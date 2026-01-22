Украинцев просят сделать запас воды и еды на 3–5 дней

Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с призывом заранее подготовиться к возможным осложнениям в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетическом секторе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД.

В ведомстве отмечают, что из-за нагрузки на энергосистему возможны временные перебои с электро- и теплоснабжением. Именно поэтому украинцев просят заранее позаботиться о базовых потребностях семьи на несколько дней.

Что советуют подготовить дома

МВД рекомендует сформировать запас минимум на 3-5 суток. Это поможет избежать лишнего риска в случае осложнения ситуации. В частности, советуют иметь:

питьевую воду;

техническую воду;

продукты длительного хранения;

необходимые лекарственные средства;

минимальный запас наличных денег.

Отдельно отмечается подготовка чемодана первой необходимости. В нем должны быть документы, теплые вещи, аптечка, средства личной гигиены и элементы для обогрева.

"Во время чрезвычайной ситуации в энергетике важно заботиться о базовой готовности домохозяйства и иметь запас на несколько дней", - подчеркнули в МВД.

Также гражданам советуют проверить уровень заряда павербанков, фонарей и других резервных источников питания. Владельцам транспорта рекомендуют убедиться в исправном техническом состоянии авто и наличии топлива.

Рекомендации по безопасности и помощи

В Министерстве внутренних дел обращают внимание и на потребности домашних животных. Для них советуют заранее подготовить корм и воду.

Правоохранители отмечают, что ситуация требует повышенной внимательности и дисциплины. Украинцев просят следить только за официальными сообщениями государственных органов и быть готовыми к усиленным мерам безопасности.

Особое внимание рекомендуют уделять детям, а также избегать пребывания на улице в темное время суток без крайней необходимости. В случае перебоев с теплом советуют оставаться в одной комнате, тепло одеваться, пользоваться грелками и поддерживать легкую физическую активность.

В случае необходимости консультации, помощи или получения информации о ближайших укрытиях или пунктах несокрушимости следует звонить по номеру 112.

Самая сложная ситуация в энергетике сейчас сложилась в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

