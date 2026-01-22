1 906 15

Зеленский о встрече с Трампом: Продуктивная и содержательная

Президент Владимир Зеленский назвал встречу с Дональдом Трампом в Давосе 22 января "продуктивной и содержательной".

Об этом он сообщил в соцсетях, информируетЦензор.НЕТ.

Детали разговора

"Обсудили работу команд и фактически каждый день – встречи или общение. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины – предыдущая встреча с президентом Трампом помогла защите неба. И надеюсь, что на этот раз тоже усилимся", – отметил он.

Зеленский поблагодарил США за предыдущий пакет ракет для ПВО и попросил о дополнительном: "Защита жизней, наша стойкость, совместная дипломатическая работа".

Топ комментарии
Документи ще більш підготовлені Джерело: https://censor.net/ua/n3596756

То що вже залишився не останній ярд, а останній дюйм???! Марнотрат українського бюджету
22.01.2026 16:37 Ответить
Документи ще більш підготовлені
- та куди ж ще більше ?!
22.01.2026 16:44 Ответить
Казка про голого короля наочно. Усі повинні його хвалити за вишуканий одяг, якого не існує.
22.01.2026 16:37 Ответить
22.01.2026 16:37 Ответить
22.01.2026 16:37 Ответить
...і патужна!
22.01.2026 16:42 Ответить
22.01.2026 16:44 Ответить
було 95% готовності, зараз десь 95.01%...
22.01.2026 17:11 Ответить
Зустріч була продуктивна і змістовна - сказав Зєленський.Не тільки накормили,але навіть деякі продукти дозволили взяти з собою...
22.01.2026 16:58 Ответить
Бла-бла-бла, де результати?
22.01.2026 17:10 Ответить
Боневтік Янелохович вже говорить як Трамп. Мабуть, вони вчаться один в одного. Ще трохи і Трамп стане " потужним" та " незламним"
22.01.2026 17:45 Ответить
Краще б він втік
22.01.2026 17:52 Ответить
Трамп назвав зустріч хорошою,
Значить для нас все погано
Мабуть щось відадуть пу
22.01.2026 18:00 Ответить
весь мир считает Тампона придурком

а Зеле нравится даун
22.01.2026 19:02 Ответить
Куди ти, Зєлєньській, подів 3000 ракет "фламігно"? Пропив? Продав міньдічю?
22.01.2026 19:40 Ответить
А, де "основне" - фотосесія відосіки?! Видається. що рижий знову послав ішака.
22.01.2026 19:54 Ответить
 
 