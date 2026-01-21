Уряд спрямовує 2,56 млрд грн на генератори розподіленої генерації, - Свириденко
Уряд наразі залучає всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації в умовах складної ситуації в енергетиці.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Що передбачено?
За її словами, вже ухвалено розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше.
"На ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба", - пояснили вона.
Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації - для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.
"В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації - незалежні від роботи централізованих мереж", - додала прем’єрка.
Що передувало?
- Як повідомлялося, через ворожі атаки є нові знеструмлення у 4 областях. Складна ситуація у столичному регіоні
- Також ворог ударив по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині: руйнування значні.
а що з них у киеві буде працювати ? чи у харькові ? чи у запоріжі ?
для Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей ..... що буде працювати до приліта шахеда чи іскандера ?