Свириденко провела энергетическое совещание: Киев обеспечат альтернативными источниками и установками распределенной генерации
В правительстве провелиэнергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Продолжается восстановление энергосистемы по всей стране. Самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.
Над восстановлением света и тепла круглосуточно работают более 160 бригад энергетиков, в том числе командированных из других областей", - отметила премьер.
Киев
Отдельно обсудили обеспечение Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.
"Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активной работы от киевских городских властей. Никаких препятствий и задержек в подключении быть не должно.
Правительство создало все условия для быстрого и беспрепятственного подключения таких установок. Работает единое окно для обращений от бизнеса на платформе "Пульс" pulse.gov.ua. Минэкономики, Минэнерго и НКРЭКУ готовы оказывать максимальное содействие", - подытожила Свириденко.
Ще раз, Вінниця - не прифронтове місто, прильотів не було. Взнати нічого не можливо, усі структури недоступні у телефонному режимі.
зеленим так Україна потрібна як українцям венесулла..
Ба, та це ж Шмигаль, той самий "фігаро тут / фігаро там", котрий був то прем'єром, то віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики весь цей час. Але ж він "нєпрідєлах", звісно...
І цей імпотент ще щось кукурікає в бік Кличка!