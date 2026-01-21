Правительство направляет 2,56 млрд грн на генераторы распределенной генерации, - Свириденко

Правительство в настоящее время привлекает все возможные ресурсы для наращивания распределенной генерации в условиях сложной ситуации в энергетике.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Что предусмотрено?

По ее словам, уже принято распоряжение о распределении 2,56 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации - для производства тепла и электроэнергии там, где это сейчас нужно больше всего.

"На эти средства будут приобретены генераторы большой мощности для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Это оборудование можно перенаправлять в другие регионы, где есть острая необходимость", - пояснили она.

Закупки будут проводиться по упрощенным процедурам без затягивания сроков. Отдельно определили ответственного заказчика и установили четкий порядок использования генерации - для объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

"В условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре нам нужны не только крупные энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации - независимые от работы централизованных сетей", - добавила премьер.

Что предшествовало?

Как сообщалось, из-за вражеских атак произошли новые отключения электроэнергии в 4 областях. Сложная ситуация в столичном регионе

Также враг нанес удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области: разрушения значительные.

