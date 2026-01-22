Свириденко зустрілася із представниками операторів мобільного зв’язку

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела робочу зустріч із представниками мобільних операторів, під час якої обговорили стабільність зв’язку в умовах енергетичних обмежень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в Телеграм-каналі глави уряду.

За словами Свириденко, мобільні оператори вже здійснили значні кроки для забезпечення автономної роботи базових станцій. Йдеться про закупівлю генераторів та організацію резервного живлення в регіонах із найскладнішою ситуацією.

"Оператори мобільного звʼязку працюють над тим, щоб українці мали стабільне покриття голосовим звʼязком і можливість надсилати смс-повідомлення за будь-яких умов енергозабезпечення", — заявила Свириденко.

Забезпечення зв’язку під час енергетичних викликів

Прем’єрка повідомила, що оператори вже закупили понад 15 тисяч генераторів для резервного живлення. Наразі більш як 8 тисяч базових станцій працюють саме на них. Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням запасів пального, необхідних для безперебійної роботи обладнання.

За словами Свириденко, компанії продовжують нарощувати технічні можливості, щоб зберегти мобільний зв’язок навіть у разі тривалих відключень електроенергії.

Стан відновлення енергосистеми в регіонах

Глава уряду також зазначила, що відновлення енергосистеми триває по всій країні. Найскладніша ситуація залишається в Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

Над відновленням електро- та теплопостачання цілодобово працюють понад 160 бригад енергетиків, у тому числі фахівці, відряджені з інших регіонів. Роботи ведуться в посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію для населення та критичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що через тривалі відключення електроенергії у Києві та області виникають перебої у роботі проводового інтернету та мобільного зв’язку. Звичайний проводовий інтернет залишається доступним під час відключень завдяки роботі акумуляторів, проте під час дуже тривалих перерв електропостачання вони не встигають зарядитися, повідомив один з найбільших столичних операторів "Ланет".

  • Також ми повідомляли, що водолази ДСНС показали кадри унікальної операції з ліквідації наслідків підтоплення на території столичної ТЕЦ. Надзвичайники працювали у складних умовах морозу до –15 °C протягом шести годин.

мобільний зв'язок обстріл енергетика відключення світла
Топ коментарі
+6
Значит скоро опять все синхронно повысят тарифы .
22.01.2026 20:52 Відповісти
+3
Спочатку прочитала свириденко застрелилася, перечитала зустрілася... Шість годин не було світла, здохло все, мобільний зв'язок, мобільний інтернет, вайфай...Може після зустрічі покращиться наш зв'язок і ми не будемо відрізані від світу, коли у нас не буде світла.
22.01.2026 20:36 Відповісти
+2
Шоу наше усьо! Бо більш робити нічого не всіємо!

22.01.2026 21:25 Відповісти
Якщо бажаєте мати світло щоденно, треба вимкнути його на москві.
22.01.2026 20:45 Відповісти
И тогда, наверняка, вдруг зап у нас автоматически в розетка появится эл-во?
22.01.2026 21:03 Відповісти
Свириденко, закуповуй пересувні станції мобільного зв'язку.
22.01.2026 20:44 Відповісти
поштових голубів пора вже розводити, бо скоро ніхто не знатиме шо таке електрика
22.01.2026 21:34 Відповісти
Карабаси бачили попереду дупу і поставили цапку відбувайло ...
22.01.2026 20:53 Відповісти
Пані Прем'єрко,розкажи цим "операторам",що жити по календарю майя з 13 місяцями в році- це неправильно. 2-3 дні кожного місяця при оплаті "за 4 тижні"- Ось і набігає ще один місяць додаткової оплати
Клієнт лох? Так тоді і 13 податкових періодів у році,а ще краще 26,податкова звітність щодва тижні. Чи літочислення буде вести кожен так,як йому заманеться?
22.01.2026 21:36 Відповісти
 
 