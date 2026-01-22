Водолази ДСНС провели унікальну спецоперацію на столичній ТЕЦ у мороз –15°C, - Клименко

Після російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення, що загрожувало теплу та електропостачанню тисяч осель. У складних умовах морозу до –15 °C водолази ДСНС провели шестиденну підводну спецоперацію та зупинили витік води.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до –15 °C провели водолази ДСНС України.

"Унаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей", - ідеться в повідомленні.

Водолази 6 діб ліквідовували пошкодження 

Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи.

Висловлюю щиру вдячність водолазам ДСНС за професіоналізм!

Фахівців відзначили на державному рівні

"Дякую Президенту України за високе державне відзначення їхньої роботи", - написав Клименко. Відповідно до Указу:

  •  орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;
  • орденом Данила Галицького - Андрія Власенка;
  • медаллю "Захиснику Вітчизни" - Антона Гайтана.

"Це приклад відповідальності й мужності, які тримають країну в найскладніших умовах. Дякую особовому складу ДСНС за службу та відданість людям", - подякував очільник МВС.

Автор: 

ДСНС (5319) Клименко Ігор (581)
Україна Героїв та... падонків ЗЄльоних.

22.01.2026 13:45 Відповісти
Коли все ж таки Україна перейде до більш локальної системи опалення. А то зараз гаряча вода спочатку кілометрами качається в холодних траншеях залишаючи тепло в землі. А по друге у разі аварій зразу відключаються районами, а не будинками чи хоч би невеликими групами будинків.
22.01.2026 13:47 Відповісти
Повчальне відео для тих, хто пропонує "всю генерацію закопати під землю". Мабуть закопувати треба з градірнями, ставками-охолоджувачами тощо на глибину нижче рівня магістральних трубопроводів. Щоб в наслідок обстрілу все затопило к бєніной мамє. Ех: прості рішення - вони такі...
22.01.2026 13:49 Відповісти
В Німеччині своя котельня в кожному ЖК, в кожній багатоповерхівці своя котельня яка гріє воду для опалення та для кухні/ванна !!!
22.01.2026 13:54 Відповісти
В Україні таку котельню бачив років 16 тому в однієї 9 поверхівки, але 7 років тому її розібрали, навіщо? Хз
22.01.2026 14:07 Відповісти
Розібрали тому, що "інтересанти" централізованого опалення втрачають гроші. Котельня на даху належить ЖК, вони укладають договір на купівлю газу (електрики) і все...
Всі "постачальники" ідуть тихенько нах...
А влітку, сонячні панелі розташовані на тому ж будинку підігрівають воду. І ціни інші, і витрати на транспортування теплоносія і гарячої води мінімальні.
Але ж Ахметову та іншим, що на шару загребли теплову та електричну генерацію це ніж в серце.
22.01.2026 15:12 Відповісти
Немає теплотрас, немає роскопок для ремонтів по всьому місту, немає тисяч людей персоналу, кабінетних шкуродерів, та іншого лайна яке є в Україні.
22.01.2026 13:57 Відповісти
Це довга історія. Але треба робити...
22.01.2026 14:17 Відповісти
А як же ж тоді розкрадати мільярди грошей на ремонтах і відновленнях? А так розкопали якусь траншею в якомусь кутку і по бумагам списують на неї мільярди грошей і чоловікогодин а також експлуатацію техніки. Як казав один знайомий, який будує дороги і проводить комунікації, в Україні розкрадається 90% виділених коштів на будівництво, і ніхто нікого не троне тому що вкрадене розподіляється від робітника з лопатою до прокурора і міністерств
22.01.2026 14:33 Відповісти
