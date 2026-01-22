Водолазы ГСЧС провели уникальную спецоперацию на столичной ТЭЦ при морозе –15°C, - Клименко

После российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению, что угрожало тепло- и электроснабжению тысяч домов. В сложных условиях мороза до –15 °C водолазы ГСЧС провели шестидневную подводную спецоперацию и остановили утечку воды.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15 °C провели водолазы ГСЧС Украины.

"В результате российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению из-за повреждения трубы. Это существенно затрудняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей", - говорится в сообщении.

Водолазы 6 суток ликвидировали повреждения

Не колеблясь, в ледяной воде и в экстремальных условиях наши водолазы приступили к работам по ликвидации повреждений. Спецоперация длилась 6 суток. Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы.

Выражаю искреннюю благодарность водолазам ГСЧС за профессионализм!

Специалистов отметили на государственном уровне

"Благодарю Президента Украины за высокую государственную оценку их работы", — написал Клименко. Согласно Указу:

Орденом "За мужество" III степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;

орденом Даниила Галицкого - Андрей Власенко;

медалью "Защитнику Отечества" - Антон Гайтан.

"Это пример ответственности и мужества, которые держат страну в самых сложных условиях. Спасибо личному составу ГСЧС за службу и преданность людям", - поблагодарил глава МВД.