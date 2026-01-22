Українців просять зробити запас води та їжі на 3–5 днів

Українців просять зробити запаси води та їжі на 3-5 днів

Міністерство внутрішніх справ звернулося до громадян із закликом заздалегідь підготуватися до можливих ускладнень у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетичному секторі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби МВС.

У відомстві зазначають, що через навантаження на енергосистему можливі тимчасові перебої з електро- та теплопостачанням. Саме тому українців просять завчасно подбати про базові потреби родини на кілька днів.

Що радять підготувати вдома

МВС рекомендує сформувати запас щонайменше на 3–5 діб. Це допоможе уникнути зайвого ризику у разі ускладнення ситуації. Зокрема, радять мати:

  • питну воду;

  • технічну воду;

  • продукти тривалого зберігання;

  • необхідні лікарські засоби;

  • мінімальний запас готівки.

Окремо наголошується на підготовці валізи першої необхідності. У ній мають бути документи, теплі речі, аптечка, засоби особистої гігієни та елементи для обігріву.

"Під час надзвичайної ситуації в енергетиці важливо дбати про базову готовність домогосподарства та мати запас на кілька днів", – наголосили у МВС.

Також громадянам радять перевірити рівень заряду павербанків, ліхтарів та інших резервних джерел живлення. Власникам транспорту рекомендують переконатися у справному технічному стані авто та наявності пального.

Рекомендації щодо безпеки та допомоги

У Міністерстві внутрішніх справ звертають увагу й на потреби домашніх тварин. Для них радять заздалегідь підготувати корм і воду.

Правоохоронці наголошують, що ситуація вимагає підвищеної уважності та дисципліни. Українців просять стежити лише за офіційними повідомленнями державних органів і бути готовими до посилених заходів безпеки.

Особливу увагу рекомендують приділяти дітям, а також уникати перебування на вулиці в темну пору доби без нагальної потреби. У разі перебоїв із теплом радять залишатися в одній кімнаті, тепло одягатися, користуватися грілками та підтримувати легку фізичну активність.

У разі необхідності консультації, допомоги або отримання інформації про найближчі укриття чи Пункти Незламності слід телефонувати за номером 112.

Це... Що? Результат спіча " лідера світу"? Страшно і в той же час цікаво, чому саме зараз за 4 роки таке повідомлення? При тому, що наче тепліше стало ( не дуже але).
Спеціально чекали - аби наприкінці січня попередити ?
ну краще пізніже, ніж ніколи.
Могли б і навесні попередити ... дійсно - куди ж поспішати ?
https://www.youtube.com/watch?v=7Y_4AWuXgyM

Звернення Президента до громадян:
Шановні громадяни! Пробачте, що я до Вас звертаюсь...
А тебе попереджувати треба, сам не допетрів, проблеми з когнітивними функціями?
Знаючи як деякі діячі подбали про максимальний запас готівки,для багатьох це звучить як знущання
пару днів назад писав коментар, що наша влада не попереджає населення, що треба робити запаси, так мєсниє ікспєрди так навоняли в коментарях, що не треба цього робити, і взагалі тільки тупі ще не зробили запаси, і т.д., а я вважаю що треба кожного дня нагадувати про запаси води.

