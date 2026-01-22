Свириденко провела енергетичну нараду: Київ забезпечать альтернативними джерелами та установками розподіленої генерації
В Уряді провели енергетичний селектор з ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Продовжується відновлення енергосистеми по всій державі. Найскладніша ситуація залишається в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Над відновленням світла та тепла цілодобово працює понад 160 бригад енергетиків, в тому числі відряджені з інших областей", - зазначила прем'єрка.
Київ
Окремо обговорили забезпечення Києва альтернативними джерелами енергії та установками розподіленої генерації.
"Уряд готовий надати всю необхідну підтримку. Очікуємо активної роботи від київської міської влади. Жодних перешкод і затримок у підключенні не повинно бути.
Уряд створив всі умови для швидкого і безперешкодного підключення таких установок. Працює єдине вікно для звернень від бізнесу на платформі "Пульс" pulse.gov.ua. Мінекономіки, Міненерго та НКРЕКП готові надавати максимальне сприяння", - підсумувала Свириденко.
Ще раз, Вінниця - не прифронтове місто, прильотів не було. Взнати нічого не можливо, усі структури недоступні у телефонному режимі.
