Свириденко зустрілася із представниками операторів мобільного зв’язку

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч із представниками мобільних операторів, під час якої обговорили стабільність зв’язку в умовах енергетичних обмежень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Телеграм-каналі глави уряду.

За словами Свириденко, мобільні оператори вже здійснили значні кроки для забезпечення автономної роботи базових станцій. Йдеться про закупівлю генераторів та організацію резервного живлення в регіонах із найскладнішою ситуацією.

"Оператори мобільного звʼязку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим звʼязком і можливість надсилати смс-повідомлення за будь-яких умов енергозабезпечення", — заявила Свириденко.

Забезпечення зв’язку під час енергетичних викликів

Прем’єрка повідомила, що оператори вже закупили понад 15 тисяч генераторів для резервного живлення. Наразі більш як 8 тисяч базових станцій працюють саме на них. Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням запасів пального, необхідних для безперебійної роботи обладнання.

За словами Свириденко, компанії продовжують нарощувати технічні можливості, щоб зберегти мобільний зв’язок навіть у разі тривалих відключень електроенергії.

Стан відновлення енергосистеми в регіонах

Глава уряду також зазначила, що відновлення енергосистеми триває по всій країні. Найскладніша ситуація залишається в Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Над відновленням електро- та теплопостачання цілодобово працюють понад 160 бригад енергетиків, у тому числі фахівці, відряджені з інших регіонів. Роботи ведуться в посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію для населення та критичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що через тривалі відключення електроенергії у Києві та області виникають перебої у роботі проводового інтернету та мобільного зв’язку. Звичайний проводовий інтернет залишається доступним під час відключень завдяки роботі акумуляторів, проте під час дуже тривалих перерв електропостачання вони не встигають зарядитися, повідомив один з найбільших столичних операторів "Ланет".