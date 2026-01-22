Киевские социальные учреждения подготовлены к чрезвычайным ситуациям, - Кличко
Социальные учреждения Киева, в которых находятся пожилые люди и дети, подготовлены к работе в условиях чрезвычайных ситуаций и располагают необходимыми ресурсами для бесперебойного функционирования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Городской голова во время инспекции одного из детских реабилитационных центров проверил, как учреждение работает в условиях перебоев с энергоснабжением. Особое внимание уделили готовности социальных учреждений, где проживают люди, которые не могут самостоятельно о себе позаботиться.
Обеспечение социальных учреждений в столице
По словам мэра, город системно поддерживает пансионаты для пожилых людей, психоневрологические интернатные учреждения и учреждения для детей, лишенных родительской опеки. Все они имеют альтернативные источники электроэнергии, запас воды, тепла и продуктов питания.
"Все такие учреждения обеспечены альтернативными источниками питания, водоснабжением, теплом и питанием. Даже в сложных условиях город продолжает заботиться о тех, кто не может позаботиться о себе сам", — подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр подчеркнул, что стабильная работа социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов городских властей, несмотря на постоянные вызовы войны.
Работа реабилитационного центра для детей
Во время визита Кличко осмотрел городской центр реабилитации детей с инвалидностью. Учреждение ежедневно оказывает помощь около 80 детям. За прошлый год комплексные реабилитационные услуги здесь получили более 1500 детей.
Центр оснащен четырьмя генераторами и двумя портативными зарядными станциями EcoFlow. Благодаря этому бесперебойно работают лифты, водоснабжение и медицинское оборудование, в частности то, что требует высокого напряжения. До апреля в учреждении планируют установить солнечные панели и инверторные генераторы, что еще больше повысит энергонезависимость учреждения.
Ситуация с электроснабжением остается сложной
Также Кличко подчеркнул, что в настоящее время без теплоснабжения остаются около 2 600 жилых домов. С вечера предыдущего дня отопление уже восстановили почти в 600 многоэтажках, преимущественно на левобережной части города. Речь идет о домах, которые подключают к теплу повторно после вражеских ударов по объектам критической инфраструктуры столицы 9 и 20 января.
Ситуация с электроснабжением остается сложной. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.
Работники коммунальных служб и энергетики работают в усиленном, фактически аварийном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет в дома жителей столицы и обеспечить нормальное функционирование города.
- Ранее премьер-министр Юлия Свириденко провела энергетическое совещание. Она сообщила, что Киев обеспечат альтернативными источниками и установками распределенной генерации.