тут мвс молодці, попереджають.
Молодой, да?
Мы, старые пердуны что жили при Советах, стали спички закупать как только слова уважаемого Найема, о трехуровневой защите, услышали. Вот теперь ими (спичками) и греемся
я не за себе пишу. у мене все норм. і акум є, і запаси.
Обігрівачі в Кулєбиної жінки вже купили? Вона казала шо вони дуже потужні і незламні, і тримають температуру в 37 градусів...
Ті хто закуповували сірники та сіль вже давно на погості відпочивають... На жаль вік людини обмежений...
Паадумаеш.
Бабушка казала знания за плечами не носить. Учила спички колоть, шоб на дольше хватило. На 4 части я не мог, только на две.
Правда спички были те балановские. Нынешние, ровеннские им не ровня
Сірники були балабанівські, неук. Але запальничка Крікет або Бік наразі виходить все рівно дешевше.
Мальчик, когда, ещё в стране Советов, появились одноразовые зажигалки Крикет и Бик (последние вместе с ручками) мой старший в школу пошел. А время было такое что старые зажигалки из гильз уже все пошли прахом, а были только огнеметы "Огонек" за 10 рублей. Т.е эквивалент тысячи коробок спичек.
Спички были нынешним не ровня. каждый уважающий себя мог зажечь её об джинсы. А самые крутые, как лимонадный Джо, об каблук.
Ты сможешь зажечь спичку об каблук?
Дядя, якщо тобі за 80, то нагадаю що одноразові Віс коштували в совдепії 3 крб., а сірники 1 коп. Запальничка - 300 коробків. Зараз запильничка така коштує як 25-30 коробків сірників. Не треба з себе видавати суперзнавця, бо на кожну гайку знайдеться свій болт
І да, я не ковбой, ношу кросівки. Каблуки з титановими набійками залишились у далекій юності в минулому, як і штани клеш
писав коментар, що наша влада не попереджає населення, що треба робити запаси...

ну так це населення і вибрало таку владу.

які претензії ?

дебіли вибрали дебілів і зараз скаржаться на дебілів.

Тут чистий Іммануїл Кант з його "Критиками"
Якого *** надзвичайна ситуація в енергетиці, якщо морози спали!?
спекотно. кондєї увімкнули
***** в'*** в якесь слабке місце, і ось тобі ситуація! Вода в трубах за 7 годин охолоне...
Надивилися дій посадовців Гренландії і вирішили продублювати в Україні?
Окремо наголошується на підготовці валізи першої необхідності.

Як на мене, тим, у кого на п'ятому році повномаштабної війни, не зібраний тривожний рюкзак, вже не треба нічого радити.
Не треба заважати природньому відбору.
щонайменше на 3-5 діб в українців і так запас є, і без сопливих порад зевлади.. може то сцикливий натяк від потужно-незламних про запаси на 3-5 тижнів чи навіть місяців..
Запасів ракет осталось на два три раза ?
А потужные вагоны поели потужные крысы в 2020 .
Боюсь что Госрезерв полностью разворован, нужно самим спасать свои общины!!
П.с. умные люди запасы держат актуальными с 2022 а то и с 2019
Совсем пиз..а?
Поэтому наша самая знаменитая сволочь так быстро чкурнала в Давос?
А не пора ли дать сволочи по голове?
Та схоже що совсєм. Прочитав, аж комахи по шкірі. Піду, наберу води.
Так как же воды набрать если света нет? Или вы в элитном доме живете, где света нет а вода идет?
Когда дадут свет искупаться нельзя - бойлер остыл. К тому времени как бойлер нагреется (1,5-2 часа) выключат свет. А нет света нет воды - бойлер не работает. Когда дадут свет - бойлер остыл. ***.
Нажаль, я постійно сиджу в банє, в цей час читаю Ваши коменти, з якими категорично незгодний, але відповісти не можу, а потім їх не знаходжу. А щодо води, то це питання до МВС: вони ж сказали набрати, то наберіть. Нема електрики - сніг на вулиці збирайте. Крім жовтого та коричневого.
Подумаешь, тоже из тюрьмы я не вылажу. раз в две недели регулярно отправляюсь под заблокировку.
В заключении нравится секс читать "совет форумчан". Увлеккательное чтиво. Смотреть как народ друг на друга стучит.
И вам рекомендую
Слабак! От я - двічі на тиждень. По три, звісно. Якраз. Равняйтеся на пєредовіка! На Раду форумчан колись одного разу заглянув, ну, дозвольте тут утриматися від вражень. Не цікаво, вибачте.
я слабак? Да я, да я. Да я, одно время, здесь пытался писать под гугловским ником "Иван Толстых" и был заблокирован навсегда (т.е высшая мера социальной защиты) а ща, пока строительные форумы просмотрю и на Али шо куплю, три дня и пролетают.
(тока никому) у меня последний патрон в рубаху зашит. Ник жены на форуме есть.
А скікі Вам років? Бо не дай Боже уявлятиму, як Ви, ето самоє, приймаєте те, що написали, оту романтику развєдкі.
Так как его в Давосе достать. Примета верная если снится Маркс к дождю.

