УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20441 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини переговори США та Росії Переговори із США переговори з РФ Переговори з Путіним
4 596 44

Трамп висловився про зустріч із Зеленським: "Він хоче укласти угоду"

Трамп про Україну і Зеленського

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання журналістів і підняв тему війни в Україні та можливі тристоронні переговори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, коментуючи тему перемовин, що мають відбутися в Абу-Дабі, а також можливу зустріч на рівні лідерів, американський глава наголосив, що сам факт таких контактів має вирішальне значення. За його словами, без зустрічей жодного прогресу досягти неможливо.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп - про переговори 

Президент США зазначив, що переговорний процес триватиме, однак його результат наразі залишається відкритим. Трамп заявив, що його головною метою є збереження людських життів.

"Ми зустрічаємося — і подивимось, що буде. Я сподіваюся, ми врятуємо багато життів", — сказав глава Білого дому.

Трамп - щодо зустрічі із Зеленським

Окремо він прокоментував свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За словами американського лідера, Зеленський підтвердив бажання укласти угоду. При цьому Трамп наголосив, що йдеться не про нові ініціативи, а про вже відомі параметри, які обговорюються протягом останніх місяців.

Також президент США відповів на запитання щодо головних труднощів у досягненні домовленостей. Він зазначив, що ключові перешкоди залишаються незмінними вже тривалий час. За його словами, мова йде про реальні межі, зокрема території, лінії розмежування та інші географічні фактори, які ускладнюють переговорний процес.

  • Трамп підкреслив, що вважає цю війну не своєю відповідальністю і зазначив, що, на його думку, вона взагалі не мала відбутися.

Трамп - про ідею Путіна виділити $1 млрд

Журналіст запитав у очільника США, чи дозволить він Путіну використати заморожені російські активи для оплати вступу до "Ради Миру".

Трамп відповів, що не має повної інформації, але чув про цю заяву. За словами Трампа, якщо Путін справді використовує "свої власні гроші", то він вважає це "добрим" і "чудовим".

Автор: 

Зеленський Володимир (27608) перемовини (3729) путін володимир (25306) Трамп Дональд (8763)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Володя, тебе здають "з потрохами"!
Негайно заявляй, що Трамп погано тебе зрозумів.
Ти за стійкість, незламність і потужність!!!
показати весь коментар
23.01.2026 01:44 Відповісти
+8
Щоб ти рыжа потвора з Кобзоном угоду уклала
показати весь коментар
23.01.2026 02:54 Відповісти
+6
Угода...350 млрд...я зупинив 8 воєн...це війна ніколи б не почалася, якби я був президентом...Гренландія...

Коли б цього довбня вже хтось огрів по дурній рудій макітрі, може, якісь нові слова вивчив би?
показати весь коментар
23.01.2026 01:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угода...350 млрд...я зупинив 8 воєн...це війна ніколи б не почалася, якби я був президентом...Гренландія...

Коли б цього довбня вже хтось огрів по дурній рудій макітрі, може, якісь нові слова вивчив би?
показати весь коментар
23.01.2026 01:41 Відповісти
ОБАМА....

