробити холодними 50 тис загарбників на місяць.
23.01.2026 09:18 Відповісти
23.01.2026 09:18 Відповісти
Поцілуй свого пуйла в сраку. Рудий ідіот.
23.01.2026 09:26 Відповісти
23.01.2026 09:26 Відповісти
"Це справді вражає, що вони роблять, щоб вижити. І тому я спитав: "А чому ви не капітулюєте? Підпишіть угоду і ваші страждання припиняться. А я припиню дев'яту війну. Ну бо так жити не можна!"
23.01.2026 09:28 Відповісти
23.01.2026 09:28 Відповісти
23.01.2026 09:37 Відповісти
23.01.2026 09:37 Відповісти
лицемірство цього кінченого гандона зашкалює!!!
майже рік назад воно припинило АБСОЛЮТНО ВСЮ військову допомогу Україні, а тепер такий сидить такий "вражений": як це так українці живуть в холоді і ще не вимерли?
23.01.2026 10:26 Відповісти
23.01.2026 10:26 Відповісти
Його лицемірство полягає в тому, що, коли він був лише кандидатом у президенти, то казав, що надасть Україні стільки зброї, скільки їй потрібно (в тому числі і далекобійні ракети). Це якщо ***** не захоче припиняти війну. Але, як вже багато разів всі бачили, воно постійно бреше.
23.01.2026 12:20 Відповісти
23.01.2026 12:20 Відповісти
Коли у будь-яких оголошеннях про наміри є слово "ЯКЩО", вважайте вже на березі, що це брехня. Бо під соусом "якщо" на ура йде будь-яке лайно: від банального "не хочу бачити" до такого ж банального Ґляйвіца, тільки підкладай!
23.01.2026 13:21 Відповісти
23.01.2026 13:21 Відповісти
"Здавайтеся! І мій друг Владімір дозволить вам всім виїхати до сибіру, там тепло як у Флориді!"
23.01.2026 10:45 Відповісти
23.01.2026 10:45 Відповісти
Тому шо в укранців є такий лідор. А якби його не було -то тепло в хатах було б.
23.01.2026 09:57 Відповісти
23.01.2026 09:57 Відповісти
Українці так багато роблять для виживання. Жодного виробництва ЗРК.
23.01.2026 10:07 Відповісти
23.01.2026 10:07 Відповісти
Київ і Дніпро, колись два міста з передовими ракетними технологіями, сидять в холоді і без світла.
23.01.2026 10:09 Відповісти
23.01.2026 10:09 Відповісти
Вражає, як це падло ганяє лисого у *****
23.01.2026 10:14 Відповісти
23.01.2026 10:14 Відповісти
трампон-гандон зі своїми "враженнями" може сходити НА! ***!
23.01.2026 10:23 Відповісти
23.01.2026 10:23 Відповісти
Вражає навіть не те що він сказав, в вражає те що влада зелена абсолютно нічого для цього не зробила, результат маємо те що маємо.
23.01.2026 10:24 Відповісти
23.01.2026 10:24 Відповісти
***** надіялось зробити в Україні холодомор, а Трамп мовчав. Бо надіявся що це зламає ненависних йому українців і вони згодяться на капітуляцію.
Трамп мабуть у розпачі. З його промови так і читається: Хохльіьіьіьіьі.. капітулюйтеее!
23.01.2026 10:45 Відповісти
23.01.2026 10:45 Відповісти
А як внутрішны гниди грабують, знущаються та пляшуть на кістках Української Нації не вражає?
23.01.2026 10:50 Відповісти
23.01.2026 10:50 Відповісти
Чого українці стібаються над тупістю президента США? Ну вибрали американці свою ганьбу, але їм не холодно і не жарко. В них є світло, тепло, вода..., не падають ракети і шахеди на голови. Не хоронять своїх найкращих синів і дочок і якщо набридне президент, то через Сенат і Конгрес його скоренько приберуть. Краще українцям подитивися на себе, що ж вони натворили у 2019 році. Боневтік Позорно-Брехливий залишив їх з відсутньосю ракет, систем ППО, кожного дня під ударами ракет, бомб, дронів, в холоді, в темноті.., з великими втратами на фронті і територій. Розвів тут заповідник для свого шобла, яке вигрібає все українське і те, що дають партнери. А українчики бачать тільки дурість американського президента.
