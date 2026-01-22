РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13014 посетителей онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины
1 496 26

Свириденко провела энергетическое совещание: Киев обеспечат альтернативными источниками и установками распределенной генерации

Ситуация со светом: в правительстве провели очередное совещание

В правительстве провелиэнергетический селектор с ключевыми министерствами и главами областных военных администраций.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Продолжается восстановление энергосистемы по всей стране. Самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Над восстановлением света и тепла круглосуточно работают более 160 бригад энергетиков, в том числе командированных из других областей", - отметила премьер.

Киев

Отдельно обсудили обеспечение Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации.

"Правительство готово оказать всю необходимую поддержку. Ожидаем активной работы от киевских городских властей. Никаких препятствий и задержек в подключении быть не должно.

Правительство создало все условия для быстрого и беспрепятственного подключения таких установок. Работает единое окно для обращений от бизнеса на платформе "Пульс" pulse.gov.ua. Минэкономики, Минэнерго и НКРЭКУ готовы оказывать максимальное содействие", - подытожила Свириденко.

Автор: 

Киев (26246) энергетика (3428) Свириденко Юлия (446)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Київ забезпечать альтернативними джерелами та установками - хіба що потеплінням, яке має скоро прийти за прогнозами. Тормози зєбілізму, блд!
показать весь комментарий
22.01.2026 12:24 Ответить
+8
уряд ділєтантів, куєсосів , зрадників і двбойобів.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:30 Ответить
+6
І що заважало це зробити в 23-му?
показать весь комментарий
22.01.2026 12:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Місце геолокації забула вказати.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:21 Ответить
напомажена рижа К*рва
показать весь комментарий
22.01.2026 12:54 Ответить
Так, на саме головне джерело тепла, Путін не в силах вплинути
показать весь комментарий
22.01.2026 13:10 Ответить
К маю как раз все будет. Света больше и тепла.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:27 Ответить
треба вироблятив Україні когенераційні установки або генератори на усіх видах палива і встановлювати їх усюди, якщо державні та приватні виробники втратили потужності
показать весь комментарий
22.01.2026 12:28 Ответить
Продовження, Вінниця. Офіційно обленерго сьогодні відключає чергу 3.2 на 18 годин. О 9 ранку ввели аварійні відключення і сайт показує появу електроенергії на наступну добу о 7.30. Тобто 22 години підряд.

Ще раз, Вінниця - не прифронтове місто, прильотів не було. Взнати нічого не можливо, усі структури недоступні у телефонному режимі.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:29 Ответить
Все це робиться з одною цілью,примусити Українців погодитись на будь який мир який підпише зеЛайно,у багатьох містах де немає руйнувань мережі,підстанції вимикають по 12-16 годин на добу,навіть у містах та селах супутниках АЄС,в яких немає ні газопосточання ,а ні централізованого опалення,бо ці міста та села були розраїовані на споживання виключно електроенергії,як міста супутники АЄС
показать весь комментарий
22.01.2026 12:51 Ответить
Але Зєлю так і обожнюють і вважають, що при Пороху і Гройсману, була б така ж @опа або ще гірша?
показать весь комментарий
22.01.2026 14:46 Ответить
Тепер зрозміло, чого пропав газ у будинку. 😁
показать весь комментарий
22.01.2026 12:33 Ответить
Йде жонглювання кількістю електроенергії по Державі. Коли підготовка провалена за всі чотири роки війни - в хід йдуть всі прийоми та способи для тимчасового розвантаження емоційної напруги тотальних відключень. Сьогодні погано в Вінниці, але десь краще і так далі, але є міста де давно і стабільно погано.
показать весь комментарий
22.01.2026 12:37 Ответить
Погоджуюсь. У Вінниці така ситуація що два тижні. Але для мене це наболіле питання. Маючи газовий котел, без електроенергії немає ні опалення, ні гарячої води. Тобто нічого. Квартира за 1-2 години абсолютно не прогрівається. Якщо будинки з повним електропостачанням віднесли до критичної інфраструктури, то там де газові котли - виживайте як хочете
показать весь комментарий
22.01.2026 13:26 Ответить
А заздалегідь, на рівні Держави, зробити це заважав "ШЛАГБАУМ"?
показать весь комментарий
22.01.2026 12:39 Ответить
Державні держиморди офіційно відмовилися від безкоштовних установок з Японії.
Бо на них не заробиш...
показать весь комментарий
22.01.2026 12:50 Ответить
двушечка на мацкву...
зеленим так Україна потрібна як українцям венесулла..
показать весь комментарий
22.01.2026 13:40 Ответить
Можливо, заважала ота морда, що сидить на фото позаду Свириденко. А хто це тут у нас?
Ба, та це ж Шмигаль, той самий "фігаро тут / фігаро там", котрий був то прем'єром, то віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики весь цей час. Але ж він "нєпрідєлах", звісно...
показать весь комментарий
22.01.2026 15:18 Ответить
интересно, у нас когда-нибудь мудрый наридец выберет власть которая думает не одним днем?
показать весь комментарий
22.01.2026 13:01 Ответить
Щоб їх встановити та наладити, треба місяці роботи. На жаль, це швидко зробити неможливо
показать весь комментарий
22.01.2026 13:09 Ответить
за нинішніх умов найефективніша розподілена генерація - це мінімум 0.5кВт сонячна панель у кожну хату і мережевий, копійчаний в опті (а краще вироблений в Україні), інвертор до неї і лічильник, що враховує "напрямок".. або старий дисковий - це майже безкоштовно... та чи треба
воно мародерам Зєлєнскага..? .....
показать весь комментарий
22.01.2026 13:34 Ответить
Zельоним Гнидам головне зробити потужний відосік
показать весь комментарий
22.01.2026 13:37 Ответить
батько живі б були, іншими словамами би сказали////
показать весь комментарий
22.01.2026 13:58 Ответить
Понти,радянщина,нарада
показать весь комментарий
22.01.2026 14:17 Ответить
цей зелений сором будуть такі діти навчтати під заголовком "а потім прийшли вони..."
показать весь комментарий
22.01.2026 14:39 Ответить
Уряд зелених профффесіоналів, який не здатен був за 4 роки великої війни забезпечити навіть свої будівлі альтернативними джерелами живлення, обіцяють це зробити для мільйонів людей ....
І цей імпотент ще щось кукурікає в бік Кличка!
показать весь комментарий
22.01.2026 14:40 Ответить
 
 