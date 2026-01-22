УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10533 відвідувача онлайн
Новини Переговори із США переговори з РФ
7 205 44

Завтра очікується тристороння зустріч України, США та РФ в ОАЕ, - Зеленський

переговори у флориді

Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в Об’єднаних Арабських Еміратах у четвер та п'ятницю. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час дискусії у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

  • За його словами, зустріч американської, української та російської делегацій відбудеться в Еміратах і триватиме два дні –– 23 та 24 січня.

Ініціатором виступили Сполучені Штати.

"Вони чекали на нашу зустріч із Трампом. І вони поїдуть у Москву. І моя команда зустрінеться з американською. І потім буде перша тристороння зустріч в Еміратах. Я сподіваюсь Емірати про це знають Документи, спрямовані на завершенні війни Росії проти України майже-майже готові. Завтра в Об'єднаних Арабських Еміратах очікується тристороння зустріч України, США та РФ на технічному рівні. Я думаю росіяни мають бути готові до компромісів, не тільки українці. Ці зустрічі краще, ніж відсутність діалогу", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Трампом: Продуктивна й змістовна

Про перемовини зі США

Зеленський назвав свою розмову із Дональдом Трампом доволі хорошою: "Це як остання миля, яка дуже складна. Діалог непростий, сьогодні він був позитивний, але цього достатньо".

"Під час будь-якого діалогу з будь-яким президентом я маю захищати інтереси своєї країни. Ось чому діалог, можливо, не простий, але сьогодні він був. Він був позитивним", - заявив глава держави.

Зеленський також розповів, що перед зустріччю президентів відбулося спілкування їхніх команд:

"Моя команда багато часу проводить з американцями, і навіть я хотів попросити президента Трампа надати їм американські паспорти, бо вважаю, що вони справді багато часу проводять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Зеленським була дуже хорошою, всі хочуть закінчення війни, - Трамп

Доповнено 18:40

Хто представлятиме Україну

Згодом у розмові з журналістами Зеленський уточнив, що Україну на переговорах представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, голова ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та начальник Генштабу Андрій Гнатов.

"Вони готові обговорювати різні пункти цього плану, потім я матиму з ними зв’язок. Вони мені зателефонують і ми побачимо, який напрямок, який настрій дискусії, чи знайдуть вони зв’язок, чи ні. Ми в такому моменті, коли, якщо всі сторони працюватимуть багато, ми закінчимо цю війну", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умєров розкрив подробиці двох днів переговорів у США: Домовилися продовжити роботу у Давосі

Автор: 

Зеленський Володимир (27594) ОАЕ (423) перемовини (3729) росія (69727) США (26389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Переможна клоунада.
показати весь коментар
22.01.2026 16:53 Відповісти
+10
Ці зустрічі тільки затягують цю війну на невизначений термін. А терміни встановлює *****.
показати весь коментар
22.01.2026 16:53 Відповісти
+9
перемога, зрада чи клоунада?
показати весь коментар
22.01.2026 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
Переможна здача з клоунадою free.
Є й особливий бонус: ми будемо жити погано, але не довго.
показати весь коментар
22.01.2026 17:21 Відповісти
Вангувати наперед- справа невдячна
показати весь коментар
22.01.2026 18:55 Відповісти
шефір-татар--єрмаг-міндіч-баканГЕЙТ I, II, III, IV, V, VI....
показати весь коментар
22.01.2026 17:02 Відповісти
Це буде зрозуміло по тому КОГО кацапи відправлять не переговори
показати весь коментар
22.01.2026 17:02 Відповісти
...відправлять... інакше тр може розлютитися.. адже це 3- стороння зустріч...
показати весь коментар
22.01.2026 20:34 Відповісти
Якщо ініціатором переговорів виступає ***** то здогадайся кому це вигідно
показати весь коментар
22.01.2026 17:03 Відповісти
Ну не їдь туди.
показати весь коментар
22.01.2026 18:22 Відповісти
показати весь коментар
термін встановив тр до 31 січня...
...і тут карта пу точно буде бита
показати весь коментар
22.01.2026 20:36 Відповісти
Не смішіть мої пуанти.
показати весь коментар
22.01.2026 22:14 Відповісти
Розкажи умови, зегнида.
показати весь коментар
22.01.2026 16:55 Відповісти
Про умови нічого не скаже. Скаже лише про результат: ордєн гєроя росії та дєпутатство в астраханской госдумє (пожизнєнно !).
показати весь коментар
22.01.2026 17:24 Відповісти
Умови узгодив ще в Омані. Вони викладені в Стамбульському чорновичку Арахамією .
показати весь коментар
23.01.2026 06:59 Відповісти
Хорошо їсть шашлики той, хто їсть їх останнім
показати весь коментар
22.01.2026 16:57 Відповісти
Везли якось барана на шашлики - тільки є нюанс.
показати весь коментар
22.01.2026 17:00 Відповісти
Вже суки про щось дошептались тварюки
показати весь коментар
22.01.2026 17:01 Відповісти
Трамп всіляко намагається винагородити ***** за окупацію і загарбання чужого. Він навіть намагається стати першим американським ****** і загарбати Гренландію. Що він захоче завтра? Тадж Махал? Рим? Париж? Швейцарські Альпи? Приватизувати Нобелівський комітет і побудувати нове "Чудо Світу" в вигляді своєї пики замість портретів засновників Америки на тій горі?
показати весь коментар
22.01.2026 17:11 Відповісти
буратінка, як і "краснов", успішно порається з "тяганням кота за хвоста". Війна у Європі, але ані України, ані ЄС на т.з. перемовинах немає; натомість там шушукаються Штати з за океану та якісь ОАЕ. Ну, тобто, поціновувачі клубу терориста пуйла (на котрого ордер на арешт від МКС) обговорюють, як швидко та безболісно для себе схилити Державу до капітуляції. Особливим цинізмом вражає позиція "головного демократа" світу Сполучених Штатів.
показати весь коментар
22.01.2026 17:16 Відповісти
Арахамия тоже будет ? Черновик в Стамбуле они тогда согласовали.
показати весь коментар
22.01.2026 17:20 Відповісти
Остання миля? Таки остання? А якщо на останній милі дихалка вмерла і ти впав? Яка хер різниця, скільки до фінішу - миля, чи метр, якщо ти лежиш?
показати весь коментар
22.01.2026 17:23 Відповісти
"росіяни мають бути готові до компромісів, не тільки українці." А до яких компромісів ми готові то?
показати весь коментар
22.01.2026 17:27 Відповісти
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Тобто всі 4 роки вони завчасно виконували вимоги прутіна по обмеженню сил та засобів ВСУ
показати весь коментар
22.01.2026 17:36 Відповісти
Треба було захищати у21шому,і не доводити до колапсу
показати весь коментар
22.01.2026 17:33 Відповісти
А де екран з Незламанним Лідором, який пафосно оприлюднює указ єрмака України про заборону переговорів з путіним...
показати весь коментар
22.01.2026 17:34 Відповісти
в Дубаях вже стільки русскіх проживає що можна перейменовувати в Дубно
показати весь коментар
22.01.2026 17:38 Відповісти
Ну що ? Вангую , що всі політруки -незламники ,які в блогах ,коментах та на всіх площадках з тилів закликали посполитих готоуватися до вічної війни з одвічним ворогом - зараз на льоту будуть перевзуватися і кричати ,як добре ,що "ми нарешті вибороли справедливий мир" .. Тобто ті самі слова - які ще недавно вважалися "цими патріотами " та редакторами,( що оглядалися - чи не йде СБУ) - зрадою - зрадною - тепер буде вважатися розумним тверизим патріотизмом...