23.01.2026 10:58 Відповісти
23.01.2026 10:58 Відповісти
Заждіть та не кажіть "гоп!". Бо їхнє лайно при владі тільки рік, а вже маячать війни на півночі та півдні, та й громадянська на порозі.
Я не виправдовую наше зелене лайно, але й руде не ліпше...
23.01.2026 13:24 Відповісти
23.01.2026 13:24 Відповісти
Співчуває воно.... Томагавків продай! Нам буде тепліше!
23.01.2026 12:04 Відповісти
23.01.2026 12:04 Відповісти
Ой бл*дь, стули пельку, жаба гівноголова...
23.01.2026 12:39 Відповісти
23.01.2026 12:39 Відповісти
А пан Трамп теж приклав до цього холодомору руку! Своєю цинічною бездіяльністю допомагає "гарному хлопцю" маніяку Путлеру вбивати українців проливаючи при цьому "крокодилячі" сльози...
23.01.2026 13:24 Відповісти
23.01.2026 13:24 Відповісти
Речуга Трампа поза Давосом:
Українці, вони такі всі невдячні. Мені подзвонив Путін і каже: ти уявляєш, Дональд, що вони зробили? Ленін придумав їхню країну, а вони знесли всі пам'ятники йому! Ось які вони невдячні. Зеленський також невдячний, він коли приїжджав, а він приїхав навіть без краватки, я йому подарував червону бейсболку Make America Great Again, ну як подарував, продав за п'ятнадцять баксів за знижкою, це хороша ціна, міг би взяти дві, так що ви думаєте, він її вдягнув на наступну зустріч? Ні, він її взагалі вдома забув! Я йому кажу: Володимире, в тебе нема карт. Які карти в тебе є? Нафта, газ, діаманти... до речі, діаманти непогана річ, я вам скажу. Я завжди купую діаманти і вам всім рекомендую. За час мого президентства кожен американець зможе придбати діамант. Так я йому кажу: які карти? Він каже: тільки рідкісноземельні метали. Нема в тебе карт! Бо оці метали, вони ж рідкісні. Ну добре, кажу, давай мені твої метали, і будемо дружити. Так він замість підписати угоду почав чіплятися до букв, слів, речень. Замість дружити зі мною, розумієте? Ось такі вони невдячні, українці. Сонний Джо дав їм мільярди, спав і давав, спав і давав, а я сказав: такого не буде. Але я все одно запросив Зеленського у Раду миру. І Путіна запросив. Тому що ці двоє, вони дуже не ******* одне одного. Тому й воюють. А ми сядемо за одним столом, покладемо карти, роздамо фішки, і вони примиряться. Вип'ємо шампанського... до речі, треба не забути поставити мита 1000%, бо цей француз не хоче зі мною дружити, але він скоро втратить владу, а я не втрачу. Справжній лідер своєї країни ніколи не втрачає владу. Ось мій друг Путін ніколи не втрачає владу. А шампанське треба купити до того, як мита запровадити. І акції треба продати до падіння. До того, як стати великим миротворцем, я був великим бізнесменом. Я вам зараз відкрию секрет бізнесу. Купуй дешево, продавай дорого. Це головний принцип, запам'ятайте. Ось ми беремо венесуельську нафту дешево, продаємо дорого. А в Зеленського навіть нафти нема, тільки ці метали рідкісні, тобто їх ще шукати треба. Тому в нього нема карт. А в Путіна є. Мені глобус спеціально подарували. Відкриваєш, а там всередині шампанське, ще без мита. Але я закриваю, і що я бачу. Що Росія величезна. А Україна крихітна. А Естонію я взагалі не знайшов. Попросив, мені принесли збільшувальне скло. Я всю Африку ретельно переглянув -- нема там тієї Естонії. Тобто вона там є, але вона така маленька, розумієте, що я навіть зі збільшувальним склом її на карті Африки не знайшов. І це при тому, що в мене прекрасний зір. Нещодавно мене окулісти оглядали, Епштейн і Файнштейн... ні, Епштейн це про інше... значить, оці двоє кажуть, у вас, пане президенте, зір як у орла. В жодного американського президента такого зору нема. І нюх так само. В мене нюх на хороші угоди. Я все життя укладаю найкращі угоди. Але, я вам скажу, щоб