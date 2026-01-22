Свириденко провела енергетичну нараду: Київ забезпечать альтернативними джерелами та установками розподіленої генерації

Ситуація зі світлом: в уряді провели чергову нараду

В Уряді провели енергетичний селектор з ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Продовжується відновлення енергосистеми по всій державі. Найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, в тому числі відряджені з інших областей", - зазначила прем'єрка.

Київ

Окремо обговорили забезпечення Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.

"Уряд готовий надати всю необхідну підтримку. Очікуємо активної роботи від київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути.

Уряд створив всі умови для швидкого і безперешкодного підключення таких установок. Працює єдине вікно для звернень від бізнесу на платформі "Пульс" pulse.gov.ua. Мінекономіки, Міненерго та НКРЕКП готові надавати максимальне сприяння", - підсумувала Свириденко.

Топ коментарі
+8
Київ забезпечать альтернативними джерелами та установками - хіба що потеплінням, яке має скоро прийти за прогнозами. Тормози зєбілізму, блд!
22.01.2026 12:24
22.01.2026 12:24
22.01.2026 12:24 Відповісти
+8
уряд ділєтантів, куєсосів , зрадників і двбойобів.
22.01.2026 12:30
22.01.2026 12:30
22.01.2026 12:30 Відповісти
+6
І що заважало це зробити в 23-му?
22.01.2026 12:53
22.01.2026 12:53 Відповісти
Місце геолокації забула вказати.
22.01.2026 12:21
22.01.2026 12:21 Відповісти
напомажена рижа К*рва
22.01.2026 12:54
22.01.2026 12:54 Відповісти
Київ забезпечать альтернативними джерелами та установками - хіба що потеплінням, яке має скоро прийти за прогнозами. Тормози зєбілізму, блд!
22.01.2026 12:24
22.01.2026 12:24
22.01.2026 12:24 Відповісти
Так, на саме головне джерело тепла, Путін не в силах вплинути
22.01.2026 13:10
22.01.2026 13:10
22.01.2026 13:10 Відповісти
К маю как раз все будет. Света больше и тепла.
22.01.2026 12:27
22.01.2026 12:27
22.01.2026 12:27 Відповісти
треба вироблятив Україні когенераційні установки або генератори на усіх видах палива і встановлювати їх усюди, якщо державні та приватні виробники втратили потужності
22.01.2026 12:28
22.01.2026 12:28
22.01.2026 12:28 Відповісти
Продовження, Вінниця. Офіційно обленерго сьогодні відключає чергу 3.2 на 18 годин. О 9 ранку ввели аварійні відключення і сайт показує появу електроенергії на наступну добу о 7.30. Тобто 22 години підряд.
22.01.2026 12:29

Ще раз, Вінниця - не прифронтове місто, прильотів не було. Взнати нічого не можливо, усі структури недоступні у телефонному режимі.
22.01.2026 12:29
22.01.2026 12:29
22.01.2026 12:29 Відповісти
Все це робиться з одною цілью,примусити Українців погодитись на будь який мир який підпише зеЛайно,у багатьох містах де немає руйнувань мережі,підстанції вимикають по 12-16 годин на добу,навіть у містах та селах супутниках АЄС,в яких немає ні газопосточання ,а ні централізованого опалення,бо ці міста та села були розраїовані на споживання виключно електроенергії,як міста супутники АЄС
22.01.2026 12:51
22.01.2026 12:51
22.01.2026 12:51 Відповісти
Але Зєлю так і обожнюють і вважають, що при Пороху і Гройсману, була б така ж @опа або ще гірша?
22.01.2026 14:46
22.01.2026 14:46
22.01.2026 14:46 Відповісти
уряд ділєтантів, куєсосів , зрадників і двбойобів.
22.01.2026 12:30
22.01.2026 12:30
22.01.2026 12:30 Відповісти
Тепер зрозміло, чого пропав газ у будинку. 😁
22.01.2026 12:33
22.01.2026 12:33
22.01.2026 12:33 Відповісти
Йде жонглювання кількістю електроенергії по Державі. Коли підготовка провалена за всі чотири роки війни - в хід йдуть всі прийоми та способи для тимчасового розвантаження емоційної напруги тотальних відключень. Сьогодні погано в Вінниці, але десь краще і так далі, але є міста де давно і стабільно погано.
22.01.2026 12:37
22.01.2026 12:37
22.01.2026 12:37 Відповісти
Погоджуюсь. У Вінниці така ситуація що два тижні. Але для мене це наболіле питання. Маючи газовий котел, без електроенергії немає ні опалення, ні гарячої води. Тобто нічого. Квартира за 1-2 години абсолютно не прогрівається. Якщо будинки з повним електропостачанням віднесли до критичної інфраструктури, то там де газові котли - виживайте як хочете
22.01.2026 13:26
22.01.2026 13:26
22.01.2026 13:26 Відповісти
А заздалегідь, на рівні Держави, зробити це заважав "ШЛАГБАУМ"?
22.01.2026 12:39
22.01.2026 12:39
22.01.2026 12:39 Відповісти
Державні держиморди офіційно відмовилися від безкоштовних установок з Японії.
Бо на них не заробиш...
22.01.2026 12:50
22.01.2026 12:50 Відповісти
І що заважало це зробити в 23-му?
22.01.2026 12:53
22.01.2026 12:53 Відповісти
двушечка на мацкву...
зеленим так Україна потрібна як українцям венесулла..
22.01.2026 13:40
22.01.2026 13:40 Відповісти
Можливо, заважала ота морда, що сидить на фото позаду Свириденко. А хто це тут у нас?
Ба, та це ж Шмигаль, той самий "фігаро тут / фігаро там", котрий був то прем'єром, то віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики весь цей час. Але ж він "нєпрідєлах", звісно...
22.01.2026 15:18
22.01.2026 15:18 Відповісти
интересно, у нас когда-нибудь мудрый наридец выберет власть которая думает не одним днем?
22.01.2026 13:01
22.01.2026 13:01
22.01.2026 13:01 Відповісти
Щоб їх встановити та наладити, треба місяці роботи. На жаль, це швидко зробити неможливо
22.01.2026 13:09
22.01.2026 13:09
22.01.2026 13:09 Відповісти
за нинішніх умов найефективніша розподілена генерація - це мінімум 0.5кВт сонячна панель у кожну хату і мережевий, копійчаний в опті (а краще вироблений в Україні), інвертор до неї і лічильник, що враховує "напрямок".. або старий дисковий - це майже безкоштовно...
22.01.2026 13:34
воно мародерам Зєлєнскага..? .....
22.01.2026 13:34
22.01.2026 13:34 Відповісти
Zельоним Гнидам головне зробити потужний відосік
22.01.2026 13:37
22.01.2026 13:37
22.01.2026 13:37 Відповісти
батько живі б були, іншими словамами би сказали////
22.01.2026 13:58
22.01.2026 13:58
22.01.2026 13:58 Відповісти
Понти,радянщина,нарада
22.01.2026 14:17
22.01.2026 14:17 Відповісти
цей зелений сором будуть такі діти навчтати під заголовком "а потім прийшли вони..."
22.01.2026 14:39
22.01.2026 14:39
22.01.2026 14:39 Відповісти
Уряд зелених профффесіоналів, який не здатен був за 4 роки великої війни забезпечити навіть свої будівлі альтернативними джерелами живлення, обіцяють це зробити для мільйонів людей ....
І цей імпотент ще щось кукурікає в бік Кличка!
22.01.2026 14:40
І цей імпотент ще щось кукурікає в бік Кличка!
22.01.2026 14:40
22.01.2026 14:40 Відповісти
 
 