"Зеленський - Лідер Світу! Його плем’я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1"

Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук після візиту президента Зеленського у Давос заявила, що "ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. Також вона додала, що "його племʼя - тримає світ".

Такий пост вона зробила на своїй сторінці у Фейсбук.

Візит Зеленського у Давос

22 січня Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу, де виступив перед учасниками Всесвітнього економічного форуму, а також зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський зазначив, що зустріч з американським лідером була "хорошою, продуктивною та змістовною". Трамп також заявив, що переговори із Зеленським були "дуже хорошими".

Також Зеленський повідомив, що 22 січня, очікується тристороння зустріч України, США та РФ в ОАЕ.

Зеленський в Давосі дорікнув Європі

Водночас Зеленський дорікнув Європі за те, що на четвертому році повномасштабної війни РФ проти України диктатор Володимир Путін досі не у суді.

"Трамп провів операцію у Венесуелі й Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це. Але факт є фактом — Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді. І це на четвертому році великої війни в Європі", — заявив Зеленський.

Президент України розкритикував відсутність прогресу у створенні спеціального трибуналу з розслідування російської агресії в Міжнародному кримінальному суді.

Він заявив, що "занадто часто в Європі щось інше є більш нагальним, ніж правосуддя".

"Відбулося багато зустрічей, але Європа досі не дійшла навіть до моменту, щоб мати приміщення для трибуналу, з персоналом і реальною роботою всередині. Чого бракує — часу чи політичної волі?" - заявив Зеленський.

