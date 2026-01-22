Водолазы ГСЧС провели уникальную спецоперацию на столичной ТЭЦ при морозе –15°C, - Клименко

После российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению, что угрожало тепло- и электроснабжению тысяч домов. В сложных условиях мороза до –15 °C водолазы ГСЧС провели шестидневную подводную спецоперацию и остановили утечку воды.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15 °C провели водолазы ГСЧС Украины.

"В результате российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению из-за повреждения трубы. Это существенно затрудняло ремонт оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей", - говорится в сообщении.

Водолазы 6 суток ликвидировали повреждения 

Не колеблясь, в ледяной воде и в экстремальных условиях наши водолазы приступили к работам по ликвидации повреждений. Спецоперация длилась 6 суток. Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы.

Выражаю искреннюю благодарность водолазам ГСЧС за профессионализм!

Специалистов отметили на государственном уровне

"Благодарю Президента Украины за высокую государственную оценку их работы", — написал Клименко. Согласно Указу:

  •  Орденом "За мужество" III степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;
  • орденом Даниила Галицкого - Андрей Власенко;
  • медалью "Защитнику Отечества" - Антон Гайтан.

"Это пример ответственности и мужества, которые держат страну в самых сложных условиях. Спасибо личному составу ГСЧС за службу и преданность людям", - поблагодарил глава МВД.

ГСЧС (5171) Клименко Игорь (493)
Україна Героїв та... падонків ЗЄльоних.

Коли все ж таки Україна перейде до більш локальної системи опалення. А то зараз гаряча вода спочатку кілометрами качається в холодних траншеях залишаючи тепло в землі. А по друге у разі аварій зразу відключаються районами, а не будинками чи хоч би невеликими групами будинків.
Повчальне відео для тих, хто пропонує "всю генерацію закопати під землю". Мабуть закопувати треба з градірнями, ставками-охолоджувачами тощо на глибину нижче рівня магістральних трубопроводів. Щоб в наслідок обстрілу все затопило к бєніной мамє. Ех: прості рішення - вони такі...
В Німеччині своя котельня в кожному ЖК, в кожній багатоповерхівці своя котельня яка гріє воду для опалення та для кухні/ванна !!!
В Україні таку котельню бачив років 16 тому в однієї 9 поверхівки, але 7 років тому її розібрали, навіщо? Хз
Розібрали тому, що "інтересанти" централізованого опалення втрачають гроші. Котельня на даху належить ЖК, вони укладають договір на купівлю газу (електрики) і все...
Всі "постачальники" ідуть тихенько нах...
А влітку, сонячні панелі розташовані на тому ж будинку підігрівають воду. І ціни інші, і витрати на транспортування теплоносія і гарячої води мінімальні.
Але ж Ахметову та іншим, що на шару загребли теплову та електричну генерацію це ніж в серце.
Немає теплотрас, немає роскопок для ремонтів по всьому місту, немає тисяч людей персоналу, кабінетних шкуродерів, та іншого лайна яке є в Україні.
Це довга історія. Але треба робити...
А як же ж тоді розкрадати мільярди грошей на ремонтах і відновленнях? А так розкопали якусь траншею в якомусь кутку і по бумагам списують на неї мільярди грошей і чоловікогодин а також експлуатацію техніки. Як казав один знайомий, який будує дороги і проводить комунікації, в Україні розкрадається 90% виділених коштів на будівництво, і ніхто нікого не троне тому що вкрадене розподіляється від робітника з лопатою до прокурора і міністерств
Я знаю одне місто де одна ТЕЦ обслуговує близько 200 000 людей, а від неї до будинків 20 км теплотраси і періодично труби йдуть не під землею, зовні. Це взагалі такі тепловтрати великі... А шо, лохи заплатять за все.
Ще хочуть відмінити субсидії...
Прикриваючтсь рішеннями рекомендаііями МВФ
В Німеччині, більшість електрокомунікацій, під землею. Стовпів, ніде не видно
Мова йде про генерацію. Та й набагато простіше та дешевше передавати високовольтну напругу по проводах, аніж по підземних кабелях. Важко уявити яка має бути ізоляція трифазного кабелю на, приміром, 750 кВ.
Люди просто зробили. Генерацію, так: під землю сховати, то проблема
Спеціально пошукав. Так, активно будують підземні ЛЕП. Кабелі на глибині від 1,5 до 2,5 метрів. У п'ять - десять разів дорожче за повітряну ЛЕП. Дуже дорогий та тривалий ремонт при пошкодженні та аваріях. А найцікавіше що їх будують в тому числі й через естетичні міркування.) Таке собі рішення.
Одна з самих багатих країн світу, може собі дозволити. Але до до значних проблем, вони підотовлені погано, це факт. Як показала диверсія в Берліні. Хай вчаться у наших енергетиків
Дійсно були унікуми що пропонували таке?
Чому були? Вони нікуди не ділись, деякі пропонували закопати підстанції. Ага, десяток гектарів - під землю. І ще висота робочого простору десятки метрів.
Не підстанції , а трансформатори , та інше найвразливіше і найдефіцитніше обладнання . Все інше , те що легко відновити , і що займає - гектари площі , все залишається ззовні .
Але так як воно робиться в нас , то хай йому грець . Я тут поблизу де живу , бачу один такий об'єкт , котлован вирили , щось там трішки зробили , і на цьому все . Два роки вже , ніякого руху . А за цей час кілька разів по тому об'єкту вже - прилітало . Слава Богу що в сітку , або взагалі мимо .
Немає слів ... 💛💙
Как только власть начинает говорить о героизме, значит кто то уже что-то украл!!!
Отак комусь доводиться героїчно боротися з наслідками некомпетенції або зради чиновників.
Чому чинуші відмовилися від гуманітарних безкоштовних когенераційних установок з Японії? Просто виродки.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4663980-ukraina-otrymala-57-koheneratsiinykh-ustanovok-vid-USAID Україна отримала 57 когенераційних установок від USAID / лютий 2024 / - вони всі підключені?
"В Обухові на Київщині не запускають подаровані мініТЕЦ, які могли б забезпечити біля 50% потреб міста, через відсутність необхідної документації (!), - депутат міськради Яцун".
Тіки що статтю прочитала на іншому ресурсі, як одна ***** з жОПи препіздента розповідає - мов, що всі так жаліються, що нема світла/води/тепла! Он у мене в кабінеті +13 і не жужжу!. Деякі бігають калідорами й дорожками по вулиці! Щоб зігрітись! І нічого! Вони нереальні дебіли всі, без винятків..
Щоб не будо геройства нада щоб не було п,дарасів
Куди ж їх діти? Інтегрувати. Ось наш вумний нарід інтегрував квартал95 у владу. Щоб поржать. Хоч якась користь.
Застрельте *****, і увесь світ (окрім хіба що бульбофюрера, пончика та рудого чуба) буде Вам вдячний-оскільки головний підарас планети перестане спричиняти усім проблеми.
