Київські соціальні заклади підготовлені до надзвичайних ситуацій, - Кличко

Соціальні установи Києва, в яких перебувають літні люди та діти, підготовлені до роботи в умовах надзвичайних ситуацій і мають необхідні ресурси для безперебійного функціонування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Міський голова під час інспекції одного з дитячих реабілітаційних центрів перевірив, як заклад працює в умовах перебоїв з енергопостачанням. Особливу увагу приділили готовності соціальних установ, де проживають люди, які не можуть самостійно про себе подбати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна створить нацрезерв промислових генераторів: планується масова закупівля

Забезпечення соціальних закладів у столиці

За словами мера, місто системно підтримує пансіонати для літніх людей, психоневрологічні інтернатні установи та заклади для дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони мають альтернативні джерела електроенергії, запас води, тепла та продуктів харчування.

"Всі такі заклади забезпечені альтернативними джерелами живлення, водопостачанням, теплом і харчуванням. Навіть у складних умовах місто продовжує дбати про тих, хто не може подбати про себе сам", — наголосив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що стабільна робота соціальної інфраструктури залишається одним із пріоритетів міської влади, попри постійні виклики війни.

Також читайте: Україна завершить інтеграцію до енергетичного ринку ЄС у 2027 році, – віцепрем’єр Качка

Робота реабілітаційного центру для дітей

Під час візиту Кличко оглянув міський центр реабілітації дітей з інвалідністю. Заклад щодня надає допомогу близько 80 дітям. За минулий рік комплексні реабілітаційні послуги тут отримали понад 1500 дітей.

Центр оснащений чотирма генераторами та двома портативними зарядними станціями EcoFlow. Завдяки цьому безперебійно працюють ліфти, водопостачання та медичне обладнання, зокрема те, що потребує високої напруги. До квітня в установі планують встановити сонячні панелі та інверторні генератори, що ще більше підвищить енергонезалежність закладу.

Ситуація з електропостачанням залишається складною

Також Кличко наголосив, що наразі без теплопостачання залишаються близько 2 600 житлових будинків. Із вечора попереднього дня опалення вже відновили майже у 600 багатоповерхівках, переважно на лівобережній частині міста. Йдеться про будинки, які підключають до тепла повторно після ворожих ударів по об’єктах критичної інфраструктури столиці 9 та 20 січня.

Ситуація з електропостачанням залишається складною. У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

Працівники комунальних служб і енергетики працюють у посиленому, фактично аварійному режимі, аби якнайшвидше повернути тепло й світло в домівки мешканців столиці та забезпечити нормальне функціонування міста.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела енергетичну нараду. Вона повідомила, що Київ забезпечать альтернативними джерелами та установками розподіленої генерації.

Читайте також: Польща передає Києву та області 400 генераторів із держрезервів