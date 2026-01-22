Зеленський про зустріч із Трампом: Продуктивна й змістовна

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Давосі 22 січня "продуктивною й змістовною".

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розмови

"Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із Президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося", - зазначив він.

Зеленський подякував США за попередній пакет ракет для ППО та попросив про додатковий: "Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота".

Що передувало?