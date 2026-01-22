Украинцев просят сделать запас воды и еды на 3–5 дней

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом заранее подготовиться к возможным осложнениям в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД.

В ведомстве отмечают, что из-за нагрузки на энергосистему возможны временные перебои с электро- и теплоснабжением. Именно поэтому украинцев просят заранее позаботиться о базовых потребностях семьи на несколько дней.

Что советуют подготовить дома

МВД рекомендует сформировать запас минимум на 3-5 суток. Это поможет избежать лишнего риска в случае осложнения ситуации. В частности, советуют иметь:

  • питьевую воду;

  • техническую воду;

  • продукты длительного хранения;

  • необходимые лекарственные средства;

  • минимальный запас наличных денег.

Отдельно отмечается подготовка чемодана первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства личной гигиены и элементы для обогрева.

"Во время чрезвычайной ситуации в энергетике важно заботиться о базовой готовности домохозяйства и иметь запас на несколько дней", - подчеркнули в МВД.

Также гражданам советуют проверить уровень заряда павербанков, фонарей и других резервных источников питания. Владельцам транспорта рекомендуют убедиться в исправном техническом состоянии авто и наличии топлива.

Рекомендации по безопасности и помощи

В Министерстве внутренних дел обращают внимание и на потребности домашних животных. Для них советуют заранее подготовить корм и воду.

Правоохранители отмечают, что ситуация требует повышенной внимательности и дисциплины. Украинцев просят следить только за официальными сообщениями государственных органов и быть готовыми к усиленным мерам безопасности.

Особое внимание рекомендуют уделять детям, а также избегать пребывания на улице в темное время суток без крайней необходимости. В случае перебоев с теплом советуют оставаться в одной комнате, тепло одеваться, пользоваться грелками и поддерживать легкую физическую активность.

В случае необходимости консультации, помощи или получения информации о ближайших укрытиях или пунктах несокрушимости следует звонить по номеру 112.

енергетика чрезвычайная ситуация отключение света
22.01.2026 21:26 Ответить
Це... Що? Результат спіча " лідера світу"? Страшно і в той же час цікаво, чому саме зараз за 4 роки таке повідомлення? При тому, що наче тепліше стало ( не дуже але).
22.01.2026 21:19 Ответить
Спеціально чекали - аби наприкінці січня попередити ?
22.01.2026 21:17 Ответить
Спеціально чекали - аби наприкінці січня попередити ?
22.01.2026 21:17 Ответить
ну краще пізніже, ніж ніколи.
22.01.2026 21:19 Ответить
Могли б і навесні попередити ... дійсно - куди ж поспішати ?
22.01.2026 21:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7Y_4AWuXgyM

22.01.2026 22:22 Ответить
Звернення Президента до громадян:
Шановні громадяни! Пробачте, що я до Вас звертаюсь...
23.01.2026 15:50 Ответить
А тебе попереджувати треба, сам не допетрів, проблеми з когнітивними функціями?
22.01.2026 23:11 Ответить
Знаючи як деякі діячі подбали про максимальний запас готівки,для багатьох це звучить як знущання
23.01.2026 05:49 Ответить
пару днів назад писав коментар, що наша влада не попереджає населення, що треба робити запаси, так мєсниє ікспєрди так навоняли в коментарях, що не треба цього робити, і взагалі тільки тупі ще не зробили запаси, і т.д., а я вважаю що треба кожного дня нагадувати про запаси води.

