Трамп висловився про зустріч із Зеленським: "Він хоче укласти угоду"

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів і підняв тему війни в Україні та можливі тристоронні переговори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коментуючи тему перемовин, що мають відбутися в Абу-Дабі, а також можливу зустріч на рівні лідерів, американський глава наголосив, що сам факт таких контактів має вирішальне значення. За його словами, без зустрічей жодного прогресу досягти неможливо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп - про переговори

Президент США зазначив, що переговорний процес триватиме, однак його результат наразі залишається відкритим. Трамп заявив, що його головною метою є збереження людських життів.

"Ми зустрічаємося — і подивимось, що буде. Я сподіваюся, ми врятуємо багато життів", — сказав глава Білого дому.

Трамп - щодо зустрічі із Зеленським

Окремо він прокоментував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, Зеленський підтвердив бажання укласти угоду. При цьому Трамп наголосив, що йдеться не про нові ініціативи, а про вже відомі параметри, які обговорюються протягом останніх місяців.

Також президент США відповів на запитання щодо головних труднощів у досягненні домовленостей. Він зазначив, що ключові перешкоди залишаються незмінними вже тривалий час. За його словами, мова йде про реальні межі, зокрема території, лінії розмежування та інші географічні фактори, які ускладнюють переговорний процес.

Трамп підкреслив, що вважає цю війну не своєю відповідальністю і зазначив, що, на його думку, вона взагалі не мала відбутися.

Трамп - про ідею Путіна виділити $1 млрд

Журналіст запитав у очільника США, чи дозволить він Путіну використати заморожені російські активи для оплати вступу до "Ради Миру".



Трамп відповів, що не має повної інформації, але чув про цю заяву. За словами Трампа, якщо Путін справді використовує "свої власні гроші", то він вважає це "добрим" і "чудовим".