Я знаю одне місто де одна ТЕЦ обслуговує близько 200 000 людей, а від неї до будинків 20 км теплотраси і періодично труби йдуть не під землею, зовні. Це взагалі такі тепловтрати великі... А шо, лохи заплатять за все.
22.01.2026 14:34 Відповісти
Ще хочуть відмінити субсидії...
Прикриваючтсь рішеннями рекомендаііями МВФ
22.01.2026 14:54 Відповісти
В Німеччині, більшість електрокомунікацій, під землею. Стовпів, ніде не видно
22.01.2026 13:57 Відповісти
Мова йде про генерацію. Та й набагато простіше та дешевше передавати високовольтну напругу по проводах, аніж по підземних кабелях. Важко уявити яка має бути ізоляція трифазного кабелю на, приміром, 750 кВ.
22.01.2026 14:06 Відповісти
Люди просто зробили. Генерацію, так: під землю сховати, то проблема
22.01.2026 14:17 Відповісти
Спеціально пошукав. Так, активно будують підземні ЛЕП. Кабелі на глибині від 1,5 до 2,5 метрів. У п'ять - десять разів дорожче за повітряну ЛЕП. Дуже дорогий та тривалий ремонт при пошкодженні та аваріях. А найцікавіше що їх будують в тому числі й через естетичні міркування.) Таке собі рішення.
22.01.2026 14:53 Відповісти
Одна з самих багатих країн світу, може собі дозволити. Але до до значних проблем, вони підотовлені погано, це факт. Як показала диверсія в Берліні. Хай вчаться у наших енергетиків
22.01.2026 18:21 Відповісти
Дійсно були унікуми що пропонували таке?
22.01.2026 14:01 Відповісти
Чому були? Вони нікуди не ділись, деякі пропонували закопати підстанції. Ага, десяток гектарів - під землю. І ще висота робочого простору десятки метрів.
22.01.2026 14:22 Відповісти
Не підстанції , а трансформатори , та інше найвразливіше і найдефіцитніше обладнання . Все інше , те що легко відновити , і що займає - гектари площі , все залишається ззовні .
Але так як воно робиться в нас , то хай йому грець . Я тут поблизу де живу , бачу один такий об'єкт , котлован вирили , щось там трішки зробили , і на цьому все . Два роки вже , ніякого руху . А за цей час кілька разів по тому об'єкту вже - прилітало . Слава Богу що в сітку , або взагалі мимо .
22.01.2026 15:27 Відповісти
Немає слів ... 💛💙
22.01.2026 13:52 Відповісти
Как только власть начинает говорить о героизме, значит кто то уже что-то украл!!!
22.01.2026 13:56 Відповісти
Отак комусь доводиться героїчно боротися з наслідками некомпетенції або зради чиновників.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4663980-ukraina-otrymala-57-koheneratsiinykh-ustanovok-vid-USAID Україна отримала 57 когенераційних установок від USAID / лютий 2024 / - вони всі підключені?
"В Обухові на Київщині не запускають подаровані мініТЕЦ, які могли б забезпечити біля 50% потреб міста, через відсутність необхідної документації (!), - депутат міськради Яцун".
22.01.2026 13:58 Відповісти
Тіки що статтю прочитала на іншому ресурсі, як одна ***** з жОПи препіздента розповідає - мов, що всі так жаліються, що нема світла/води/тепла! Он у мене в кабінеті +13 і не жужжу!. Деякі бігають калідорами й дорожками по вулиці! Щоб зігрітись! І нічого! Вони нереальні дебіли всі, без винятків..
22.01.2026 14:24 Відповісти
Щоб не будо геройства нада щоб не було п,дарасів
22.01.2026 14:10 Відповісти
Куди ж їх діти? Інтегрувати. Ось наш вумний нарід інтегрував квартал95 у владу. Щоб поржать. Хоч якась користь.
22.01.2026 15:44 Відповісти
Застрельте *****, і увесь світ (окрім хіба що бульбофюрера, пончика та рудого чуба) буде Вам вдячний-оскільки головний підарас планети перестане спричиняти усім проблеми.
22.01.2026 15:50 Відповісти
 
 