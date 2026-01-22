Зеленський про зустріч із Трампом: Продуктивна й змістовна
Президент Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Давосі 22 січня "продуктивною й змістовною".
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі розмови
"Обговорили роботу команд, і фактично кожен день – зустрічі або спілкування. Документи ще більш підготовлені. Говорили сьогодні й про ППО для України – попередня зустріч із Президентом Трампом допомогла захисту неба. І сподіваюся, що цього разу теж посилимося", - зазначив він.
Зеленський подякував США за попередній пакет ракет для ППО та попросив про додатковий: "Захист життів, наша стійкість, спільна дипломатична робота".
Що передувало?
- 22 січня на полях саміту у Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Дональдом Трампом.
- Президент Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що переговори були "дуже хорошими".
Топ коментарі
+4 Djohn Vendetta
показати весь коментар22.01.2026 16:37 Відповісти Посилання
+4 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар22.01.2026 16:44 Відповісти Посилання
+3 Віталій Залізняк
показати весь коментар22.01.2026 16:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