(це те, що додалося до випорожнень рудої макітри нещодавно, у звʼязці з 350 млрд $....)
показати весь коментар
23.01.2026 07:45 Відповісти
Абирвалг, мацквашвєя...
показати весь коментар
23.01.2026 08:04 Відповісти
Ну так пошліть цього рудого на...й, і просіть свого, вибраного у 2019 році Бубочку, щоб він зупинив війну, щоб повернув нас на кордони 1991 року і створив тут країну зелений мрій. Після того, що натворили українці у 2019 року, то приходиться слухати всіх і у всіх просити допомоги, бо зелені мародери вміють тільки брехати, піаритись і красти під час війни.
показати весь коментар
23.01.2026 11:09 Відповісти
Володя, тебе здають "з потрохами"!
Негайно заявляй, що Трамп погано тебе зрозумів.
Ти за стійкість, незламність і потужність!!!
показати весь коментар
23.01.2026 01:44 Відповісти
Ой... Не смішіть
показати весь коментар
23.01.2026 02:16 Відповісти
Ти про ваву болотного , у якого планують його мільярди списати у фонд родини трумпа ? Тоді не просто здають , а влаштовуютть "кидалово" послє того как "надулі " ((
показати весь коментар
23.01.2026 02:45 Відповісти
"Обманулі", грубо говоря "кінулі"😂
показати весь коментар
23.01.2026 09:16 Відповісти
Щоб ти рыжа потвора з Кобзоном угоду уклала
показати весь коментар
23.01.2026 02:54 Відповісти
Зеля може тільки оманську угоду украсти. Ніякої надії на трампа і кобзона
показати весь коментар
23.01.2026 08:50 Відповісти
Трампу вигідно би було закінчити війну перед виборами в конгрес восени щоб вїхати туда на білому коні. Зеля радий повоювати ще трошки бо це тримає його при владі. Путіну вигідно бо ще захопить території. Тільки український народ ніхто не запитує...
показати весь коментар
23.01.2026 02:55 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 02:57 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 02:59 Відповісти
А де ще один - Голобородько?
показати весь коментар
23.01.2026 12:04 Відповісти
Папуга. Вже не цікаво, навіть, з точку зори психології
показати весь коментар
23.01.2026 03:35 Відповісти
А з точки зору психіатрії ?
дивилась на нетфликсе якесь американське ріаліте шоу про успішних і багатих жінок з Маямі . І Марі лаго там згадується постійно. Вони там усі примітивні- гроші , успіх , вечірки на які одяг вдягають тількі один раз. ТАМ СВІТ ПСИХИЧНО ХВОРИХ НЕОСВІЧЕНИХ ЛЮДЕЙ І ТРАМП З ЦЬОГО СВІТУ. Вони типу янека , що не знає про Ахматову та де знаходиться Україна, але яхти в них круті.
показати весь коментар
23.01.2026 03:54 Відповісти
Вибачте, але нам та ахметова й в бік не вперлася. Як й український поет чехів.
показати весь коментар
23.01.2026 06:54 Відповісти
Та плювати Доні на людські життя ! Скільки тисяч людей вже загинуло через те що він не дав нам далекобійноі зброі? Скільки тисяч людей вже загинуло що він вже другий рік заграє з путіним, замість того щоб ввести найжорстокіші санкціі проти росіі щоб вона ні вдохнути ні видохнути не змогла, і вже думала як ій вижити а не воювати. У Доні , як у президента найпотужнішоі держави світу в його руках є всі важелі щоб це зробити. Але ж він нічого з цього не робить !!!! За гаслами про ,,збереження життів' стоїть лише бажання мінімізувати витрати США, зосередитися на внутрішніх проблемах та змінити глобальну архітектуру безпеки на користь двосторонніх угод з великими гравцями. Для Доні важливо лише підтвердити свою репутацію людини, яка може вирішити будь-який конфлікт через переговори. Швидке завершення війни ,навіть ціною українських територій і іі інтересів, дозволяє йому заявити про геополітичну перемогу, якої не зміг досягти Байден. Це його ,,цинічний реалізм': для нього мир важливіший за справедливість цього миру. Тому начхати йому і на людей Украіни і на іі територіі, і по великому рахунку і на іі суверінітет.... Як кажуть нічого особистого, тільки бізнес....
показати весь коментар
23.01.2026 03:45 Відповісти
Говорять що він ніщеброд по рівнянню з хутиним, бо в ***** вже 250 млрд давно. ось це в очах донні круть Хвора людина на гроші . БІДНА АМЕРИКА
показати весь коментар
23.01.2026 03:58 Відповісти
Хіба тільки Америка? Весь світ...
показати весь коментар
23.01.2026 08:10 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 04:34 Відповісти


"Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1"
показати весь коментар
23.01.2026 04:35 Відповісти
Україна та Росія на зустрічі в ОАЕ можуть обмінятися варіантами вирішення територіального питання захрипів ЗЕ - капітулянт. А це що визнання окупації кремлем. української землі. Знищення Конституції, а потім і суверенітету України. Видно буде, те про що він юда домовився з патрушевим в Омані.
показати весь коментар
23.01.2026 04:39 Відповісти
Воно не юда. Юда, згідно давньоєврейської казки, зрадник. А кого зрадив Зеленський? Чужих і ненависних йому українців, ненависть і зневагу до яких він ніколи не приховував? Тих, кому прямо заявив, що він їм нічого "нє должен"? Де тут зрада? Той квартальний гімнюк завжди був ворогом, відкритим, нахабним, цинічним. І тільки повний дебіл міг побачити у тій істоті щось патріотичне. До речі, навряд чи у Омані були домовленості, бо з чмошником, пустим місцем, там ніхто не домовлявся. Торчку пояснили, що він повинен робити, налякали компроматом, для переконливості збили літак, приставили до нього куратора, бо воно тупе, от і усі "домовленості". От і виконує паяц накази путіна, згідно своїх розумових здібностей, хоча й охоче.
показати весь коментар
23.01.2026 07:26 Відповісти
келлог - останній з пів могікан-республіканців - все остальне 20 відтінків рудого...
показати весь коментар
23.01.2026 04:43 Відповісти
Воно вже уклало оманську угоду
показати весь коментар
23.01.2026 04:56 Відповісти
CBC News

Трамп заявив пізно в четвер, що він відкликає запрошення для прем'єр-міністра Марка Карні приєднатися до його ініціативи «Рада миру».