тут мвс молодці, попереджають.
22.01.2026 21:18 Ответить
Молодой, да?
Мы, старые пердуны что жили при Советах, стали спички закупать как только слова уважаемого Найема, о трехуровневой защите, услышали. Вот теперь ими (спичками) и греемся
22.01.2026 22:00 Ответить
я не за себе пишу. у мене все норм. і акум є, і запаси.
22.01.2026 22:07 Ответить
Обігрівачі в Кулєбиної жінки вже купили? Вона казала шо вони дуже потужні і незламні, і тримають температуру в 37 градусів...
22.01.2026 22:23 Ответить
23.01.2026 06:51 Ответить
Ті хто закуповували сірники та сіль вже давно на погості відпочивають... На жаль вік людини обмежений...
22.01.2026 23:13 Ответить
Паадумаеш.
Бабушка казала знания за плечами не носить. Учила спички колоть, шоб на дольше хватило. На 4 части я не мог, только на две.
Правда спички были те балановские. Нынешние, ровеннские им не ровня
22.01.2026 23:35 Ответить
Сірники були балабанівські, неук. Але запальничка Крікет або Бік наразі виходить все рівно дешевше.
23.01.2026 19:19 Ответить
Мальчик, когда, ещё в стране Советов, появились одноразовые зажигалки Крикет и Бик (последние вместе с ручками) мой старший в школу пошел. А время было такое что старые зажигалки из гильз уже все пошли прахом, а были только огнеметы "Огонек" за 10 рублей. Т.е эквивалент тысячи коробок спичек.
Спички были нынешним не ровня. каждый уважающий себя мог зажечь её об джинсы. А самые крутые, как лимонадный Джо, об каблук.
Ты сможешь зажечь спичку об каблук?
24.01.2026 10:44 Ответить
Дядя, якщо тобі за 80, то нагадаю що одноразові Віс коштували в совдепії 3 крб., а сірники 1 коп. Запальничка - 300 коробків. Зараз запильничка така коштує як 25-30 коробків сірників. Не треба з себе видавати суперзнавця, бо на кожну гайку знайдеться свій болт
24.01.2026 13:16 Ответить
І да, я не ковбой, ношу кросівки. Каблуки з титановими набійками залишились у далекій юності в минулому, як і штани клеш
24.01.2026 13:19 Ответить
писав коментар, що наша влада не попереджає населення, що треба робити запаси...

ну так це населення і вибрало таку владу.

які претензії ?

дебіли вибрали дебілів і зараз скаржаться на дебілів.

Тут чистий Іммануїл Кант з його "Критиками"
22.01.2026 22:17 Ответить
Це... Що? Результат спіча " лідера світу"? Страшно і в той же час цікаво, чому саме зараз за 4 роки таке повідомлення? При тому, що наче тепліше стало ( не дуже але).
22.01.2026 21:19 Ответить
Якого *** надзвичайна ситуація в енергетиці, якщо морози спали!?
22.01.2026 21:19 Ответить
спекотно. кондєї увімкнули
22.01.2026 21:27 Ответить
***** в'*** в якесь слабке місце, і ось тобі ситуація! Вода в трубах за 7 годин охолоне...
22.01.2026 21:28 Ответить
Надивилися дій посадовців Гренландії і вирішили продублювати в Україні?
22.01.2026 21:20 Ответить
Окремо наголошується на підготовці валізи першої необхідності.

