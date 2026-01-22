Завтра очікується тристороння зустріч України, США та РФ в ОАЕ, - Зеленський

Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в Об’єднаних Арабських Еміратах у четвер та п'ятницю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дискусії у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, зустріч американської, української та російської делегацій відбудеться в Еміратах і триватиме два дні –– 23 та 24 січня.

Ініціатором виступили Сполучені Штати.

"Вони чекали на нашу зустріч із Трампом. І вони поїдуть у Москву. І моя команда зустрінеться з американською. І потім буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я сподіваюсь Емірати про це знають Документи, спрямовані на завершенні війни Росії проти України майже-майже готові. Завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах очікується тристороння зустріч України, США та РФ на технічному рівні. Я думаю росіяни мають бути готові до компромісів, не тільки українці. Ці зустрічі краще, ніж відсутність діалогу", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Трампом: Продуктивна й змістовна

Про перемовини зі США

Зеленський назвав свою розмову із Дональдом Трампом доволі хорошою: "Це як остання миля, яка дуже складна. Діалог непростий, сьогодні він був позитивний, але цього достатньо".

"Під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси своєї країни. Ось чому діалог, можливо, не простий, але сьогодні він був. Він був позитивним", - заявив глава держави.

Зеленський також розповів, що перед зустріччю президентів відбулося спілкування їхніх команд:

"Моя команда багато часу проводить з американцями, і навіть я хотів попросити президента Трампа надати їм американські паспорти, бо вважаю, що вони справді багато часу проводять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Зеленським була дуже хорошою, всі хочуть закінчення війни, - Трамп

Доповнено 18:40

Хто представлятиме Україну

Згодом у розмові з журналістами Зеленський уточнив, що Україну на переговорах представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, голова ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та начальник Генштабу Андрій Гнатов.

"Вони готові обговорювати різні пункти цього плану, потім я матиму з ними зв’язок. Вони мені зателефонують і ми побачимо, який напрямок, який настрій дискусії, чи знайдуть вони зв’язок, чи ні. Ми в такому моменті, коли, якщо всі сторони працюватимуть багато, ми закінчимо цю війну", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров розкрив подробиці двох днів переговорів у США: Домовилися продовжити роботу у Давосі