1 283 15

Правительство направляет 2,56 млрд грн на генераторы распределенной генерации, - Свириденко

генератор для критической инфраструктуры

Правительство в настоящее время привлекает все возможные ресурсы для наращивания распределенной генерации в условиях сложной ситуации в энергетике.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ

Что предусмотрено?

По ее словам, уже принято распоряжение о распределении 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации - для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего.

"На эти средства будут приобретены генераторы большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Это оборудование можно перенаправлять в другие регионы, где есть острая необходимость", - пояснили она.

Закупки будут проводиться по упрощенным процедурам без затягивания сроков. Отдельно определили ответственного заказчика и установили четкий порядок использования генерации - для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

"В условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре нам нужны не только крупные энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации - независимые от работы централизованных сетей", - добавила премьер.

Что предшествовало?

Те про що криком кричали всі експерти з 22...

І головне що ця зелена глистовисрань - ніхто з них, жоден найдрібніший поц - ніколи, жодного разу за все своє недолуге мерзенне керування країною - не вийшла до народу і не сказав - вибачте, ми обісрались, тепер будемо виправляти.
Завжди з іпалом чайника впевнено несуть чергову пургу про сім бочок арештантів.

Це клятий барига міг вибачатись за те що декілька місяців а може й тижнів на початку свого президентства вірив в те що можна закінчити АТО за лічені дні.
Ці ж уйобища сьомий рік ведуть країну по в повну сраку, тільки періодично відвертаючи від краю прірви коли вже вся країна їм криком про це кричить - і хоч би шо.
Але я знаю що наріду таке подобається. Бидляцька поведінка - значить впевнений у собі, кріпкий хозяйственнік, свій пацанчік і т.д. Не якась там вошива інтелігенція.
21.01.2026 13:23 Ответить
точніше буде десь як - "уряд розподілив 2,56 млрд з генераторів розподіленої генерації" )
21.01.2026 13:16 Ответить
Шо опять? Так вам ще раніше надавали партнери генератори, де поділи ****** шахраї? Тупо сидить мафіозна банда і розпихає державний бюджет по власним кишеням. Країною керую суцільна ОЗУ!
21.01.2026 13:28 Ответить
Сказать до це дурепа ,це нічого не сказати....
21.01.2026 13:12 Ответить
ага.пізно всрались.
21.01.2026 13:23 Ответить
Вражаюча швидкість реагування на вже існуючу проблему.Дякую.Дуже дякую
21.01.2026 13:23 Ответить
Потужно дякуйте)))
21.01.2026 13:25 Ответить
А что, есть две дамы - " М.Н." но под разными флажками?
21.01.2026 15:09 Ответить
Ні. Друга - я хз хто.

Кілька разів в під ВПН з бану писала, але ВПН вже не допомагає..і то було дууууже давно.
21.01.2026 15:25 Ответить
Та капець! Ще грошей сп@зділи!
21.01.2026 13:23 Ответить
а 4 роки довбограї чим займалися? трахалися у будинку захарченка?
21.01.2026 13:49 Ответить
2 МАЮТЬ ЗКОМУНИЗДИТИ
21.01.2026 13:53 Ответить
Bentley, Lamborghini ждут своих героев !
21.01.2026 15:14 Ответить
генератори розподіленої генерації це про технології - сонячні панелі, вітрові установки, газопоршневі установки, акумулятори, газові турбіни
а що з них у киеві буде працювати ? чи у харькові ? чи у запоріжі ?

для Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей ..... що буде працювати до приліта шахеда чи іскандера ?
21.01.2026 15:17 Ответить
На гамномаоафон 4 млрд,а на генераторы 2,6.... Слуги урода.
21.01.2026 16:25 Ответить
 
 