Як на мене, тим, у кого на п'ятому році повномаштабної війни, не зібраний тривожний рюкзак, вже не треба нічого радити.
Не треба заважати природньому відбору.
22.01.2026 21:20 Ответить
щонайменше на 3-5 діб в українців і так запас є, і без сопливих порад зевлади.. може то сцикливий натяк від потужно-незламних про запаси на 3-5 тижнів чи навіть місяців..
22.01.2026 21:22 Ответить
Запасів ракет осталось на два три раза ?
22.01.2026 21:31 Ответить
А потужные вагоны поели потужные крысы в 2020 .
Боюсь что Госрезерв полностью разворован, нужно самим спасать свои общины!!
П.с. умные люди запасы держат актуальными с 2022 а то и с 2019
22.01.2026 21:33 Ответить
Совсем пиз..а?
Поэтому наша самая знаменитая сволочь так быстро чкурнала в Давос?
А не пора ли дать сволочи по голове?
22.01.2026 21:23 Ответить
Та схоже що совсєм. Прочитав, аж комахи по шкірі. Піду, наберу води.
22.01.2026 21:31 Ответить
Так как же воды набрать если света нет? Или вы в элитном доме живете, где света нет а вода идет?
Когда дадут свет искупаться нельзя - бойлер остыл. К тому времени как бойлер нагреется (1,5-2 часа) выключат свет. А нет света нет воды - бойлер не работает. Когда дадут свет - бойлер остыл. ***.
22.01.2026 22:12 Ответить
Нажаль, я постійно сиджу в банє, в цей час читаю Ваши коменти, з якими категорично незгодний, але відповісти не можу, а потім їх не знаходжу. А щодо води, то це питання до МВС: вони ж сказали набрати, то наберіть. Нема електрики - сніг на вулиці збирайте. Крім жовтого та коричневого.
22.01.2026 22:21 Ответить
Подумаешь, тоже из тюрьмы я не вылажу. раз в две недели регулярно отправляюсь под заблокировку.
В заключении нравится секс читать "совет форумчан". Увлеккательное чтиво. Смотреть как народ друг на друга стучит.
И вам рекомендую
22.01.2026 23:24 Ответить
Слабак! От я - двічі на тиждень. По три, звісно. Якраз. Равняйтеся на пєредовіка! На Раду форумчан колись одного разу заглянув, ну, дозвольте тут утриматися від вражень. Не цікаво, вибачте.
23.01.2026 06:33 Ответить
я слабак? Да я, да я. Да я, одно время, здесь пытался писать под гугловским ником "Иван Толстых" и был заблокирован навсегда (т.е высшая мера социальной защиты) а ща, пока строительные форумы просмотрю и на Али шо куплю, три дня и пролетают.
(тока никому) у меня последний патрон в рубаху зашит. Ник жены на форуме есть.
23.01.2026 12:19 Ответить
+++
23.01.2026 12:20 Ответить
А скікі Вам років? Бо не дай Боже уявлятиму, як Ви, ето самоє, приймаєте те, що написали, оту романтику развєдкі.
22.01.2026 22:59 Ответить
Так как его в Давосе достать. Примета верная если снится Маркс к дождю.

Если "самая знаменитая сволочь" вернется, значит не "пиз.а". Значит ещё есть что украсть
22.01.2026 22:06 Ответить
Це вже тиск на росію з позиції сили чи ще ні?
22.01.2026 21:26 Ответить
очікувати щось дуже неприємне ? бо коли ще так зверталися ?
22.01.2026 21:26 Ответить
22.01.2026 21:26 Ответить
Мда... Непогано так в Давосі посиділи, про мир побалакали...
22.01.2026 21:26 Ответить
Мразишш.
Это нужно каждый день напоминать, ибо пол населения ( "підлога країни") растяпы, самонадеянные растяпы.
А не крутить Гундосики Потужности
22.01.2026 21:28 Ответить
Шоб потім сказати шо всі були "папереджені", а влада вам нічого не винна .
22.01.2026 21:29 Ответить
Ага, наступний висер заява президента, як до мерів буде до населення:" чекаю від кожного громадянина України персональної відповідальності за своє життя"...
22.01.2026 21:34 Ответить
Напугали? Ой, боюсь, боюсь, боюсь.
А то кто то за вас/меня отвечает?
Если только Бог?
Так я комсомольцем был и на красный ход не ходил
22.01.2026 22:17 Ответить
Молодець, візьміть з полички пєчєньку 😸
22.01.2026 22:26 Ответить
"можливі тимчасові перебої з електро- та теплопостачанням" Это они типа прикалываются так?)
22.01.2026 21:30 Ответить
Митний пост "Луцьк" скидається? Який там "триденний запас" ?....
22.01.2026 21:35 Ответить
2-3 млн. - але не грн і шагів, а зелених!
22.01.2026 21:38 Ответить
Переїдемо у Конча-Заспу, якщо що.
Там запас вже готовий.
22.01.2026 21:40 Ответить
Когда, в 14-ом, майдановцы пришли переезжать в Межгирье, обнаружили что все переехали разгаблено до них
22.01.2026 22:20 Ответить
Ось і я кажу - лозунг націоналістів « москаляку на гиляку» ЦЕ СВЯТЕ
22.01.2026 22:32 Ответить
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
22.01.2026 21:40 Ответить
А де обіцяний блекаут в моцкві? Тобто, знову будуть переговори з рашистами тому очікуйте масованих ударів по українських містах? А потім щоб не бити по рашистах у відповідь ми підпишемо енергетичне перемир'я. Бо в Україні енергетики вже немає і рашистам потрібно зосередитись по іншим цілям. Отакий нам мірний план готують. Рашисти будуть робити що захочуть і захоплювати і знищувати Україну а нам будуть тільки нові і нові умови ставити ще звинувачувати у зриві міру.
22.01.2026 21:43 Ответить
У них зараз ніч😸. Що вас не влаштовує 😸
22.01.2026 21:45 Ответить
А що, МВС вже займається енергетикою?
22.01.2026 21:51 Ответить
https://www.facebook.com/liubov.mochalova?__cft__[0]=AZZwzliNAWhziTTYVfJ1WkUxfouZ8ECpWMxp5q0wYa1LNEMbus9YSjtKwnYTKq4WJhDko-OkuDDAs8ZF7Y4hseV1-xjsH7IRa08A7QN4TuJykXWPqQ6BYttaAUCYBb-O51Ahvdz94lz4PTFqbp36XrNPoKVEtnNQcQZvanxLlWV-UcXmfV2shNVoCvfNywnYy3cgo9-5**************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Любовь Мочалова

