Водолази ДСНС провели унікальну спецоперацію на столичній ТЕЦ у мороз –15°C, - Клименко

Після російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення, що загрожувало теплу та електропостачанню тисяч осель. У складних умовах морозу до –15 °C водолази ДСНС провели шестиденну підводну спецоперацію та зупинили витік води.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до –15 °C провели водолази ДСНС України.

"Унаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей", - ідеться в повідомленні.

Водолази 6 діб ліквідовували пошкодження

Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи.

Висловлюю щиру вдячність водолазам ДСНС за професіоналізм!

Фахівців відзначили на державному рівні

"Дякую Президенту України за високе державне відзначення їхньої роботи", - написав Клименко. Відповідно до Указу:

орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;

орденом Данила Галицького - Андрія Власенка;

медаллю "Захиснику Вітчизни" - Антона Гайтана.

"Це приклад відповідальності й мужності, які тримають країну в найскладніших умовах. Дякую особовому складу ДСНС за службу та відданість людям", - подякував очільник МВС.