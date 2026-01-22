Українців просять зробити запас води та їжі на 3–5 днів
Міністерство внутрішніх справ звернулося до громадян із закликом заздалегідь підготуватися до можливих ускладнень у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичному секторі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби МВС.
У відомстві зазначають, що через навантаження на енергосистему можливі тимчасові перебої з електро- та теплопостачанням. Саме тому українців просять завчасно подбати про базові потреби родини на кілька днів.
Що радять підготувати вдома
МВС рекомендує сформувати запас щонайменше на 3–5 діб. Це допоможе уникнути зайвого ризику у разі ускладнення ситуації. Зокрема, радять мати:
-
питну воду;
-
технічну воду;
-
продукти тривалого зберігання;
-
необхідні лікарські засоби;
-
мінімальний запас готівки.
Окремо наголошується на підготовці валізи першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби особистої гігієни та елементи для обігріву.
"Під час надзвичайної ситуації в енергетиці важливо дбати про базову готовність домогосподарства та мати запас на кілька днів", – наголосили у МВС.
Також громадянам радять перевірити рівень заряду павербанків, ліхтарів та інших резервних джерел живлення. Власникам транспорту рекомендують переконатися у справному технічному стані авто та наявності пального.
Рекомендації щодо безпеки та допомоги
У Міністерстві внутрішніх справ звертають увагу й на потреби домашніх тварин. Для них радять заздалегідь підготувати корм і воду.
Правоохоронці наголошують, що ситуація вимагає підвищеної уважності та дисципліни. Українців просять стежити лише за офіційними повідомленнями державних органів і бути готовими до посилених заходів безпеки.
Особливу увагу рекомендують приділяти дітям, а також уникати перебування на вулиці в темну пору доби без нагальної потреби. У разі перебоїв із теплом радять залишатися в одній кімнаті, тепло одягатися, користуватися грілками та підтримувати легку фізичну активність.
У разі необхідності консультації, допомоги або отримання інформації про найближчі укриття чи Пункти Незламності слід телефонувати за номером 112.
- Найскладніша ситуація в енергетиці нині склалася в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях.
Шановні громадяни! Пробачте, що я до Вас звертаюсь...
тут мвс молодці, попереджають.
Мы, старые пердуны что жили при Советах, стали спички закупать как только слова уважаемого Найема, о трехуровневой защите, услышали. Вот теперь ими (спичками) и греемся
Бабушка казала знания за плечами не носить. Учила спички колоть, шоб на дольше хватило. На 4 части я не мог, только на две.
Правда спички были те балановские. Нынешние, ровеннские им не ровня
Спички были нынешним не ровня. каждый уважающий себя мог зажечь её об джинсы. А самые крутые, как лимонадный Джо, об каблук.
Ты сможешь зажечь спичку об каблук?
ну так це населення і вибрало таку владу.
які претензії ?
дебіли вибрали дебілів і зараз скаржаться на дебілів.
Тут чистий Іммануїл Кант з його "Критиками"
Як на мене, тим, у кого на п'ятому році повномаштабної війни, не зібраний тривожний рюкзак, вже не треба нічого радити.
Не треба заважати природньому відбору.
ракетосталось на два три раза ?
Боюсь что Госрезерв полностью разворован, нужно самим спасать свои общины!!
П.с. умные люди запасы держат актуальными с 2022 а то и с 2019
Поэтому наша самая знаменитая сволочь так быстро чкурнала в Давос?
А не пора ли дать сволочи по голове?
Когда дадут свет искупаться нельзя - бойлер остыл. К тому времени как бойлер нагреется (1,5-2 часа) выключат свет. А нет света нет воды - бойлер не работает. Когда дадут свет - бойлер остыл. ***.
из тюрьмы я не вылажу.раз в две недели регулярно отправляюсь под заблокировку.
В заключении нравится
сексчитать "совет форумчан". Увлеккательное чтиво. Смотреть как народ друг на друга стучит.
И вам рекомендую
(тока никому) у меня последний патрон в рубаху зашит. Ник жены на форуме есть.
если снится Маркс к дождю.Если "самая знаменитая сволочь" вернется, значит не "пиз.а". Значит ещё есть что украсть
Это нужно каждый день напоминать, ибо пол населения ( "підлога країни") растяпы, самонадеянные растяпы.
А не крутить Гундосики Потужности
висерзаява президента, як до мерів буде до населення:" чекаю від кожного громадянина України персональної відповідальності за своє життя"...
А то кто то за вас/меня отвечает?
Если только Бог?
Так я комсомольцем был и на красный ход не ходил
Там запас вже готовий.
переехалиразгаблено до них
які увійшли в Історію України:
От скажіть, невже справді немає жодного механізму, щоб зняти https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko?__cft__[0]=AZZwzliNAWhziTTYVfJ1WkUxfouZ8ECpWMxp5q0wYa1LNEMbus9YSjtKwnYTKq4WJhDko-OkuDDAs8ZF7Y4hseV1-xjsH7IRa08A7QN4TuJykXWPqQ6BYttaAUCYBb-O51Ahvdz94lz4PTFqbp36XrNPoKVEtnNQcQZvanxLlWV-UcXmfV2shNVoCvfNywnYy3cgo9-5**************************************&__tn__=-]K-y-R Віталій Кличко з посади БЕЗ виборів?
Невже ми маємо всім Києвом терпіти абсолютно безпрецедентний провал підготовки до зими - на майже п'ятий рік повномасштабної війни?