От скажіть, невже справді немає жодного механізму, щоб зняти https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko?__cft__[0]=AZZwzliNAWhziTTYVfJ1WkUxfouZ8ECpWMxp5q0wYa1LNEMbus9YSjtKwnYTKq4WJhDko-OkuDDAs8ZF7Y4hseV1-xjsH7IRa08A7QN4TuJykXWPqQ6BYttaAUCYBb-O51Ahvdz94lz4PTFqbp36XrNPoKVEtnNQcQZvanxLlWV-UcXmfV2shNVoCvfNywnYy3cgo9-5**************************************&__tn__=-]K-y-R Віталій Кличко з посади БЕЗ виборів?

Невже ми маємо всім Києвом терпіти абсолютно безпрецедентний провал підготовки до зими - на майже п'ятий рік повномасштабної війни?

За роки великої війни бюджет Києва стабільно зростав, заплановані видатки:

• 2023 рік 66 млрд грн

• 2024 рік близько 85-90 млрд грн

• 2025 рік понад 90 млрд грн

Це десятки мільярдів гривень щороку і де результат?

ЖОДНОЇ повноцінної допоміжної ТЕЦ, яка реально могла б підстрахувати місто, не було введено в експлуатацію за 4 роки війни. Міні-ТЕЦ почали з'являтися лише наприкінці 2025, коли стало очевидно, що система валиться. Несподівано?

І навіть ці: їх кілька одиниць, вони покривають лише окремі критичні обʼєкти, не дають автономії районам чи житловим кварталам.

Масової програми енергетичної автономії міста НЕ БУЛО. Так, існували програми для ОСББ:

- утеплення

- ІТП

- генератори

- сонячні панелі

Але вони точкові, вони не рятують при масштабних відключеннях, вони перекладають відповідальність з міста на мешканців і головне - це не системне рішення для мегаполіса під ракетними обстрілами.

!!!! За роки війни в Києві не збудовано захисних споруд для ключових обʼєктів енергетики - ТЕЦ та когенераційних установок (міні-ТЕЦ).

За 4 роки війни і раніше не створено районних автономних теплових контурів. Ви знали що приміром тепло на Печерськ подається з Троєщини? Ви уявіть ці тепловтрати!

Не перебудовано модель теплопостачання під воєнні ризики. Не зроблено висновків після кожної зими. Містом керують люди, які не в реальності!

І це при тому, що, Київ - найбагатше місто країни! З прямим доступом до міжнародної допомоги, з повним контролем над багатомільярдним бюджетом.

І це лише енергетика. Сьогодні Київ - суцільна ковзанка. Сніг не прибраний, дороги і тротуари не посипані, люди падають, ламають руки й ноги.