Если "самая знаменитая сволочь" вернется, значит не "пиз.а". Значит ещё есть что украсть
Це вже тиск на росію з позиції сили чи ще ні?
очікувати щось дуже неприємне ? бо коли ще так зверталися ?
Мда... Непогано так в Давосі посиділи, про мир побалакали...
Мразишш.
Это нужно каждый день напоминать, ибо пол населения ( "підлога країни") растяпы, самонадеянные растяпы.
А не крутить Гундосики Потужности
Шоб потім сказати шо всі були "папереджені", а влада вам нічого не винна .
Ага, наступний висер заява президента, як до мерів буде до населення:" чекаю від кожного громадянина України персональної відповідальності за своє життя"...
Напугали? Ой, боюсь, боюсь, боюсь.
А то кто то за вас/меня отвечает?
Если только Бог?
Так я комсомольцем был и на красный ход не ходил
Молодець, візьміть з полички пєчєньку 😸
"можливі тимчасові перебої з електро- та теплопостачанням" Это они типа прикалываются так?)
Митний пост "Луцьк" скидається? Який там "триденний запас" ?....
2-3 млн. - але не грн і шагів, а зелених!
Переїдемо у Конча-Заспу, якщо що.
Там запас вже готовий.
Когда, в 14-ом, майдановцы пришли переезжать в Межгирье, обнаружили что все переехали разгаблено до них
Ось і я кажу - лозунг націоналістів « москаляку на гиляку» ЦЕ СВЯТЕ
Не зайвим буде пригадати події,
які увійшли в Історію України:
А де обіцяний блекаут в моцкві? Тобто, знову будуть переговори з рашистами тому очікуйте масованих ударів по українських містах? А потім щоб не бити по рашистах у відповідь ми підпишемо енергетичне перемир'я. Бо в Україні енергетики вже немає і рашистам потрібно зосередитись по іншим цілям. Отакий нам мірний план готують. Рашисти будуть робити що захочуть і захоплювати і знищувати Україну а нам будуть тільки нові і нові умови ставити ще звинувачувати у зриві міру.
У них зараз ніч😸. Що вас не влаштовує 😸
А що, МВС вже займається енергетикою?
https://www.facebook.com/liubov.mochalova?__cft__[0]=AZZwzliNAWhziTTYVfJ1WkUxfouZ8ECpWMxp5q0wYa1LNEMbus9YSjtKwnYTKq4WJhDko-OkuDDAs8ZF7Y4hseV1-xjsH7IRa08A7QN4TuJykXWPqQ6BYttaAUCYBb-O51Ahvdz94lz4PTFqbp36XrNPoKVEtnNQcQZvanxLlWV-UcXmfV2shNVoCvfNywnYy3cgo9-5**************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Любовь Мочалова

От скажіть, невже справді немає жодного механізму, щоб зняти https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko?__cft__[0]=AZZwzliNAWhziTTYVfJ1WkUxfouZ8ECpWMxp5q0wYa1LNEMbus9YSjtKwnYTKq4WJhDko-OkuDDAs8ZF7Y4hseV1-xjsH7IRa08A7QN4TuJykXWPqQ6BYttaAUCYBb-O51Ahvdz94lz4PTFqbp36XrNPoKVEtnNQcQZvanxLlWV-UcXmfV2shNVoCvfNywnYy3cgo9-5**************************************&__tn__=-]K-y-R Віталій Кличко з посади БЕЗ виборів?

Невже ми маємо всім Києвом терпіти абсолютно безпрецедентний провал підготовки до зими - на майже п'ятий рік повномасштабної війни?

За роки великої війни бюджет Києва стабільно зростав, заплановані видатки:

• 2023 рік 66 млрд грн

• 2024 рік близько 85-90 млрд грн

• 2025 рік понад 90 млрд грн

Це десятки мільярдів гривень щороку і де результат?

ЖОДНОЇ повноцінної допоміжної ТЕЦ, яка реально могла б підстрахувати місто, не було введено в експлуатацію за 4 роки війни. Міні-ТЕЦ почали з'являтися лише наприкінці 2025, коли стало очевидно, що система валиться. Несподівано?

