Українці зараз проживають фільм "День бабака". Ніхто не хоче так жити, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа так і не знає, як себе захистити.
Про це він заявив під час виступу на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.
"Всі пам'ятають фільм "День бабака". Ніхто б не хотів жити так, повторюючи одне й те ж тижнями та місяцями, роками. Саме так ми (українці. - Ред.) живемо зараз.
Торік тут, у Давосі, я завершив промову словами: "Європа повинна знати, як себе захистити". Рік минув. Нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати ті самі слова", - наголосив президент.
Зеленський заявив, що відповідь не лише в загрозах, які існують або можуть з'явитися.
"Кожен рік приносить щось нове для Європи та світу. Усі звернули увагу на Гренландію. Це зрозуміло, що більшість лідерів не знають, що з цим робити. І здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Але що, якщо ні? Що тоді?
Було так багато розмов про протести в Ірані, але вони були втоплені в крові. Світ не допоміг достатньо народу Ірану. Він стояв осторонь. У Європі було Різдво та Новий рік, сезонні відпустки. Поки політики повернулися назад до роботи та почали формувати позицію, аятола вже вбив тисячі людей", - додав він.
За кошти платників податків він літає.
І літачок йому робили з ******* та блекджеком за гроші платників податків
За 6 років ЗЄ не витратив на благодійність, донати, чи спонсорство ні єдиної своєї копійки. Тупо паразитує і хомячить бюджетні кошти за допомогою міндічів, шурм, єрмаків, трухіних, шефірів, баканових.
І при цьому розповідаєш, хто що робити має.
А тепер ти хочеш шось там "сиграть ліцом" для Заходу?
Ти ще більший придурок ніж здаєшся...навіть для нас, для українців.
Тільки потужними стараннями ЗЄ кожен наступний день жахливіший за попередній.
І вже таке првилазило, що у будь-якій цивілізованій країні такий президент вже давно баланду на тюрячці б сьорбав.
Ощущение ,что я живу в тоталитарном государстве
Типа Северной Кореи
Кругом наше СОЛНЫШКО КИМ ИР СЕН
Пахан ЗЕЛЕНСКИЙ
Мордоворот номер один УКРАИНСКОЙ ОПГ