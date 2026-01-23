РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
20934 посетителя онлайн
Новости Восстановление энергосистемы Помощь Украине от Нидерландов
1 366 4

Глава МИД Нидерландов призвал страны ЕС оказать Украине больше энергетической поддержки

Нидерланды обвинили Россию в энергетической эскалации

Министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил заявил, что Россия вновь избрала путь эскалации и использует погодные условия как инструмент войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте главы МИД Нидерландов в соцсети Х.

По его словам, вместо поиска мирного урегулирования Москва усиливает давление, пытаясь нанести дополнительные удары по энергетической системе Украины в условиях сильных морозов.

Западные страны призывают усилить давление на РФ

Дэвид ван Вил подчеркнул, что ряд государств выступает единым фронтом в поддержку Украины. Речь идет, в частности, о Нидерландах, Канаде, Великобритании, Франции, Финляндии и Норвегии.

"Вместо того чтобы выбрать мир, Россия снова обостряет ситуацию, используя сильные морозы как оружие войны против Украины", - заявил глава МИД Нидерландов.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в значительно большей энергетической поддержке, а международное сообщество должно оказывать максимальное давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить агрессию.

Финансовая помощь и поддержка евроинтеграции Украины

Министр напомнил, что Нидерланды уже объявили о дополнительной помощи Украине. Речь идет о 23 миллионах евро, которые направят на закупку газа и проведение срочных ремонтов энергетической инфраструктуры.

Отдельно ван Вил подчеркнул важность долгосрочной поддержки Украины. По его словам, государство нуждается не только в военной и невоенной помощи, но и в четких и надежных гарантиях безопасности.

В другом сообщении глава МИД Нидерландов заявил, что будущее Украины неразрывно связано с членством в Европейском Союзе. Он также подтвердил дальнейшую поддержку курса Украины на евроинтеграцию.

Кроме того, во время встречи с вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой стороны обсудили ход реформ. В частности, внимание уделили вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией.

Автор: 

Нидерланды (1688) энергетика (3430) война в Украине (8134)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приватну енергосистему ремонтує Євросоюз а бабло бриє ахмєтушка, лідор журналу Форбс. Ти ж падло підняв тарифи щоб ремонтувати та відновити те совкове павутиння, а в результаті шо? Як ви заїбали разом зі своїми голосувальниками
показать весь комментарий
23.01.2026 01:23 Ответить
А мені подобаються воплі Укрзалізниці як їм погано - БЛІН , вони ж приватна компанія , тай ще монопольна
у Словаччині 4 залізничних компанії - і державні і приватні . Працюють , і потяги гарні і сервіс.
коли в Україні цей монополізм і ніщебродство на державному рівні закінчиться?
показать весь комментарий
23.01.2026 02:52 Ответить
Це не приватна компанія, а державна, хоча у 2018 році її тип було змінено з публічного акціонерного товариства (ПАТ) на приватне акціонерне товариство (ПрАТ), аби привести законодавство у відповідність, при цьому 100% акцій досі належать державі і не підлягають приватизації. Тобто, формально вона приватна акціонерна, але фактично - державне підприємство-монополіст.
показать весь комментарий
23.01.2026 07:03 Ответить
Нафіга якісь пусті заклики, видавати за значиму подію, і публікувати тут як важливу новину
показать весь комментарий
23.01.2026 07:00 Ответить
 
 