Українців просять зробити запас води та їжі на 3–5 днів

Міністерство внутрішніх справ звернулося до громадян із закликом заздалегідь підготуватися до можливих ускладнень у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичному секторі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби МВС.

У відомстві зазначають, що через навантаження на енергосистему можливі тимчасові перебої з електро- та теплопостачанням. Саме тому українців просять завчасно подбати про базові потреби родини на кілька днів.

Що радять підготувати вдома

МВС рекомендує сформувати запас щонайменше на 3–5 діб. Це допоможе уникнути зайвого ризику у разі ускладнення ситуації. Зокрема, радять мати:

питну воду;

технічну воду;

продукти тривалого зберігання;

необхідні лікарські засоби;

мінімальний запас готівки.

Окремо наголошується на підготовці валізи першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби особистої гігієни та елементи для обігріву.

"Під час надзвичайної ситуації в енергетиці важливо дбати про базову готовність домогосподарства та мати запас на кілька днів", – наголосили у МВС.

Також громадянам радять перевірити рівень заряду павербанків, ліхтарів та інших резервних джерел живлення. Власникам транспорту рекомендують переконатися у справному технічному стані авто та наявності пального.

Рекомендації щодо безпеки та допомоги

У Міністерстві внутрішніх справ звертають увагу й на потреби домашніх тварин. Для них радять заздалегідь підготувати корм і воду.

Правоохоронці наголошують, що ситуація вимагає підвищеної уважності та дисципліни. Українців просять стежити лише за офіційними повідомленнями державних органів і бути готовими до посилених заходів безпеки.

Особливу увагу рекомендують приділяти дітям, а також уникати перебування на вулиці в темну пору доби без нагальної потреби. У разі перебоїв із теплом радять залишатися в одній кімнаті, тепло одягатися, користуватися грілками та підтримувати легку фізичну активність.

У разі необхідності консультації, допомоги або отримання інформації про найближчі укриття чи Пункти Незламності слід телефонувати за номером 112.

Найскладніша ситуація в енергетиці нині склалася в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