І навіть ці: їх кілька одиниць, вони покривають лише окремі критичні обʼєкти, не дають автономії районам чи житловим кварталам.

Масової програми енергетичної автономії міста НЕ БУЛО. Так, існували програми для ОСББ:

- утеплення

- ІТП

- генератори

- сонячні панелі

Але вони точкові, вони не рятують при масштабних відключеннях, вони перекладають відповідальність з міста на мешканців і головне - це не системне рішення для мегаполіса під ракетними обстрілами.

!!!! За роки війни в Києві не збудовано захисних споруд для ключових обʼєктів енергетики - ТЕЦ та когенераційних установок (міні-ТЕЦ).

За 4 роки війни і раніше не створено районних автономних теплових контурів. Ви знали що приміром тепло на Печерськ подається з Троєщини? Ви уявіть ці тепловтрати!

Не перебудовано модель теплопостачання під воєнні ризики. Не зроблено висновків після кожної зими. Містом керують люди, які не в реальності!

І це при тому, що, Київ - найбагатше місто країни! З прямим доступом до міжнародної допомоги, з повним контролем над багатомільярдним бюджетом.

І це лише енергетика. Сьогодні Київ - суцільна ковзанка. Сніг не прибраний, дороги і тротуари не посипані, люди падають, ламають руки й ноги.

Люди фактично паралізовані на 20х поверхах без ліфтів в суцільній темряві і холоді, без змоги дістатися кудись ковзкими дорогами. Я не уявляю як виживають зараз літні самотні люди та мами з дітками, родини з тваринами яких треба вигулювати.

Це шок і провал.
очікуємо щось дуже -дуже ПОТУЖНЕ ?
Авжеж. Щоб від потужності дупу розірвало, та очі лопнули.
Пан Олександр Соколовський пише:

На генераторах економіка країни довго не втримається. Щоб вистояти нам потрібні сотні і тисячі нових обʼєктів малої генерації. Ніяких ракет та шахедів росіянам не вистачить, щоб покласти таку систему, адже знищити кілька десятків великих ТЕЦ ще можливо, а одночасне уразити сотні малих генеруючих обʼєктів у великому місті практично нереально.

Так чому ж, за рідким виключенням, наші підприємці розуміючи ризики та маючі фінансування за чотири рокі війни не скористалися можливостями вкладення грошей в генерацію? При тому, що український бізнес дуже адаптивний?

Все просто.

Знаєте, який шлях треба здолати, щоб отримати в Україні дозвіл на будівництво за власні гроші обʼєкта малої генерації, як бізнес або для власних потреб?

Базові документи:

Крок 1: Договір оренди землі.

Крок 2: Отримання містобудівних умов.

Крок 3: Якщо об'єкт розміщується на території діючого кадастрового номера, необхідно пройти через сесію місцевої ради для отримання договору суборенди. Це означає також пройти земельну комісію місцевої ради.

Далі потрібно отримати ще 13 докумнетів:

№ 1 Ліцензію на торгівлю електроенергією.

№ 2 Ліцензію на виробництво тепла.

№ 3 Ліцензію на виробництво електроенергії.

№ 4 Технічні умови на воду.

№ 5 Технічні умови на газ.

№ 6 Технічні умови на електроенергію.

№ 7 Експертизи по кожному проєкту.

№ 8 Дозвіл на початок робіт.

№ 9 Документи на введення в експлуатацію.

№ 10 Отримання коду у місцевому облгазі.

№ 11 Договір з "Нафтогаз Трейдинг".

№ 12 Наказ Міністерства енергетики (який необхідно щомісяця оновлювати).

№ 13 Договір з «Укренерго» на підставі наказу Міненерго (який, відповідно, теж необхідно щомісяця перепідписувати у вигляді додаткової угоди).

І так по кожній окремій адресі. Додам, що процедура однакова, що для великої станції, що для невеликого об'єкта на 1 МВт. Крім того не забуваємо, що підприємці завжди рахують гроші, а при такої кількості паперової роботи, ціна обʼєкту може зрости у рази.

