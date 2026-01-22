Свириденко провела энергетическое совещание: Киев обеспечат альтернативными источниками и установками распределенной генерации

В правительстве провелиэнергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Продолжается восстановление энергосистемы по всей стране. Самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.



Над восстановлением света и тепла круглосуточно работают более 160 бригад энергетиков, в том числе командированных из других областей", - отметила премьер.

Читайте также: Свириденко поручила создать запас продуктов на случай необходимости развертывания пунктов питания

Киев

Отдельно обсудили обеспечение Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

"Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активной работы от киевских городских властей. Никаких препятствий и задержек в подключении быть не должно.



Правительство создало все условия для быстрого и беспрепятственного подключения таких установок. Работает единое окно для обращений от бизнеса на платформе "Пульс" pulse.gov.ua. Минэкономики, Минэнерго и НКРЭКУ готовы оказывать максимальное содействие", - подытожила Свириденко.

Читайте: Правительство направляет 2,56 млрд грн на генераторы распределенной генерации, - Свириденко