Глава МЗС Нідерландів закликав країни ЄС надати Україні більше енергетичної підтримки

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл заявив, що Росія знову обрала шлях ескалації та використовує погодні умови як інструмент війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС Нідерландів у соцмережі Х.

За його словами, замість пошуку мирного врегулювання Москва посилює тиск, намагаючись завдати додаткових ударів по енергетичній системі України в умовах сильних морозів.

Також читайте: Українців просять зробити запас води та їжі на 3–5 днів

Західні країни закликають посилити тиск на РФ

Девід ван Віл наголосив, що низка держав виступає єдиним фронтом на підтримку України. Йдеться, зокрема, про Нідерланди, Канаду, Велику Британію, Францію, Фінляндію та Норвегію.

"Замість того щоб обрати мир, Росія знову загострює ситуацію, використовуючи сильні морози як зброю війни проти України", — заявив глава МЗС Нідерландів.

Він підкреслив, що Україна потребує значно більшої енергетичної підтримки, а міжнародна спільнота має здійснювати максимальний тиск на Росію, аби змусити її припинити агресію.

Також читайте: Імпорт генераторів в Україну за минулий рік зріс у 2,3 раза

Фінансова допомога та підтримка євроінтеграції України

Міністр нагадав, що Нідерланди вже оголосили про додаткову допомогу Україні. Йдеться про 23 мільйони євро, які спрямують на закупівлю газу та проведення термінових ремонтів енергетичної інфраструктури.

Окремо ван Віл наголосив на важливості довгострокової підтримки України. За його словами, держава потребує не лише військової та невійськової допомоги, а й чітких та надійних гарантій безпеки.

В іншому дописі глава МЗС Нідерландів заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з членством у Європейському Союзі. Він також підтвердив подальшу підтримку курсу України на євроінтеграцію.

Крім того, під час зустрічі з віцепрем’єр-міністром України Тарасом Качкою сторони обговорили хід реформ. Зокрема, увагу приділили питанням верховенства права та боротьби з корупцією.

Раніше ми повідомляли, що у Нідерландах хочуть створити довгострокове житло для біженців із України на базі курортного парку.

Читайте: Сьогодні був найважчий день для енергосистеми України після блекауту в листопаді 2022 року, - Шмигаль