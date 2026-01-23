Новини
Глава МЗС Нідерландів закликав країни ЄС надати Україні більше енергетичної підтримки

Нідерланди звинуватили Росію в енергетичній ескалації

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл заявив, що Росія знову обрала шлях ескалації та використовує погодні умови як інструмент війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС Нідерландів у соцмережі Х.

За його словами, замість пошуку мирного врегулювання Москва посилює тиск, намагаючись завдати додаткових ударів по енергетичній системі України в умовах сильних морозів.

Західні країни закликають посилити тиск на РФ

Девід ван Віл наголосив, що низка держав виступає єдиним фронтом на підтримку України. Йдеться, зокрема, про Нідерланди, Канаду, Велику Британію, Францію, Фінляндію та Норвегію.

"Замість того щоб обрати мир, Росія знову загострює ситуацію, використовуючи сильні морози як зброю війни проти України", — заявив глава МЗС Нідерландів.

Він підкреслив, що Україна потребує значно більшої енергетичної підтримки, а міжнародна спільнота має здійснювати максимальний тиск на Росію, аби змусити її припинити агресію.

Фінансова допомога та підтримка євроінтеграції України

Міністр нагадав, що Нідерланди вже оголосили про додаткову допомогу Україні. Йдеться про 23 мільйони євро, які спрямують на закупівлю газу та проведення термінових ремонтів енергетичної інфраструктури.

Окремо ван Віл наголосив на важливості довгострокової підтримки України. За його словами, держава потребує не лише військової та невійськової допомоги, а й чітких та надійних гарантій безпеки.

В іншому дописі глава МЗС Нідерландів заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з членством у Європейському Союзі. Він також підтвердив подальшу підтримку курсу України на євроінтеграцію.

Крім того, під час зустрічі з віцепрем’єр-міністром України Тарасом Качкою сторони обговорили хід реформ. Зокрема, увагу приділили питанням верховенства права та боротьби з корупцією.

Нідерланди (1696) енергетика (3741) війна в Україні (8189)
Приватну енергосистему ремонтує Євросоюз а бабло бриє ахмєтушка, лідор журналу Форбс. Ти ж падло підняв тарифи щоб ремонтувати та відновити те совкове павутиння, а в результаті шо? Як ви заїбали разом зі своїми голосувальниками
23.01.2026 01:23 Відповісти
А мені подобаються воплі Укрзалізниці як їм погано - БЛІН , вони ж приватна компанія , тай ще монопольна
у Словаччині 4 залізничних компанії - і державні і приватні . Працюють , і потяги гарні і сервіс.
коли в Україні цей монополізм і ніщебродство на державному рівні закінчиться?
23.01.2026 02:52 Відповісти
Це не приватна компанія, а державна, хоча у 2018 році її тип було змінено з публічного акціонерного товариства (ПАТ) на приватне акціонерне товариство (ПрАТ), аби привести законодавство у відповідність, при цьому 100% акцій досі належать державі і не підлягають приватизації. Тобто, формально вона приватна акціонерна, але фактично - державне підприємство-монополіст.
23.01.2026 07:03 Відповісти
Нафіга якісь пусті заклики, видавати за значиму подію, і публікувати тут як важливу новину
23.01.2026 07:00 Відповісти
 
 