Люди фактично паралізовані на 20х поверхах без ліфтів в суцільній темряві і холоді, без змоги дістатися кудись ковзкими дорогами. Я не уявляю як виживають зараз літні самотні люди та мами з дітками, родини з тваринами яких треба вигулювати.

Це шок і провал.
22.01.2026 22:08 Ответить
очікуємо щось дуже -дуже ПОТУЖНЕ ?
22.01.2026 21:59 Ответить
Авжеж. Щоб від потужності дупу розірвало, та очі лопнули.
23.01.2026 04:37 Ответить
Пан Олександр Соколовський пише:

На генераторах економіка країни довго не втримається. Щоб вистояти нам потрібні сотні і тисячі нових обʼєктів малої генерації. Ніяких ракет та шахедів росіянам не вистачить, щоб покласти таку систему, адже знищити кілька десятків великих ТЕЦ ще можливо, а одночасне уразити сотні малих генеруючих обʼєктів у великому місті практично нереально.

Так чому ж, за рідким виключенням, наші підприємці розуміючи ризики та маючі фінансування за чотири рокі війни не скористалися можливостями вкладення грошей в генерацію? При тому, що український бізнес дуже адаптивний?

Все просто.

Знаєте, який шлях треба здолати, щоб отримати в Україні дозвіл на будівництво за власні гроші обʼєкта малої генерації, як бізнес або для власних потреб?

Базові документи:

Крок 1: Договір оренди землі.

Крок 2: Отримання містобудівних умов.

Крок 3: Якщо об'єкт розміщується на території діючого кадастрового номера, необхідно пройти через сесію місцевої ради для отримання договору суборенди. Це означає також пройти земельну комісію місцевої ради.

Далі потрібно отримати ще 13 докумнетів:

№ 1 Ліцензію на торгівлю електроенергією.

№ 2 Ліцензію на виробництво тепла.

№ 3 Ліцензію на виробництво електроенергії.

№ 4 Технічні умови на воду.

№ 5 Технічні умови на газ.

№ 6 Технічні умови на електроенергію.

№ 7 Експертизи по кожному проєкту.

№ 8 Дозвіл на початок робіт.

№ 9 Документи на введення в експлуатацію.

№ 10 Отримання коду у місцевому облгазі.

№ 11 Договір з "Нафтогаз Трейдинг".

№ 12 Наказ Міністерства енергетики (який необхідно щомісяця оновлювати).

№ 13 Договір з «Укренерго» на підставі наказу Міненерго (який, відповідно, теж необхідно щомісяця перепідписувати у вигляді додаткової угоди).

І так по кожній окремій адресі. Додам, що процедура однакова, що для великої станції, що для невеликого об'єкта на 1 МВт. Крім того не забуваємо, що підприємці завжди рахують гроші, а при такої кількості паперової роботи, ціна обʼєкту може зрости у рази.

Тому зарегульованість державою цього ринку вбиває нас і нашу економіку під час війни не менше ворожих ракет. Усі ці бюрократичні процеси треба зменшувати, а процедури спрощувати. Навіть якщо для когось це вигідний бізнес. Бо ми всі розуміємо що насправді потрібно для прискорення на кожному цьому колі дозвільного пекла. А створення «зеленої вулиці» для масового будівництва малої генерації залишить тисячи рєшал без звичних джерел доходів. Але що нам важливіше? Питання риторичне.

