Завтра ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ в ОАЭ, - Зеленский
Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах в четверг и пятницу.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии в Давосе, сообщаетЦензор.НЕТ.
Что известно
- По его словам, встреча американской, украинской и российской делегаций состоится в Эмиратах и продлится два дня – 23 и 24 января.
Инициатором выступили Соединенные Штаты.
"Они ждали нашей встречи с Трампом. И они поедут в Москву. И моя команда встретится с американской. И потом будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах. Я надеюсь, Эмираты об этом знают. Документы, направленные на завершение войны России против Украины, почти-почти готовы. Завтра в Объединенных Арабских Эмиратах ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ на техническом уровне. Я думаю, что россияне должны быть готовы к компромиссам, не только украинцы. Эти встречи лучше, чем отсутствие диалога", - подчеркнул Зеленский.
О переговорах с США
Зеленский назвал свой разговор с Дональдом Трампом довольно хорошим: "Это как последняя миля, которая очень сложная. Диалог непростой, сегодня он был позитивным, но этого достаточно".
"Во время любого диалога с любым президентом я должен защищать интересы своей страны. Вот почему диалог, возможно, не простой, но сегодня он был. Он был позитивным", - заявил глава государства.
Зеленский также рассказал, что перед встречей президентов состоялось общение их команд:
"Моя команда много времени проводит с американцами, и даже я хотел попросить президента Трампа предоставить им американские паспорта, потому что считаю, что они действительно много времени проводят".
Дополнено 18:40
Кто будет представлять Украину
Впоследствии в разговоре с журналистами Зеленский уточнил, что Украину на переговорах будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и начальник Генштаба Андрей Гнатов.
"Они готовы обсуждать разные пункты этого плана, потом у меня будет с ними связь. Они мне позвонят по телефону и мы увидим, какое направление, какое настроение дискуссии, найдут ли они связь, или нет. Мы в таком моменте, когда, если все стороны будут работать много, мы закончим эту войну", - добавил он.
Є й особливий бонус: ми будемо жити погано, але не довго.
...і тут карта пу точно буде бита
Тобто всі 4 роки вони завчасно виконували вимоги прутіна по обмеженню сил та засобів ВСУ
справедливий мир можливий тільки через силу...
але капітуляції і виходу з донбасу сподіваємось теж не буде...
ЗАЕС буде під тр...
побачимо чи погодиться пу на зах.гарантії безпеки і не скорочення а розбудову ЗСУ - саме це і я цвях програми
Тепер остання миля і майже-майже....Побачимо. Різдвяного дива не відбулось,може дочекаємось новорічного.
Та казки про "потужну відбудову України" та про те, що "жоден російський снаряд не вдарить по американському заводу" (розкажіть це у Закарпатті).
По факту, це прямі дії, які лише спонукають росіян розширити свою подальшу агресію та довести таки вже до повномасштабної 3-ої світової війни.
хм... це як ложка дьогтю в бочці з медом: адже його промова в Давосі була бездоганной.
Запитання тільки одне - чи встигне після капітуляції Зеленський втекти живим з України....