укласти найкращу угоду, одного нюху замало. Треба ще друге правило бізнесу. Я вам всі свої секрети видаю. Слухайте друге. Ніколи не відступати. Побачив вигідну угоду, нанюхав -- вимагай свого і не відступай. Ніколи не відступай. От зараз мені потрібна Гренландія. І я не відступлюся. Я не розумію, чому вони не хочуть віддати мені цей шматок льоду. Там, кажуть, живе лише дванадцять людей, вони туди припливли на човні нещодавно, так це нічого не доводить. Вони би туди ніколи не висадилися, якби я був тоді президентом. Так от, ці гренландці, ми їм дамо по квартирі на Манхеттені кожному. Замість шматка льоду. От ви би де жили -- на Манхеттені чи на шматку льоду? Ви знаєте, коли ви живете на Манхеттені, і якщо ви так вже любите лід, ви можете його просто замовити, доставка до дверей. А ми там будемо бурити. Бури, крихітко, бури! Там більше рідкісноземельних металів, ніж у Путіна. І тим більше ніж у Зеленського. А в цій Франції загалом нічого нема, крім шампанського. Просто якщо ми не заберемо Гренландію, це зробить Австралія, ви розумієте? А вони всі невдячні. Найбільш невдячні українці. Але Азербайджан також невдячний. Я припинив їхню війну з Камбоджею. Мені Путін подзвонив, каже: як ти зміг? Ще ніхто в історії не зміг припинити війну Азербайджану з Камбоджею. А я зміг. А ці норвежці не захотіли дати мені Нобелівську премію. Добре, хоч ця дівчина з Венесуели мені її передала. Вона хороша дівчина, але в неї нема карт. Тож загалом, вдячні люди існують. За останні два тижні мені передали величезну кількість медалей, грамот і кубків. Ось це вдячні люди. На їхньому тлі українці виглядають зовсім невдячними, просто як французи, навіть ще більше. Тому що сонний Джо всім давав гроші: українцям, французам, албанцям... так можна загалом Америку без грошей залишити. Тому нам потрібна Гренландія. Вони би там всі говорили німецькою, якби не ми. Я їм кажу: наша західна півкуля, а ваша східна, розбирайтесь там самі. А в нашу лізти зась. А нас від вас відділяє великий красивий океан. А вони там у себе влаштували велику війну, розумієте? Ну як так можна. Путін мені подзвонив, каже, я хочу миру. І я йому вірю. Так і каже: я хочу весь мир. Ну, там якісь проблеми перекладу, ця російська мова така складна, але я не вникав в деталі. Головне, що він хоче миру. Він же просто каже: віддайте мені це, оце й оце, і буде мир. А вони не віддають, розумієте? Ну як так можна. Замість укласти хорошу угоду, потім разом сидіти в Раді миру і пити шампанське, куплене без мита, вони воюють. А я закінчив вісім війн і хочу закінчити дев'яту. Бо тоді вже ніхто не зможе сказати, що я не заслужив Нобелівську премію миру. Вони хотіли дати мені замість цього Нобелівську премію по фізиці. Але я сказав -- ні, мені треба оту. Ви ж пам'ятаєте друге правило: ніколи не відступай. Мені потрібна Гренландія та Нобелівська премія миру. Фізика також непогано, але мир краще. У мене розум дуже гострий. Нещодавно мене психіатри оглядали, Епштейн і Файнштейн... ні, Епштейн це про інше... значить, оці двоє кажуть, у вас, пане президенте, розум такий гострий, що порізатися можна. Тому я точно знаю, як зробити Америку великою. Ви на карту дивилися? Додаємо Канаду і Гренландію -- і ви бачите, Америка така велика, як ніколи не бувала. Ні за Вашингтона, ні за Лінкольна. Тому що я завжди виконую свої обіцянки. Дякую вам за увагу до цього питання!

https://spektrnews.in.ua/news/na-prohannya-rad-osluhach-v---valer-y-pekar/183432#gsc.tab=0 Законспектував, переклав Валерій Пекар
23.01.2026 15:37 Відповісти
23.01.2026 15:37 Відповісти
при байдені такого не було.
щоб ти сдох
24.01.2026 03:52 Відповісти
24.01.2026 03:52 Відповісти
 
 