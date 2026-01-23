Трамп висловився про зустріч із Зеленським: "Він хоче укласти угоду"
Президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів і підняв тему війни в Україні та можливі тристоронні переговори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, коментуючи тему перемовин, що мають відбутися в Абу-Дабі, а також можливу зустріч на рівні лідерів, американський глава наголосив, що сам факт таких контактів має вирішальне значення. За його словами, без зустрічей жодного прогресу досягти неможливо.
Трамп - про переговори
Президент США зазначив, що переговорний процес триватиме, однак його результат наразі залишається відкритим. Трамп заявив, що його головною метою є збереження людських життів.
"Ми зустрічаємося — і подивимось, що буде. Я сподіваюся, ми врятуємо багато життів", — сказав глава Білого дому.
Трамп - щодо зустрічі із Зеленським
Окремо він прокоментував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, Зеленський підтвердив бажання укласти угоду. При цьому Трамп наголосив, що йдеться не про нові ініціативи, а про вже відомі параметри, які обговорюються протягом останніх місяців.
Також президент США відповів на запитання щодо головних труднощів у досягненні домовленостей. Він зазначив, що ключові перешкоди залишаються незмінними вже тривалий час. За його словами, мова йде про реальні межі, зокрема території, лінії розмежування та інші географічні фактори, які ускладнюють переговорний процес.
- Трамп підкреслив, що вважає цю війну не своєю відповідальністю і зазначив, що, на його думку, вона взагалі не мала відбутися.
Трамп - про ідею Путіна виділити $1 млрд
Журналіст запитав у очільника США, чи дозволить він Путіну використати заморожені російські активи для оплати вступу до "Ради Миру".
Трамп відповів, що не має повної інформації, але чув про цю заяву. За словами Трампа, якщо Путін справді використовує "свої власні гроші", то він вважає це "добрим" і "чудовим".
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Давосі 22 січня "продуктивною й змістовною".
- У п'ятницю, 23 січня, очікується тристороння зустріч України, США та РФ в ОАЕ.
Коли б цього довбня вже хтось огрів по дурній рудій макітрі, може, якісь нові слова вивчив би?
(це те, що додалося до випорожнень рудої макітри нещодавно, у звʼязці з 350 млрд $....)
Негайно заявляй, що Трамп погано тебе зрозумів.
Ти за стійкість, незламність і потужність!!!
дивилась на нетфликсе якесь американське ріаліте шоу про успішних і багатих жінок з Маямі . І Марі лаго там згадується постійно. Вони там усі примітивні- гроші , успіх , вечірки на які одяг вдягають тількі один раз. ТАМ СВІТ ПСИХИЧНО ХВОРИХ НЕОСВІЧЕНИХ ЛЮДЕЙ І ТРАМП З ЦЬОГО СВІТУ. Вони типу янека , що не знає про Ахматову та де знаходиться Україна, але яхти в них круті.
"Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1"
Трамп заявив пізно в четвер, що він відкликає запрошення для прем'єр-міністра Марка Карні приєднатися до його ініціативи «Рада миру».
Близько 35 країн погодилися приєднатися до ради, але Карні ще не повідомив, чи прийме Канада запрошення Трампа.
Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань раніше цього тижня сказав, що Оттава не планує сплачувати значну плату за постійне місце.
Лукашенко, якого часто описують як останнього диктатора Європи та ключового союзника Путіна, приєднався.
CBC News звернулося до Офісу прем'єр-міністра за коментарем.
Ми бачимо, що відбувається розрив світового порядку. Кінець приємної вигадки минулого і початок суворої реальності, де геополітика - а точніше, геополітика великих сил, "супердержав" - не підпорядковується жодним обмеженням. Коли їх ніщо не стримує.
Водночас - і я хочу на цьому наголосити - інші країни, особливо "середні" держави, такі як Канада, не є безсилими.
Вони здатні побудувати новий порядок, що враховує наші цінності, серед яких повага до прав людини, сталий розвиток, солідарність, суверенітет і територіальна цілісність різних держав.
Ми знаємо, що старий порядок не повернеться.
Ми не повинні його оплакувати. Ностальгія - це не стратегія.
Водночас ми віримо, що на зламі можна побудувати щось більше, краще, сильніше, справедливіше. Це - завдання "середніх держав". Тих, які найбільше втрачають від "світу фортець" і найбільше виграють від справжньої співпраці.
Сильні мають свою силу.
Але ми теж дещо маємо - здатність припинити прикидатися, назвати реальність, розбудовувати свою силу вдома і діяти разом.
Це шлях Канади. Ми обираємо його відкрито і впевнено, і цей шлях широко відкритий для будь-якої країни, яка бажає стати на нього разом з нами."
Марк Карні,
прем'єр-міністр Канади
Серед тих, кого запросили приєднатися до ради, є супротивники США Росія та Китай, а також багаторічний репресивний режим Білорусі, який пропонує постійні місця за ціну в 1 мільярд доларів. Європейські союзники, багаті на нафту арабські держави Перської затоки, колишні радянські республіки та навіть Папа Римський також отримали запрошення приєднатися.
