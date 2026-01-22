Завтра ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ в ОАЭ, - Зеленский

Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах в четверг и пятницу. 

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии в Давосе, сообщаетЦензор.НЕТ.

Что известно

  • По его словам, встреча американской, украинской и российской делегаций состоится в Эмиратах и продлится два дня – 23 и 24 января.

Инициатором выступили Соединенные Штаты.

"Они ждали нашей встречи с Трампом. И они поедут в Москву. И моя команда встретится с американской. И потом будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах. Я надеюсь, Эмираты об этом знают. Документы, направленные на завершение войны России против Украины, почти-почти готовы. Завтра в Объединенных Арабских Эмиратах ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ на техническом уровне. Я думаю, что россияне должны быть готовы к компромиссам, не только украинцы. Эти встречи лучше, чем отсутствие диалога", - подчеркнул Зеленский.

О переговорах с США

Зеленский назвал свой разговор с Дональдом Трампом довольно хорошим: "Это как последняя миля, которая очень сложная. Диалог непростой, сегодня он был позитивным, но этого достаточно".

"Во время любого диалога с любым президентом я должен защищать интересы своей страны. Вот почему диалог, возможно, не простой, но сегодня он был. Он был позитивным", - заявил глава государства.

Зеленский также рассказал, что перед встречей президентов состоялось общение их команд:

"Моя команда много времени проводит с американцами, и даже я хотел попросить президента Трампа предоставить им американские паспорта, потому что считаю, что они действительно много времени проводят".

Дополнено 18:40

Кто будет представлять Украину

Впоследствии в разговоре с журналистами Зеленский уточнил, что Украину на переговорах будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

"Они готовы обсуждать разные пункты этого плана, потом у меня будет с ними связь. Они мне позвонят по телефону и мы увидим, какое направление, какое настроение дискуссии, найдут ли они связь, или нет. Мы в таком моменте, когда, если все стороны будут работать много, мы закончим эту войну", - добавил он.

Переможна клоунада.
22.01.2026 16:53 Ответить
Ці зустрічі тільки затягують цю війну на невизначений термін. А терміни встановлює *****.
22.01.2026 16:53 Ответить
перемога, зрада чи клоунада?
22.01.2026 16:52 Ответить
перемога, зрада чи клоунада?
22.01.2026 16:52 Ответить
Переможна клоунада.
22.01.2026 16:53 Ответить
Переможна здача з клоунадою free.
Є й особливий бонус: ми будемо жити погано, але не довго.
22.01.2026 17:21 Ответить
Вангувати наперед- справа невдячна
22.01.2026 18:55 Ответить
шефір-татар--єрмаг-міндіч-баканГЕЙТ I, II, III, IV, V, VI....
22.01.2026 17:02 Ответить
Це буде зрозуміло по тому КОГО кацапи відправлять не переговори
22.01.2026 17:02 Ответить
...відправлять... інакше тр може розлютитися.. адже це 3- стороння зустріч...
22.01.2026 20:34 Ответить
Якщо ініціатором переговорів виступає ***** то здогадайся кому це вигідно
22.01.2026 17:03 Ответить
Ну не їдь туди.
22.01.2026 18:22 Ответить
Ці зустрічі тільки затягують цю війну на невизначений термін. А терміни встановлює *****.
22.01.2026 16:53 Ответить
термін встановив тр до 31 січня...
...і тут карта пу точно буде бита
22.01.2026 20:36 Ответить
Не смішіть мої пуанти.
22.01.2026 22:14 Ответить
Розкажи умови, зегнида.
22.01.2026 16:55 Ответить
Про умови нічого не скаже. Скаже лише про результат: ордєн гєроя росії та дєпутатство в астраханской госдумє (пожизнєнно !).
22.01.2026 17:24 Ответить
Умови узгодив ще в Омані. Вони викладені в Стамбульському чорновичку Арахамією .
23.01.2026 06:59 Ответить
Хорошо їсть шашлики той, хто їсть їх останнім
22.01.2026 16:57 Ответить
Везли якось барана на шашлики - тільки є нюанс.
22.01.2026 17:00 Ответить
Вже суки про щось дошептались тварюки
22.01.2026 17:01 Ответить
Трамп всіляко намагається винагородити ***** за окупацію і загарбання чужого. Він навіть намагається стати першим американським ****** і загарбати Гренландію. Що він захоче завтра? Тадж Махал? Рим? Париж? Швейцарські Альпи? Приватизувати Нобелівський комітет і побудувати нове "Чудо Світу" в вигляді своєї пики замість портретів засновників Америки на тій горі?
22.01.2026 17:11 Ответить
буратінка, як і "краснов", успішно порається з "тяганням кота за хвоста". Війна у Європі, але ані України, ані ЄС на т.з. перемовинах немає; натомість там шушукаються Штати з за океану та якісь ОАЕ. Ну, тобто, поціновувачі клубу терориста пуйла (на котрого ордер на арешт від МКС) обговорюють, як швидко та безболісно для себе схилити Державу до капітуляції. Особливим цинізмом вражає позиція "головного демократа" світу Сполучених Штатів.
22.01.2026 17:16 Ответить
Арахамия тоже будет ? Черновик в Стамбуле они тогда согласовали.
22.01.2026 17:20 Ответить
Остання миля? Таки остання? А якщо на останній милі дихалка вмерла і ти впав? Яка хер різниця, скільки до фінішу - миля, чи метр, якщо ти лежиш?
22.01.2026 17:23 Ответить
"росіяни мають бути готові до компромісів, не тільки українці." А до яких компромісів ми готові то?
22.01.2026 17:27 Ответить
Завод Rheinmetall з виробництва снарядів в Україні все ще не почали будувати, тепер названо нові причини.

