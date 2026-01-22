Свириденко встретилась с представителями операторов мобильной связи

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с представителями мобильных операторов, в ходе которой обсудили стабильность связи в условиях энергетических ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы правительства.

По словам Свириденко, мобильные операторы уже предприняли значительные шаги для обеспечения автономной работы базовых станций. Речь идет о закупке генераторов и организации резервного питания в регионах с наиболее сложной ситуацией.

"Операторы мобильной связи работают над тем, чтобы украинцы имели стабильное покрытие голосовой связью и возможность отправлять смс-сообщения при любых условиях энергообеспечения", — заявила Свириденко.

Читайте: Киевские социальные учреждения подготовлены к чрезвычайным ситуациям, - Кличко

Обеспечение связи во время энергетических вызовов

Премьер-министр сообщила, что операторы уже закупили более 15 тысяч генераторов для резервного питания. Сейчас более 8 тысяч базовых станций работают именно на них. Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам запасов топлива, необходимых для бесперебойной работы оборудования.

По словам Свириденко, компании продолжают наращивать технические возможности, чтобы сохранить мобильную связь даже в случае длительных отключений электроэнергии.

Читайте также: Кабмин распределил 740 миллионов на проекты восстановления в регионах. Куда направят деньги?

Состояние восстановления энергосистемы в регионах

Глава правительства также отметила, что восстановление энергосистемы продолжается по всей стране. Самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Над восстановлением электро- и теплоснабжения круглосуточно работают более 160 бригад энергетиков, в том числе специалисты, командированные из других регионов. Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию для населения и критической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что из-за длительных отключений электроэнергии в Киеве и области возникают перебои в работе проводного интернета и мобильной связи. Обычный проводной интернет остается доступным во время отключений благодаря работе аккумуляторов, однако во время очень длительных перерывов электроснабжения они не успевают зарядиться, сообщил один из крупнейших столичных операторов "Ланет".

  • Также мы сообщали, что водолазы ГСЧС показали кадры уникальной операции по ликвидации последствий подтопления на территории столичной ТЭЦ. Чрезвычайники работали в сложных условиях мороза до –15 °C в течение шести часов.

мобильная связь обстрел энергетика отключение света
Топ комментарии
Значит скоро опять все синхронно повысят тарифы .
22.01.2026 20:52 Ответить
Спочатку прочитала свириденко застрелилася, перечитала зустрілася... Шість годин не було світла, здохло все, мобільний зв'язок, мобільний інтернет, вайфай...Може після зустрічі покращиться наш зв'язок і ми не будемо відрізані від світу, коли у нас не буде світла.
22.01.2026 20:36 Ответить
Шоу наше усьо! Бо більш робити нічого не всіємо!

22.01.2026 21:25 Ответить
22.01.2026 20:36 Ответить
Якщо бажаєте мати світло щоденно, треба вимкнути його на москві.
22.01.2026 20:45 Ответить
И тогда, наверняка, вдруг зап у нас автоматически в розетка появится эл-во?
22.01.2026 21:03 Ответить
Свириденко, закуповуй пересувні станції мобільного зв'язку.
22.01.2026 20:44 Ответить
поштових голубів пора вже розводити, бо скоро ніхто не знатиме шо таке електрика
22.01.2026 21:34 Ответить
22.01.2026 20:52 Ответить
Карабаси бачили попереду дупу і поставили цапку відбувайло ...
22.01.2026 20:53 Ответить
22.01.2026 21:25 Ответить
Пані Прем'єрко,розкажи цим "операторам",що жити по календарю майя з 13 місяцями в році- це неправильно. 2-3 дні кожного місяця при оплаті "за 4 тижні"- Ось і набігає ще один місяць додаткової оплати
Клієнт лох? Так тоді і 13 податкових періодів у році,а ще краще 26,податкова звітність щодва тижні. Чи літочислення буде вести кожен так,як йому заманеться?
22.01.2026 21:36 Ответить
 
 