Свириденко встретилась с представителями операторов мобильной связи

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с представителями мобильных операторов, в ходе которой обсудили стабильность связи в условиях энергетических ограничений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале главы правительства.

По словам Свириденко, мобильные операторы уже предприняли значительные шаги для обеспечения автономной работы базовых станций. Речь идет о закупке генераторов и организации резервного питания в регионах с наиболее сложной ситуацией.

"Операторы мобильной связи работают над тем, чтобы украинцы имели стабильное покрытие голосовой связью и возможность отправлять смс-сообщения при любых условиях энергообеспечения", — заявила Свириденко.

Обеспечение связи во время энергетических вызовов

Премьер-министр сообщила, что операторы уже закупили более 15 тысяч генераторов для резервного питания. Сейчас более 8 тысяч базовых станций работают именно на них. Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам запасов топлива, необходимых для бесперебойной работы оборудования.

По словам Свириденко, компании продолжают наращивать технические возможности, чтобы сохранить мобильную связь даже в случае длительных отключений электроэнергии.

Состояние восстановления энергосистемы в регионах

Глава правительства также отметила, что восстановление энергосистемы продолжается по всей стране. Самая сложная ситуация остается в Киеве и Киевской области, а также в Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Над восстановлением электро- и теплоснабжения круглосуточно работают более 160 бригад энергетиков, в том числе специалисты, командированные из других регионов. Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию для населения и критической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что из-за длительных отключений электроэнергии в Киеве и области возникают перебои в работе проводного интернета и мобильной связи. Обычный проводной интернет остается доступным во время отключений благодаря работе аккумуляторов, однако во время очень длительных перерывов электроснабжения они не успевают зарядиться, сообщил один из крупнейших столичных операторов "Ланет".