Свириденко провела енергетичну нараду: Київ забезпечать альтернативними джерелами та установками розподіленої генерації

В Уряді провели енергетичний селектор з ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Продовжується відновлення енергосистеми по всій державі. Найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.



Над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, в тому числі відряджені з інших областей", - зазначила прем'єрка.

Київ

Окремо обговорили забезпечення Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.

"Уряд готовий надати всю необхідну підтримку. Очікуємо активної роботи від київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути.



Уряд створив всі умови для швидкого і безперешкодного підключення таких установок. Працює єдине вікно для звернень від бізнесу на платформі "Пульс" pulse.gov.ua. Мінекономіки, Міненерго та НКРЕКП готові надавати максимальне сприяння", - підсумувала Свириденко.