Тільки памʼятаємо, що сьогодні кожен новий кіловат, вироблений в Україні - це удар по планам ворога. Владі потрібно лише створити умови і не заважати…
22.01.2026 22:05 Ответить
это кто вообще? лучше бы вместо строчить письма пошел в армию или в ремонтные бригады если образование позволяет, толку было бы больше от очередного екперда
22.01.2026 22:18 Ответить
А ти хто? В армії чи в ремонтній бригаді на перекурі ваяєш свій спіч?
22.01.2026 22:28 Ответить
ты мне не тыкая покемон, можешь свою подружку брать и вместе идти смотреть очередного бесполезного експерда перед сном, может мозгов прибавится, там как раз разжовывают для умственно отсталых которые сами не могут анализировать информацию, как раз для тебя. удачи, она тебе пригодиться по жизни, так же как и тебе подобным
23.01.2026 00:44 Ответить
чємодан + вокзал --> рай зємной
23.01.2026 01:48 Ответить
БОЖЕ, яка гидота тА ІСКУСТВЕННА МОВА РОСІЙСЬКА , яку милостиво написали в києво могилянській академії для азійських дикунів з масковіі , які розмовляли до того уйгурською
дикуни що бурчать на недо мові 🤣🤣🤣🤣
23.01.2026 04:06 Ответить
Покємон твой мозґ імєл, дурнику!
23.01.2026 07:40 Ответить
Ви спочатку державну мову спробуйте вивчити, а потім тут розумничайте
22.01.2026 22:28 Ответить
ты шо, потужная?
23.01.2026 00:41 Ответить
Ти хоч розумієш смисл слів українських , які пишешь
23.01.2026 04:01 Ответить
Українців просять зробити запас води та їжі на 3-5 днів Вся Україна? Чи якісь конкретні області, райони? Це ніби написано у Кремлі і перекладено на українську...

Вміють же писати коротко і незрозуміло. Відчувається рука окадеміків мішіпоплавського...
22.01.2026 22:25 Ответить
цей перелік вимог від мвс більш схожий на випадок ядерного вибуху, ніж аварій з електрикою , чи опаленням.
22.01.2026 22:30 Ответить
Цікава думка, доречі перечитав та замислився, що написано про транспорт та мінімальний запас готівки. Бо при блекатух розрахувалися картою не проблема та як і необхідність в особистому транспорті.🤔
22.01.2026 22:33 Ответить
А що починаються блекаути у москві?
22.01.2026 23:37 Ответить
Гандони , а ви не пробували дати дозвіл на заготівлю дров самостійно, генератори звалені купами роздати разом з паливом через систему виконавчої влади ,організувати територіальні склади з необхідними запасами продуктів, ліків тощо.Чи тільки,підари, можете жити харчуватися,одягатися за наші податки, красти бюджет і цеу роздавати.
23.01.2026 00:06 Ответить
Там мівіна ще є, чи вже всю забронював офіс пі...ів.
23.01.2026 00:17 Ответить
Olma. Зайшов у намети МНС помаранчеві в парку ІНтернаціоналістів, там все начебто Ок. Сидять люди гріються, чай пьють. Питаю а кип'ятку набрати у вас можна? Каже чувак, а ви несіть свою воду а ми закипятимо її вам і перельємо у ваш термос.

А так добре виглядало все. І такий факап. Не нарікаю. Просто десь поділися люди, які беруть відповідальність так як треба брати.
23.01.2026 00:37 Ответить
НА 3-5 ДНІВ В ІСПАНІЇ ЧИ ІЗРАЇЛІ !?)
23.01.2026 01:19 Ответить
Зеленський оптимістично заявив: ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.
Зеленський дуже весело заявив: ''хоть па-ржом''.
23.01.2026 02:12 Ответить
''расіянє наши братья - ані нє пайдут вайной протів Украіни'' - підбадьорив Зеленський.
23.01.2026 02:17 Ответить
То це вже планують повний блекаут чи ще ні ?
23.01.2026 04:32 Ответить
Вже скоро, зі дня на день мабуть. Тотальна і вічна темрява. Треба робити факели, бо середньовіччя вже за вікном.
23.01.2026 04:48 Ответить
А що, українці настільки інтересні що треба їм таке розказувати.
23.01.2026 08:01 Ответить
Де заклики перестати красти, а зробити врешті-решт хоч одну фламінгу?
23.01.2026 17:08 Ответить
Виторг у бариг продуктових впав. Вирішили ажіотаж продуктовий реалізувати? Ну як завжди то на олію то на цукор то на сіль...
23.01.2026 18:24 Ответить
 
 