Глава МИД Нидерландов призвал страны ЕС оказать Украине больше энергетической поддержки

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что Россия вновь избрала путь эскалации и использует погодные условия как инструмент войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД Нидерландов в соцсети Х.

По его словам, вместо поиска мирного урегулирования Москва усиливает давление, пытаясь нанести дополнительные удары по энергетической системе Украины в условиях сильных морозов.

Западные страны призывают усилить давление на РФ

Дэвид ван Вил подчеркнул, что ряд государств выступает единым фронтом в поддержку Украины. Речь идет, в частности, о Нидерландах, Канаде, Великобритании, Франции, Финляндии и Норвегии.

"Вместо того чтобы выбрать мир, Россия снова обостряет ситуацию, используя сильные морозы как оружие войны против Украины", - заявил глава МИД Нидерландов.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в значительно большей энергетической поддержке, а международное сообщество должно оказывать максимальное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию.

Финансовая помощь и поддержка евроинтеграции Украины

Министр напомнил, что Нидерланды уже объявили о дополнительной помощи Украине. Речь идет о 23 миллионах евро, которые направят на закупку газа и проведение срочных ремонтов энергетической инфраструктуры.

Отдельно ван Вил подчеркнул важность долгосрочной поддержки Украины. По его словам, государство нуждается не только в военной и невоенной помощи, но и в четких и надежных гарантиях безопасности.

В другом сообщении глава МИД Нидерландов заявил, что будущее Украины неразрывно связано с членством в Европейском Союзе. Он также подтвердил дальнейшую поддержку курса Украины на евроинтеграцию.

Кроме того, во время встречи с вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой стороны обсудили ход реформ. В частности, внимание уделили вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией.

