Зеленский о встрече с Трампом: Продуктивная и содержательная
Президент Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Давосе 22 января "продуктивной и содержательной".
Об этом он сообщил в соцсетях, информируетЦензор.НЕТ.
Детали разговора
"Обсудили работу команд и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что на этот раз тоже усилимся", – отметил он.
Зеленский поблагодарил США за предыдущий пакет ракет для ПВО и попросил о дополнительном: "Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа".
Что предшествовало?
- 22 января на полях саммита в Давосе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером США Дональдом Трампом.
- Президент Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры были "очень хорошими".