Близько 35 країн погодилися приєднатися до ради, але Карні ще не повідомив, чи прийме Канада запрошення Трампа.
Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань раніше цього тижня сказав, що Оттава не планує сплачувати значну плату за постійне місце.

Лукашенко, якого часто описують як останнього диктатора Європи та ключового союзника Путіна, приєднався.

CBC News звернулося до Офісу прем'єр-міністра за коментарем.
показати весь коментар
23.01.2026 05:22 Відповісти
20 січня на Всесвітньому економічному форумі прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив з промовою, в якій заявив про "розрив світового порядку", натякаючи на політику Трампа.
показати весь коментар
23.01.2026 05:28 Відповісти
"Ми перебуваємо у вирішальному моменті. І для Канади, і для всього світу.

Ми бачимо, що відбувається розрив світового порядку. Кінець приємної вигадки минулого і початок суворої реальності, де геополітика - а точніше, геополітика великих сил, "супердержав" - не підпорядковується жодним обмеженням. Коли їх ніщо не стримує.

Водночас - і я хочу на цьому наголосити - інші країни, особливо "середні" держави, такі як Канада, не є безсилими.

Вони здатні побудувати новий порядок, що враховує наші цінності, серед яких повага до прав людини, сталий розвиток, солідарність, суверенітет і територіальна цілісність різних держав.
........................................................................................................................

Ми знаємо, що старий порядок не повернеться.

Ми не повинні його оплакувати. Ностальгія - це не стратегія.

Водночас ми віримо, що на зламі можна побудувати щось більше, краще, сильніше, справедливіше. Це - завдання "середніх держав". Тих, які найбільше втрачають від "світу фортець" і найбільше виграють від справжньої співпраці.

Сильні мають свою силу.

Але ми теж дещо маємо - здатність припинити прикидатися, назвати реальність, розбудовувати свою силу вдома і діяти разом.

Це шлях Канади. Ми обираємо його відкрито і впевнено, і цей шлях широко відкритий для будь-якої країни, яка бажає стати на нього разом з нами."

Марк Карні,
прем'єр-міністр Канади
показати весь коментар
23.01.2026 05:33 Відповісти
CNN
Серед тих, кого запросили приєднатися до ради, є супротивники США Росія та Китай, а також багаторічний репресивний режим Білорусі, який пропонує постійні місця за ціну в 1 мільярд доларів. Європейські союзники, багаті на нафту арабські держави Перської затоки, колишні радянські республіки та навіть Папа Римський також отримали запрошення приєднатися.

Але на церемонії підписання, що відбулася на полях Світового економічного форуму у швейцарському курорті Давос, були присутні менше 20 країн - здебільшого з Близького Сходу, Азії та Південної Америки - значно менше, ніж приблизно 35, як передбачав старший чиновник адміністрації на початку цього тижня. Європейські лідери були помітно відсутні. Єдиною країною Західної Європи, яка була представлена, була Угорщина, один з найближчих союзників Росії в Європі.
показати весь коментар
23.01.2026 05:46 Відповісти
як ви вже закоцали своїми угодами.
та ***** трампону чи є на світі українці, чи їх нема...
а ми є!
показати весь коментар
23.01.2026 05:52 Відповісти
в оточенні, предаті всіма, будемо битися!
бо ми є і хочемо бути!
показати весь коментар
23.01.2026 05:54 Відповісти
Богові належить прощати ворогів.
Але нашим обов'язком є скликати зустріч між цими двома сторонами!!!
показати весь коментар
23.01.2026 06:06 Відповісти
ще раз за обов'язки і кому і чим ми кому об'язані?
показати весь коментар
23.01.2026 06:10 Відповісти
Канадою та Мексикою оточений? То закушуй добряче.
показати весь коментар
23.01.2026 06:56 Відповісти
бачю вумного камісара
показати весь коментар
23.01.2026 07:12 Відповісти
на моєї підписки на впн нема кацапнячого прапора, не нема і українського.
хочеш стану бразільянцем, кіфірінець?
показати весь коментар
23.01.2026 07:20 Відповісти
але це буде папіздже, географік...
показати весь коментар
23.01.2026 07:26 Відповісти
- зніми прапор.
- не зніму .
- шторм на дворі він же поб'ється, а ремонтувати мені.
- ну от така ти в мене ремонтувалька України!
показати весь коментар
23.01.2026 06:08 Відповісти
З кацапами угода. Скільки їх вже було. І всі були порушені кацапами. Рудий чорт гне своє, а боневтік підігрує
показати весь коментар
23.01.2026 06:10 Відповісти
Цікава характеристика Трампа від Паула Спайдела:

О мотивах Трампа

Слежу за ситуацией и скажу, что весьма забавно, как сообщество аналитиков различного профиля и направлений пытается «придумать» мотивы и логику действий там, где ее нет. Не нужно ничего переусложнять и придумывать.

