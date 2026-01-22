Українці зараз проживають фільм "День бабака". Ніхто не хоче так жити, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європа так і не знає, як себе захистити.

Про це він заявив під час виступу на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Всі пам'ятають фільм "День бабака". Ніхто б не хотів жити так, повторюючи одне й те ж тижнями та місяцями, роками. Саме так ми (українці. - Ред.) живемо зараз. 

Торік тут, у Давосі, я завершив промову словами: "Європа повинна знати, як себе захистити". Рік минув. Нічого не змінилося. Ми досі в ситуації, коли я повинен казати ті самі слова", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що відповідь не лише в загрозах, які існують або можуть з'явитися.

"Кожен рік приносить щось нове для Європи та світу. Усі звернули увагу на Гренландію. Це зрозуміло, що більшість лідерів не знають, що з цим робити. І здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Але що, якщо ні? Що тоді?

Було так багато розмов про протести в Ірані, але вони були втоплені в крові. Світ не допоміг достатньо народу Ірану. Він стояв осторонь. У Європі було Різдво та Новий рік, сезонні відпустки. Поки політики повернулися назад до роботи та почали формувати позицію, аятола вже вбив тисячі людей", - додав він.

Топ коментарі
Всі пам'ятають фільм "День бабака" - а я пам'ятаю січень і лютий 2022-го, всі твої кривляння і відповіді-відосіки на попередження того ж Заходу про напад рашки і "нє нада нагнєтать, у мєня могут пропасть 7 мільярдов". Та і про шашлики теж не забув.
А тепер ти хочеш шось там "сиграть ліцом" для Заходу?
Ти ще більший придурок ніж здаєшся...навіть для нас, для українців.
22.01.2026 16:30
Ну як же нічого не змінилося! Рило у гімнюка обрізного ще більше виросло, та й друзі поїхали страждати на пляжах вдома, у Ізраїлі. Крім того, поголів'я ненависних хохлів зменшилося, і суттєво. Скромнічає бубочка, такий вже обережний у висловлюваннях, щоб ніхто не подумав, що найпотужніший раптом почав піаритися. Так усі ж знають, що усі ці, і не тільки ці, мегадосягнення - результат невпинної праці геніального.
22.01.2026 16:34
Вава, якого бабака, ми у глибокому анусі дякуючи тобі найвеличнішому
22.01.2026 16:45
Ваня-Петя, за твої кошти він не літає! Йди на за крейсером Москва!
22.01.2026 16:42
Щеглов,ти скотина сьогодні зареєструвався!Яке твоє справжнє пізвище???
22.01.2026 16:48
А за чиї ж? За свої? 😁😁😁
За кошти платників податків він літає.

І літачок йому робили з ******* та блекджеком за гроші платників податків

За 6 років ЗЄ не витратив на благодійність, донати, чи спонсорство ні єдиної своєї копійки. Тупо паразитує і хомячить бюджетні кошти за допомогою міндічів, шурм, єрмаків, трухіних, шефірів, баканових.
22.01.2026 17:30
Ніхто б не хотів жити так, повторюючи одне й теж тижнями та місяцями, роками. Саме так ми (українці. - Ред.) живемо зараз.
І при цьому розповідаєш, хто що робити має.
22.01.2026 16:28
Так говори вже прямо, що ті у кого нема ЯЗ є потенційними жертвами тих у кого вона є, бо на тих у кого вона є жодна з держав монстрів РФ, США чи Китай ніколи не нападуть, бо це автоматично означатиме і їх кінець...
22.01.2026 16:29
22.01.2026 16:30
"...аятол вже вбив тисячі людей" - так, простий народ до сраки політикам у всьому світі, диктатори ще й кайф ловлять від цих убивств. ЗЕ ловить кайф від бабла на шару поки що...
22.01.2026 16:32
22.01.2026 16:34
Точно, вава!!! Гайда усі на обіцяні тобою шашлики!
22.01.2026 16:42
А хто то такий потужний з Бакановим, Наумовим, Єрмаком та іншим зеленим бидлом влаштували Українцям «день бабака»? Якби хоч наступний президентський термін не виявився пʼятирічкою бабака для нас.
22.01.2026 16:43
Україна пернживає зараз друге нашествіє дол...бів у владі.Перше трапилось на виборах презідента у 2010 році,друге на виборах у 2019у.
22.01.2026 16:44
Точно! Одного Зе-корупціонера затримують, а Воно призначає іншого, ще патужнійшого...
22.01.2026 16:44
22.01.2026 16:45
І цей той cамий клоун, який сам повністью провалив підготовку власноі краіни до війни,який сам палець об палець не вдарив щоб щось зробити для захисту свого народу незважаючи на постійні протьягом 6 місяців 52 офіційних попереджень від розвідок різних краін світу (26 тільки від США) про неминучість російського вторгнення- зараз береться повчати Европу як треба готуватись до захисту ? Воно вже зовсім сором втратило..... Бо його виступ нагадує проповідь староі привокзальноі шльондри у недільній церкві про справжню любов, чисте кохання і вірність....
22.01.2026 16:48
День бабака це коли ти кожен день чуєш новини про те, як друзі зе граблять все, що можна і валять за кордон, а він після цього призначає інших своїх друзів які так само крадуть і звалюють. А його пропагандони кажуть кожного разу: а президент нічого не знав. І так кожного разу. Жодного мародера не покарано, а він мовчить кожного разу, наче він тут ні до чого
22.01.2026 16:52
Треба було займатись не тільки "Великим крадівництвом" але й готуватись до війни.Бо ще предки так казали,що хочеш миру готуйся до війни.В тебе було "какая разница","где-то по середине","Главное перестать стрелять".
22.01.2026 17:10
Кіноман хреновий
22.01.2026 17:19
У нас з 2019 року день бабака.
Тільки потужними стараннями ЗЄ кожен наступний день жахливіший за попередній.

І вже таке првилазило, що у будь-якій цивілізованій країні такий президент вже давно баланду на тюрячці б сьорбав.
22.01.2026 17:23
Не день бабака, а день ZeМудака.
22.01.2026 17:25
👍
22.01.2026 17:32
Если посмотреть новостную ленту Цензора
Ощущение ,что я живу в тоталитарном государстве
Типа Северной Кореи
Кругом наше СОЛНЫШКО КИМ ИР СЕН
Пахан ЗЕЛЕНСКИЙ
Мордоворот номер один УКРАИНСКОЙ ОПГ
22.01.2026 17:26
" А я і мая маладая ******* праживають свої найкращі часи, відчепіться від мене!!! Я вам нічіво не должен!!"
22.01.2026 18:12
Та ні, українцям слід згадати стрічку "Ефект метелика", прапорець у бюлетені 2019 року привів до таких жахливих наслідків.
22.01.2026 19:55
Та цього безтолкового мудака не можна випускати на публіку без намордника.
22.01.2026 20:00
 
 