показати весь коментар
22.01.2026 17:42 Відповісти
справедливого миру не буде,
справедливий мир можливий тільки через силу...
але капітуляції і виходу з донбасу сподіваємось теж не буде...
ЗАЕС буде під тр...
побачимо чи погодиться пу на зах.гарантії безпеки і не скорочення а розбудову ЗСУ - саме це і я цвях програми
показати весь коментар
22.01.2026 20:43 Відповісти
Вже були, і за кілька кроків, кілька метрів, і за 10% до "сильної" угоди, як говорив у новорічному зверненні.
Тепер остання миля і майже-майже....Побачимо. Різдвяного дива не відбулось,може дочекаємось новорічного.
показати весь коментар
22.01.2026 17:59 Відповісти
Договорняк зі "зливу" України та рятування та винагорода кацапів за агресію? - В обмін на ї з "чесне слово", що вони "більше не будуть так робити"? (Ага-ага)
Та казки про "потужну відбудову України" та про те, що "жоден російський снаряд не вдарить по американському заводу" (розкажіть це у Закарпатті).
По факту, це прямі дії, які лише спонукають росіян розширити свою подальшу агресію та довести таки вже до повномасштабної 3-ої світової війни.
показати весь коментар
22.01.2026 18:30 Відповісти
А які є варіанти крім договірняка. Враховуючи що в України 0 союзників а європа розщедрилпсь на 1 мільярд в місяць допомоги і то лише на два роки. Напевно впевнені що через два роки вже нікому буде давати.
показати весь коментар
23.01.2026 04:05 Відповісти
Кончене бл, всі знають що у них та їх родичів вже давно є американські паспорти. Та й у тебе гнидо.
показати весь коментар
22.01.2026 19:19 Відповісти
...зря Зе видав фразу про амер.паспорти... він хоч сам второпав, що саме сказав?!
хм... це як ложка дьогтю в бочці з медом: адже його промова в Давосі була бездоганной.
показати весь коментар
22.01.2026 20:46 Відповісти
"Я сподіваюсь емірати про це знають" це буде зустріч в туалеті?
показати весь коментар
22.01.2026 20:14 Відповісти
Три х.йла в зборі.
показати весь коментар
22.01.2026 21:50 Відповісти
Ну, все, теперь война закончится. Однозначно.
показати весь коментар
22.01.2026 21:56 Відповісти
Де країни Євросоюза ? Ми проти двох виродків ?
показати весь коментар
22.01.2026 22:24 Відповісти
Головні агенти світового сіонізму зустрінуться потусуватися і пообідати на слов'янських кістках. А чи приєднаєтсья до них Нетаньяху? І чому й досі Ze не усунутий та не введений Верховною Радою військово-цивільний уряд???
показати весь коментар
22.01.2026 23:18 Відповісти
Укромное местечко где товарищи могут поговорить без посторонних .
показати весь коментар
23.01.2026 01:19 Відповісти
Банда Зеленського готує Капітуляцію перед москальськими окупантами...

Запитання тільки одне - чи встигне після капітуляції Зеленський втекти живим з України....
показати весь коментар
23.01.2026 01:24 Відповісти
Одно и тоже мусолят, те же условия . Потом в Дубай поедут послушать россия повторит условия . До чего сша докатились что им россия указывает что говорить и как себя вести
показати весь коментар
23.01.2026 01:53 Відповісти
 
 