За роки великої війни бюджет Києва стабільно зростав, заплановані видатки:
• 2023 рік 66 млрд грн
• 2024 рік близько 85-90 млрд грн
• 2025 рік понад 90 млрд грн
Це десятки мільярдів гривень щороку і де результат?
ЖОДНОЇ повноцінної допоміжної ТЕЦ, яка реально могла б підстрахувати місто, не було введено в експлуатацію за 4 роки війни. Міні-ТЕЦ почали з'являтися лише наприкінці 2025, коли стало очевидно, що система валиться. Несподівано?
І навіть ці: їх кілька одиниць, вони покривають лише окремі критичні обʼєкти, не дають автономії районам чи житловим кварталам.
Масової програми енергетичної автономії міста НЕ БУЛО. Так, існували програми для ОСББ:
- утеплення
- ІТП
- генератори
- сонячні панелі
Але вони точкові, вони не рятують при масштабних відключеннях, вони перекладають відповідальність з міста на мешканців і головне - це не системне рішення для мегаполіса під ракетними обстрілами.
!!!! За роки війни в Києві не збудовано захисних споруд для ключових обʼєктів енергетики - ТЕЦ та когенераційних установок (міні-ТЕЦ).
За 4 роки війни і раніше не створено районних автономних теплових контурів. Ви знали що приміром тепло на Печерськ подається з Троєщини? Ви уявіть ці тепловтрати!
Не перебудовано модель теплопостачання під воєнні ризики. Не зроблено висновків після кожної зими. Містом керують люди, які не в реальності!
І це при тому, що, Київ - найбагатше місто країни! З прямим доступом до міжнародної допомоги, з повним контролем над багатомільярдним бюджетом.
І це лише енергетика. Сьогодні Київ - суцільна ковзанка. Сніг не прибраний, дороги і тротуари не посипані, люди падають, ламають руки й ноги.
Люди фактично паралізовані на 20х поверхах без ліфтів в суцільній темряві і холоді, без змоги дістатися кудись ковзкими дорогами. Я не уявляю як виживають зараз літні самотні люди та мами з дітками, родини з тваринами яких треба вигулювати.
Це шок і провал.
На генераторах економіка країни довго не втримається. Щоб вистояти нам потрібні сотні і тисячі нових обʼєктів малої генерації. Ніяких ракет та шахедів росіянам не вистачить, щоб покласти таку систему, адже знищити кілька десятків великих ТЕЦ ще можливо, а одночасне уразити сотні малих генеруючих обʼєктів у великому місті практично нереально.
Так чому ж, за рідким виключенням, наші підприємці розуміючи ризики та маючі фінансування за чотири рокі війни не скористалися можливостями вкладення грошей в генерацію? При тому, що український бізнес дуже адаптивний?
Все просто.
Знаєте, який шлях треба здолати, щоб отримати в Україні дозвіл на будівництво за власні гроші обʼєкта малої генерації, як бізнес або для власних потреб?
Базові документи:
Крок 1: Договір оренди землі.
Крок 2: Отримання містобудівних умов.
Крок 3: Якщо об'єкт розміщується на території діючого кадастрового номера, необхідно пройти через сесію місцевої ради для отримання договору суборенди. Це означає також пройти земельну комісію місцевої ради.
Далі потрібно отримати ще 13 докумнетів:
№ 1 Ліцензію на торгівлю електроенергією.
№ 2 Ліцензію на виробництво тепла.
№ 3 Ліцензію на виробництво електроенергії.
№ 4 Технічні умови на воду.
№ 5 Технічні умови на газ.
№ 6 Технічні умови на електроенергію.
№ 7 Експертизи по кожному проєкту.
№ 8 Дозвіл на початок робіт.
№ 9 Документи на введення в експлуатацію.
№ 10 Отримання коду у місцевому облгазі.
№ 11 Договір з "Нафтогаз Трейдинг".
№ 12 Наказ Міністерства енергетики (який необхідно щомісяця оновлювати).
№ 13 Договір з «Укренерго» на підставі наказу Міненерго (який, відповідно, теж необхідно щомісяця перепідписувати у вигляді додаткової угоди).
І так по кожній окремій адресі. Додам, що процедура однакова, що для великої станції, що для невеликого об'єкта на 1 МВт. Крім того не забуваємо, що підприємці завжди рахують гроші, а при такої кількості паперової роботи, ціна обʼєкту може зрости у рази.
Тому зарегульованість державою цього ринку вбиває нас і нашу економіку під час війни не менше ворожих ракет. Усі ці бюрократичні процеси треба зменшувати, а процедури спрощувати. Навіть якщо для когось це вигідний бізнес. Бо ми всі розуміємо що насправді потрібно для прискорення на кожному цьому колі дозвільного пекла. А створення «зеленої вулиці» для масового будівництва малої генерації залишить тисячи рєшал без звичних джерел доходів. Але що нам важливіше? Питання риторичне.
Тільки памʼятаємо, що сьогодні кожен новий кіловат, вироблений в Україні - це удар по планам ворога. Владі потрібно лише створити умови і не заважати…
дикуни що бурчать на недо мові 🤣🤣🤣🤣
Вміють же писати коротко і незрозуміло. Відчувається рука окадеміків мішіпоплавського...
А так добре виглядало все. І такий факап. Не нарікаю. Просто десь поділися люди, які беруть відповідальність так як треба брати.
Зеленський дуже весело заявив: ''хоть па-ржом''.