Тому зарегульованість державою цього ринку вбиває нас і нашу економіку під час війни не менше ворожих ракет. Усі ці бюрократичні процеси треба зменшувати, а процедури спрощувати. Навіть якщо для когось це вигідний бізнес. Бо ми всі розуміємо що насправді потрібно для прискорення на кожному цьому колі дозвільного пекла. А створення «зеленої вулиці» для масового будівництва малої генерації залишить тисячи рєшал без звичних джерел доходів. Але що нам важливіше? Питання риторичне.

Тільки памʼятаємо, що сьогодні кожен новий кіловат, вироблений в Україні - це удар по планам ворога. Владі потрібно лише створити умови і не заважати…
это кто вообще? лучше бы вместо строчить письма пошел в армию или в ремонтные бригады если образование позволяет, толку было бы больше от очередного екперда
А ти хто? В армії чи в ремонтній бригаді на перекурі ваяєш свій спіч?
ты мне не тыкая покемон, можешь свою подружку брать и вместе идти смотреть очередного бесполезного експерда перед сном, может мозгов прибавится, там как раз разжовывают для умственно отсталых которые сами не могут анализировать информацию, как раз для тебя. удачи, она тебе пригодиться по жизни, так же как и тебе подобным
чємодан + вокзал --> рай зємной
БОЖЕ, яка гидота тА ІСКУСТВЕННА МОВА РОСІЙСЬКА , яку милостиво написали в києво могилянській академії для азійських дикунів з масковіі , які розмовляли до того уйгурською
дикуни що бурчать на недо мові 🤣🤣🤣🤣
Покємон твой мозґ імєл, дурнику!
Ви спочатку державну мову спробуйте вивчити, а потім тут розумничайте
ты шо, потужная?
Ти хоч розумієш смисл слів українських , які пишешь
Українців просять зробити запас води та їжі на 3-5 днів Вся Україна? Чи якісь конкретні області, райони? Це ніби написано у Кремлі і перекладено на українську...

Вміють же писати коротко і незрозуміло. Відчувається рука окадеміків мішіпоплавського...
цей перелік вимог від мвс більш схожий на випадок ядерного вибуху, ніж аварій з електрикою , чи опаленням.
Цікава думка, доречі перечитав та замислився, що написано про транспорт та мінімальний запас готівки. Бо при блекатух розрахувалися картою не проблема та як і необхідність в особистому транспорті.🤔
А що починаються блекаути у москві?
Гандони , а ви не пробували дати дозвіл на заготівлю дров самостійно, генератори звалені купами роздати разом з паливом через систему виконавчої влади ,організувати територіальні склади з необхідними запасами продуктів, ліків тощо.Чи тільки,підари, можете жити харчуватися,одягатися за наші податки, красти бюджет і цеу роздавати.
Там мівіна ще є, чи вже всю забронював офіс пі...ів.
Olma. Зайшов у намети МНС помаранчеві в парку ІНтернаціоналістів, там все начебто Ок. Сидять люди гріються, чай пьють. Питаю а кип'ятку набрати у вас можна? Каже чувак, а ви несіть свою воду а ми закипятимо її вам і перельємо у ваш термос.

А так добре виглядало все. І такий факап. Не нарікаю. Просто десь поділися люди, які беруть відповідальність так як треба брати.
НА 3-5 ДНІВ В ІСПАНІЇ ЧИ ІЗРАЇЛІ !?)
Зеленський оптимістично заявив: ''я увідєл мір в ґлазах путіна''.
Зеленський дуже весело заявив: ''хоть па-ржом''.
''расіянє наши братья - ані нє пайдут вайной протів Украіни'' - підбадьорив Зеленський.
То це вже планують повний блекаут чи ще ні ?
Вже скоро, зі дня на день мабуть. Тотальна і вічна темрява. Треба робити факели, бо середньовіччя вже за вікном.
А що, українці настільки інтересні що треба їм таке розказувати.
Де заклики перестати красти, а зробити врешті-решт хоч одну фламінгу?
Виторг у бариг продуктових впав. Вирішили ажіотаж продуктовий реалізувати? Ну як завжди то на олію то на цукор то на сіль...
