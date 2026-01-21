Правительство направляет 2,56 млрд грн на генераторы распределенной генерации, - Свириденко
Правительство в настоящее время привлекает все возможные ресурсы для наращивания распределенной генерации в условиях сложной ситуации в энергетике.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Что предусмотрено?
По ее словам, уже принято распоряжение о распределении 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации - для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего.
"На эти средства будут приобретены генераторы большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Это оборудование можно перенаправлять в другие регионы, где есть острая необходимость", - пояснили она.
Закупки будут проводиться по упрощенным процедурам без затягивания сроков. Отдельно определили ответственного заказчика и установили четкий порядок использования генерации - для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.
"В условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре нам нужны не только крупные энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации - независимые от работы централизованных сетей", - добавила премьер.
Что предшествовало?
а що з них у киеві буде працювати ? чи у харькові ? чи у запоріжі ?
для Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей ..... що буде працювати до приліта шахеда чи іскандера ?