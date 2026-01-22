Українці зараз проживають фільм "День бабака". Ніхто не хоче так жити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа так і не знає, як себе захистити.

Про це він заявив під час виступу на форумі у Давосі.

"Всі пам'ятають фільм "День бабака". Ніхто б не хотів жити так, повторюючи одне й те ж тижнями та місяцями, роками. Саме так ми (українці. - Ред.) живемо зараз.

Торік тут, у Давосі, я завершив промову словами: "Європа повинна знати, як себе захистити". Рік минув. Нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати ті самі слова", - наголосив президент.

Читайте також: В України чудова переговорна команда, ми досягли значного прогресу, - Віткофф

Зеленський заявив, що відповідь не лише в загрозах, які існують або можуть з'явитися.

"Кожен рік приносить щось нове для Європи та світу. Усі звернули увагу на Гренландію. Це зрозуміло, що більшість лідерів не знають, що з цим робити. І здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Але що, якщо ні? Що тоді?

Було так багато розмов про протести в Ірані, але вони були втоплені в крові. Світ не допоміг достатньо народу Ірану. Він стояв осторонь. У Європі було Різдво та Новий рік, сезонні відпустки. Поки політики повернулися назад до роботи та почали формувати позицію, аятола вже вбив тисячі людей", - додав він.

Читайте: Зустріч із Зеленським була дуже хорошою, всі хочуть закінчення війни, - Трамп