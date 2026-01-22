Завтра ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ в ОАЭ, - Зеленский

Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах в четверг и пятницу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии в Давосе, сообщаетЦензор.НЕТ.

Что известно

По его словам, встреча американской, украинской и российской делегаций состоится в Эмиратах и продлится два дня – 23 и 24 января.

Инициатором выступили Соединенные Штаты.

"Они ждали нашей встречи с Трампом. И они поедут в Москву. И моя команда встретится с американской. И потом будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах. Я надеюсь, Эмираты об этом знают. Документы, направленные на завершение войны России против Украины, почти-почти готовы. Завтра в Объединенных Арабских Эмиратах ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ на техническом уровне. Я думаю, что россияне должны быть готовы к компромиссам, не только украинцы. Эти встречи лучше, чем отсутствие диалога", - подчеркнул Зеленский.

О переговорах с США

Зеленский назвал свой разговор с Дональдом Трампом довольно хорошим: "Это как последняя миля, которая очень сложная. Диалог непростой, сегодня он был позитивным, но этого достаточно".

"Во время любого диалога с любым президентом я должен защищать интересы своей страны. Вот почему диалог, возможно, не простой, но сегодня он был. Он был позитивным", - заявил глава государства.

Зеленский также рассказал, что перед встречей президентов состоялось общение их команд:

"Моя команда много времени проводит с американцами, и даже я хотел попросить президента Трампа предоставить им американские паспорта, потому что считаю, что они действительно много времени проводят".

Дополнено 18:40

Кто будет представлять Украину

Впоследствии в разговоре с журналистами Зеленский уточнил, что Украину на переговорах будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

"Они готовы обсуждать разные пункты этого плана, потом у меня будет с ними связь. Они мне позвонят по телефону и мы увидим, какое направление, какое настроение дискуссии, найдут ли они связь, или нет. Мы в таком моменте, когда, если все стороны будут работать много, мы закончим эту войну", - добавил он.