Я непозволительного много времени потратил с окт.24 по июл.25 на изучение профиля Трампа со сложным поведенческим и психолингвистическим анализом (все его публичные выступления с янв.24 по июл.25, декомпозируя структуру речи, особенности риторики, вербальные коммуникации и манеры) с целью понять, скрывается ли за внешней бравадой, клоунадой и позерством нечто осмысленное, рациональное и глубокое?

Также изучал публичные мнения его бывших коллег об особенностях взаимодействия с Трампом.

Мне плевать на Трампа, но не плевать на последствия, когда субъект занимает пост президента самой могущественной страны в мире с огромными полномочиями. Я пытался оценить его намерения, чтобы моделировать экономические и финансовые последствия.

Например, Джордж Буш часто заговаривался и запинался, но не был идиотом. Прогрессирующая деменция и выраженное снижение когнитивных способностей Байдена - следствие возраста, хотя изначально также не был идиотом, но Трамп другой.

Базовое предположение было, что Трамп невероятно тупой, но после анализа, базовое предположение ухудшилось.

🔘Крайне тяжелое нарциссическое расстройство личности (мания величия, полная утрата связи с реальностью ради надувания собственного величия, нездоровая зависимость от непрерывной лести, исключительная уверенность в собственной правоте и агрессивная враждебность к противоположной точке зрения и интересам).

🔘Значительная когнитивная деградация (фундаментальная неспособность к концентрации и удержанию внимания, анализу, аналитике, осмыслению и стратегическому планированию, принципиальная неспособность к просчитыванию последствий своих действий).

🔘Упрощение и примитивизация лексики с болезненной гиперконцентрацией выражений в превосходной степени по поводу и без с обилием простых лозунгов.

🔘Выраженное антисоциальное расстройство (отсутствие эмпатии, принципов, совести и готовность нарушать социальные нормы, ради эфемерной, иллюзорной выгоды).

🔘Персеверация или синдром «заезжанной пластинки» (типичное и популярное старческое расстройство - навязчивое повторение одних и тех же слов, фраз или целых историй, даже если контекст разговора изменился). Все его выступления - это 10% приветствия, 10% несвязанный поток бреда, 9% - оскорбления и троллинг, на 70% повторение заезженных баек и историй про собственное величие и победы, и лишь 1% новой информации.

🔘Тангенциальность мышления - неспособность удержать нить разговора, постоянное перескакивание на привычное словоблудие про прошлые «победы».

Уже ранее отмечал, но следует напомнить, Трамп в принципе не умеет читать больше, чем 1-2 страницы текста, что находит подтверждение практически от всей команды Трампа 2016-2020 из-за чего разведке часто приходилось упрощать отчеты для тупых (концентрированные тезисы, картинки, минимум цифр и простая логика на 1-2 страницах).

По уровню понимания мира и развитию, Трамп на уровне 11-13 лет с частым впадением в истерику на уровне взбалмошного 5-7 летнего ребенка (неспособность удержания эмоций и намерений с обостренным и сиюминутным требованием желаемого).

Трамп не способен к обучению, анализу и планированию - это было раньше, сейчас возведено в абсолют.

У Трампа нет садистического расстройства личности, Трамп в своем архетипе НЕ убийца и НЕ воин. Он не получает удовольствия от прямого насилия и убийств, как большинство диктаторов.

Трамп не идеолог. Для него инструмент надувания величия - фейковые сделки, ощущение полного контроля, пиар, понты и поток бабла. Его привлекает сам процесс.

Трамп - это оглушительно тупой, но достаточно мстительный и болезненный нарцисс с обостренной манией величия, беспринципный торгаш с выраженными мошенническими наклонностями, но при этом очень трусливый.

Любой выраженный отпор и Трамп быстро ретируется. Трамп уважает только силу и презирает слабых.

И это президент США. В этом дурдоме мы сейчас функционируем.
показати весь коментар
23.01.2026 08:38 Відповісти
показати весь коментар
23.01.2026 08:53 Відповісти
"зеленського на хліб не намажеш"
Оце знатно мосейчучка відс...тала)))
Цей блазень лідер недоумків які вважали що "хужє нє будєт"
показати весь коментар
23.01.2026 09:01 Відповісти
Недавно Зе заявив, що у розетка має бути 220 вольт, хоча має бути 230...думаєте обмовився, чи не знає? ага...как прі савєцкам саюзє - в разєтках 220, калбаса па 2.20...
показати весь коментар
23.01.2026 10:09 Відповісти
 
 