Але на церемонії підписання, що відбулася на полях Світового економічного форуму у швейцарському курорті Давос, були присутні менше 20 країн - здебільшого з Близького Сходу, Азії та Південної Америки - значно менше, ніж приблизно 35, як передбачав старший чиновник адміністрації на початку цього тижня. Європейські лідери були помітно відсутні. Єдиною країною Західної Європи, яка була представлена, була Угорщина, один з найближчих союзників Росії в Європі.
та ***** трампону чи є на світі українці, чи їх нема...
а ми є!
бо ми є і хочемо бути!
Але нашим обов'язком є скликати зустріч між цими двома сторонами!!!
хочеш стану бразільянцем, кіфірінець?
- не зніму .
- шторм на дворі він же поб'ється, а ремонтувати мені.
- ну от така ти в мене ремонтувалька України!
О мотивах Трампа
Слежу за ситуацией и скажу, что весьма забавно, как сообщество аналитиков различного профиля и направлений пытается «придумать» мотивы и логику действий там, где ее нет. Не нужно ничего переусложнять и придумывать.
Я непозволительного много времени потратил с окт.24 по июл.25 на изучение профиля Трампа со сложным поведенческим и психолингвистическим анализом (все его публичные выступления с янв.24 по июл.25, декомпозируя структуру речи, особенности риторики, вербальные коммуникации и манеры) с целью понять, скрывается ли за внешней бравадой, клоунадой и позерством нечто осмысленное, рациональное и глубокое?
Также изучал публичные мнения его бывших коллег об особенностях взаимодействия с Трампом.
Мне плевать на Трампа, но не плевать на последствия, когда субъект занимает пост президента самой могущественной страны в мире с огромными полномочиями. Я пытался оценить его намерения, чтобы моделировать экономические и финансовые последствия.
Например, Джордж Буш часто заговаривался и запинался, но не был идиотом. Прогрессирующая деменция и выраженное снижение когнитивных способностей Байдена - следствие возраста, хотя изначально также не был идиотом, но Трамп другой.
Базовое предположение было, что Трамп невероятно тупой, но после анализа, базовое предположение ухудшилось.
🔘Крайне тяжелое нарциссическое расстройство личности (мания величия, полная утрата связи с реальностью ради надувания собственного величия, нездоровая зависимость от непрерывной лести, исключительная уверенность в собственной правоте и агрессивная враждебность к противоположной точке зрения и интересам).
🔘Значительная когнитивная деградация (фундаментальная неспособность к концентрации и удержанию внимания, анализу, аналитике, осмыслению и стратегическому планированию, принципиальная неспособность к просчитыванию последствий своих действий).
🔘Упрощение и примитивизация лексики с болезненной гиперконцентрацией выражений в превосходной степени по поводу и без с обилием простых лозунгов.
🔘Выраженное антисоциальное расстройство (отсутствие эмпатии, принципов, совести и готовность нарушать социальные нормы, ради эфемерной, иллюзорной выгоды).
🔘Персеверация или синдром «заезжанной пластинки» (типичное и популярное старческое расстройство - навязчивое повторение одних и тех же слов, фраз или целых историй, даже если контекст разговора изменился). Все его выступления - это 10% приветствия, 10% несвязанный поток бреда, 9% - оскорбления и троллинг, на 70% повторение заезженных баек и историй про собственное величие и победы, и лишь 1% новой информации.
🔘Тангенциальность мышления - неспособность удержать нить разговора, постоянное перескакивание на привычное словоблудие про прошлые «победы».
Уже ранее отмечал, но следует напомнить, Трамп в принципе не умеет читать больше, чем 1-2 страницы текста, что находит подтверждение практически от всей команды Трампа 2016-2020 из-за чего разведке часто приходилось упрощать отчеты для тупых (концентрированные тезисы, картинки, минимум цифр и простая логика на 1-2 страницах).
По уровню понимания мира и развитию, Трамп на уровне 11-13 лет с частым впадением в истерику на уровне взбалмошного 5-7 летнего ребенка (неспособность удержания эмоций и намерений с обостренным и сиюминутным требованием желаемого).
Трамп не способен к обучению, анализу и планированию - это было раньше, сейчас возведено в абсолют.
У Трампа нет садистического расстройства личности, Трамп в своем архетипе НЕ убийца и НЕ воин. Он не получает удовольствия от прямого насилия и убийств, как большинство диктаторов.
Трамп не идеолог. Для него инструмент надувания величия - фейковые сделки, ощущение полного контроля, пиар, понты и поток бабла. Его привлекает сам процесс.
Трамп - это оглушительно тупой, но достаточно мстительный и болезненный нарцисс с обостренной манией величия, беспринципный торгаш с выраженными мошенническими наклонностями, но при этом очень трусливый.
Любой выраженный отпор и Трамп быстро ретируется. Трамп уважает только силу и презирает слабых.
И это президент США. В этом дурдоме мы сейчас функционируем.
Оце знатно мосейчучка відс...тала)))
Цей блазень лідер недоумків які вважали що "хужє нє будєт"