"Зеленський - Лідер Світу! Його плем’я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1"
Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук після візиту президента Зеленського у Давос заявила, що "ми - свідки феномену. Коли він - Лідер Світу. Також вона додала, що "його племʼя - тримає світ".
Такий пост вона зробила на своїй сторінці у Фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Візит Зеленського у Давос
22 січня Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу, де виступив перед учасниками Всесвітнього економічного форуму, а також зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Зеленський зазначив, що зустріч з американським лідером була "хорошою, продуктивною та змістовною". Трамп також заявив, що переговори із Зеленським були "дуже хорошими".
Також Зеленський повідомив, що 22 січня, очікується тристороння зустріч України, США та РФ в ОАЕ.
Зеленський в Давосі дорікнув Європі
Водночас Зеленський дорікнув Європі за те, що на четвертому році повномасштабної війни РФ проти України диктатор Володимир Путін досі не у суді.
"Трамп провів операцію у Венесуелі й Мадуро було заарештовано. Були різні думки про це. Але факт є фактом — Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді. І це на четвертому році великої війни в Європі", — заявив Зеленський.
Президент України розкритикував відсутність прогресу у створенні спеціального трибуналу з розслідування російської агресії в Міжнародному кримінальному суді.
Він заявив, що "занадто часто в Європі щось інше є більш нагальним, ніж правосуддя".
"Відбулося багато зустрічей, але Європа досі не дійшла навіть до моменту, щоб мати приміщення для трибуналу, з персоналом і реальною роботою всередині. Чого бракує — часу чи політичної волі?" - заявив Зеленський.
Здивувався що наші пенсіонери досі вірять у зе.був впевнений що це не можливо,але такі як ця "пані"їм вкладає що зе найкращій.
P.S. після Трампа треба підживлення потужності і величності?
- доктор, когда я хожу, у меня яйца звенят. я наверное феномен?
- нет, батенька, вы мудозвон
Ну, я розумію, що зараз кожен гріється, як може, але їй варто більше не вживати. Бо вже помітний побічний ефект. Хоча варто визнати, що вона лизнула так лизнула. Навіть Лещенка перелизала. А це вже рівень!
зєля також.
Ну хоть щось!?
Хай перелічить
Я ось намагався хоть щось згадати і не зміг.
Може з вас хтось знає?
Суспільство можна назвати племенем за таких інтелектуальних та соціальних ознак:
Міфологічне мислення: Племінний рівень характеризується домінуванням віри над критичним аналізом. Пояснення світу базується на традиціях, магії або незаперечних догмах, а не на науковому методі.
Груповий інтелект ): Індивідуальне мислення підпорядковане колективному. Рівень інтелекту групи визначається здатністю до солідарності проти «чужих». Головне - це лояльність до групи («свої»), а не пошук об'єктивної істини.
Емоційне домінування: Рішення приймаються на основі базових інстинктів (страх, агресія, захист території), а не довгострокового планування чи раціонального розрахунку.
Обмежений горизонт пізнання: Інтереси суспільства замикаються на потребах виживання та внутрішніх ритуалах. Знання передаються в незмінному вигляді, а інновації сприймаються як загроза стабільності.
P.S Це і є повний і точний науковий опис племені ЗЕбуінів...... Совпадінє?......Мабуть таки ні....
Зеленський дорікнув Європі за те, що на четвертому році повномасштабної війни РФ проти України диктатор Володимир Путін досі не у суді.
Офіційно в Україні немає стану війни, є військовий стан - загроза нападу
Їх уже немає. Вони загинули. Останні дописи на їхніх завмерлих сторінках попереджають, що далі буде гірше.Що країну хакнули цинічні гастролери - нині, по факту, проклятущі зрадники і кривава корумпота. Хакнули вони країну за допомогою таких пропагандистів, як мосейчук.
Писали вони це, у прямому сенсі, з війни. А потім загинули…
І ця особа, яка ні словом не реагує на пекло, яке привела в країну, не реагує на небачений корупційний скандал - міндічгейт - окрім того, що відбілює Зеленського, не реагує на факти здачі країни його ставлеником і другом дитинства бакановим, але чи не у кожному дописі принижує 4,5 мільйони українців!! Тих, якого ця кривава мафія охрестила порохоботами, і чим вони, до речі, пишаються! Досить! Досить толерувати ту, яка дозволяє собі такі висловлювання щодо живих і, головне, щодо загиблих Героїв. Серед ,,секти Порошенка'' їх найбільше з усіх партій - про це орденоносиця не згадала??
Досить принижувати моїх загиблих друзів!
Реагуйте максимально жорстко.
Малюйте їй її перспективи.
Ми не племʼя, племенна пропагандистко!
Хоча ви доклалися максимально до перетворення нації у племʼя.
Але - дасть Бог! - ви скоро відчуєте різницю на власній шкурі!