Тобто всі 4 роки вони завчасно виконували вимоги прутіна по обмеженню сил та засобів ВСУ
22.01.2026 17:36 Ответить
Треба було захищати у21шому,і не доводити до колапсу
22.01.2026 17:33 Ответить
А де екран з Незламанним Лідором, який пафосно оприлюднює указ єрмака України про заборону переговорів з путіним...
22.01.2026 17:34 Ответить
в Дубаях вже стільки русскіх проживає що можна перейменовувати в Дубно
22.01.2026 17:38 Ответить
Ну що ? Вангую , що всі політруки -незламники ,які в блогах ,коментах та на всіх площадках з тилів закликали посполитих готоуватися до вічної війни з одвічним ворогом - зараз на льоту будуть перевзуватися і кричати ,як добре ,що "ми нарешті вибороли справедливий мир" .. Тобто ті самі слова - які ще недавно вважалися "цими патріотами " та редакторами,( що оглядалися - чи не йде СБУ) - зрадою - зрадною - тепер буде вважатися розумним тверизим патріотизмом...

22.01.2026 17:42 Ответить
справедливого миру не буде,
справедливий мир можливий тільки через силу...
але капітуляції і виходу з донбасу сподіваємось теж не буде...
ЗАЕС буде під тр...
побачимо чи погодиться пу на зах.гарантії безпеки і не скорочення а розбудову ЗСУ - саме це і я цвях програми
22.01.2026 20:43 Ответить
Вже були, і за кілька кроків, кілька метрів, і за 10% до "сильної" угоди, як говорив у новорічному зверненні.
Тепер остання миля і майже-майже....Побачимо. Різдвяного дива не відбулось,може дочекаємось новорічного.
22.01.2026 17:59 Ответить
Договорняк зі "зливу" України та рятування та винагорода кацапів за агресію? - В обмін на ї з "чесне слово", що вони "більше не будуть так робити"? (Ага-ага)
Та казки про "потужну відбудову України" та про те, що "жоден російський снаряд не вдарить по американському заводу" (розкажіть це у Закарпатті).
По факту, це прямі дії, які лише спонукають росіян розширити свою подальшу агресію та довести таки вже до повномасштабної 3-ої світової війни.
22.01.2026 18:30 Ответить
А які є варіанти крім договірняка. Враховуючи що в України 0 союзників а європа розщедрилпсь на 1 мільярд в місяць допомоги і то лише на два роки. Напевно впевнені що через два роки вже нікому буде давати.
23.01.2026 04:05 Ответить
Кончене бл, всі знають що у них та їх родичів вже давно є американські паспорти. Та й у тебе гнидо.
22.01.2026 19:19 Ответить
...зря Зе видав фразу про амер.паспорти... він хоч сам второпав, що саме сказав?!
хм... це як ложка дьогтю в бочці з медом: адже його промова в Давосі була бездоганной.
22.01.2026 20:46 Ответить
"Я сподіваюсь емірати про це знають" це буде зустріч в туалеті?
22.01.2026 20:14 Ответить
Три х.йла в зборі.
22.01.2026 21:50 Ответить
Ну, все, теперь война закончится. Однозначно.
22.01.2026 21:56 Ответить
Де країни Євросоюза ? Ми проти двох виродків ?
22.01.2026 22:24 Ответить
Головні агенти світового сіонізму зустрінуться потусуватися і пообідати на слов'янських кістках. А чи приєднаєтсья до них Нетаньяху? І чому й досі Ze не усунутий та не введений Верховною Радою військово-цивільний уряд???
22.01.2026 23:18 Ответить
Укромное местечко где товарищи могут поговорить без посторонних .
23.01.2026 01:19 Ответить
Банда Зеленського готує Капітуляцію перед москальськими окупантами...

Запитання тільки одне - чи встигне після капітуляції Зеленський втекти живим з України....
23.01.2026 01:24 Ответить
Одно и тоже мусолят, те же условия . Потом в Дубай поедут послушать россия повторит условия . До чего сша докатились что им россия указывает что говорить и как себя вести
23.01.2026 01:53 Ответить
 
 