В прошлом году в Давосе я говорил, что Европа должна знать, как себя защитить. Ничего не изменилось, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Европа так и не знает, как себя защитить.
Об этом он заявил во время выступления на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
"Все помнят фильм "День сурка". Никто бы не хотел жить так, повторяя одно и то же неделями и месяцами, годами. Именно так мы (украинцы. - Ред.) живем сейчас.
В прошлом году здесь, в Давосе, я завершил речь словами: "Европа должна знать, как себя защитить". Прошел год. Ничего не изменилось. Мы до сих пор в ситуации, когда я должен говорить те же слова", - подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что ответ не только в угрозах, которые существуют или могут появиться.
"Каждый год приносит что-то новое для Европы и мира. Все обратили внимание на Гренландию. Понятно, что большинство лидеров не знают, что с этим делать. И кажется, что все просто ждут, что Америка перегорит этой темой. Но что, если нет? Что тогда?
Было так много разговоров о протестах в Иране, но они были утоплены в крови. Мир не помог достаточно народу Ирана. Он стоял в стороне. В Европе было Рождество и Новый год, сезонные отпуска. Пока политики вернулись к работе и начали формировать позицию, аятолла уже убил тысячи людей", - добавил он.
