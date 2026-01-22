РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Видео Всемирный экономический форум в Давосе
3 817 26

В прошлом году в Давосе я говорил, что Европа должна знать, как себя защитить. Ничего не изменилось, - Зеленский

Зеленский сравнил жизнь украинцев с днем сурка

Президент Владимир Зеленский считает, что Европа так и не знает, как себя защитить.

Об этом он заявил во время выступления на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Все помнят фильм "День сурка". Никто бы не хотел жить так, повторяя одно и то же неделями и месяцами, годами. Именно так мы (украинцы. - Ред.) живем сейчас. 

В прошлом году здесь, в Давосе, я завершил речь словами: "Европа должна знать, как себя защитить". Прошел год. Ничего не изменилось. Мы до сих пор в ситуации, когда я должен говорить те же слова", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что ответ не только в угрозах, которые существуют или могут появиться.

"Каждый год приносит что-то новое для Европы и мира. Все обратили внимание на Гренландию. Понятно, что большинство лидеров не знают, что с этим делать. И кажется, что все просто ждут, что Америка перегорит этой темой. Но что, если нет? Что тогда?

Было так много разговоров о протестах в Иране, но они были утоплены в крови. Мир не помог достаточно народу Ирана. Он стоял в стороне. В Европе было Рождество и Новый год, сезонные отпуска. Пока политики вернулись к работе и начали формировать позицию, аятолла уже убил тысячи людей", - добавил он.

Автор: 

Европа (2370) Зеленский Владимир (24072)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Всі пам'ятають фільм "День бабака" - а я пам'ятаю січень і лютий 2022-го, всі твої кривляння і відповіді-відосіки на попередження того ж Заходу про напад рашки і "нє нада нагнєтать, у мєня могут пропасть 7 мільярдов". Та і про шашлики теж не забув.
А тепер ти хочеш шось там "сиграть ліцом" для Заходу?
Ти ще більший придурок ніж здаєшся...навіть для нас, для українців.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:30 Ответить
+14
Ну як же нічого не змінилося! Рило у гімнюка обрізного ще більше виросло, та й друзі поїхали страждати на пляжах вдома, у Ізраїлі. Крім того, поголів'я ненависних хохлів зменшилося, і суттєво. Скромнічає бубочка, такий вже обережний у висловлюваннях, щоб ніхто не подумав, що найпотужніший раптом почав піаритися. Так усі ж знають, що усі ці, і не тільки ці, мегадосягнення - результат невпинної праці геніального.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:34 Ответить
+13
Вава, якого бабака, ми у глибокому анусі дякуючи тобі найвеличнішому
показать весь комментарий
22.01.2026 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ваня-Петя, за твої кошти він не літає! Йди на за крейсером Москва!
показать весь комментарий
22.01.2026 16:42 Ответить
Щеглов,ти скотина сьогодні зареєструвався!Яке твоє справжнє пізвище???
показать весь комментарий
22.01.2026 16:48 Ответить
А за чиї ж? За свої? 😁😁😁
За кошти платників податків він літає.

І літачок йому робили з ******* та блекджеком за гроші платників податків

За 6 років ЗЄ не витратив на благодійність, донати, чи спонсорство ні єдиної своєї копійки. Тупо паразитує і хомячить бюджетні кошти за допомогою міндічів, шурм, єрмаків, трухіних, шефірів, баканових.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:30 Ответить
Ніхто б не хотів жити так, повторюючи одне й теж тижнями та місяцями, роками. Саме так ми (українці. - Ред.) живемо зараз.
І при цьому розповідаєш, хто що робити має.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:28 Ответить
Так говори вже прямо, що ті у кого нема ЯЗ є потенційними жертвами тих у кого вона є, бо на тих у кого вона є жодна з держав монстрів РФ, США чи Китай ніколи не нападуть, бо це автоматично означатиме і їх кінець...
показать весь комментарий
22.01.2026 16:29 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 16:30 Ответить
"...аятол вже вбив тисячі людей" - так, простий народ до сраки політикам у всьому світі, диктатори ще й кайф ловлять від цих убивств. ЗЕ ловить кайф від бабла на шару поки що...
показать весь комментарий
22.01.2026 16:32 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 16:34 Ответить
Точно, вава!!! Гайда усі на обіцяні тобою шашлики!
показать весь комментарий
22.01.2026 16:42 Ответить
А хто то такий потужний з Бакановим, Наумовим, Єрмаком та іншим зеленим бидлом влаштували Українцям «день бабака»? Якби хоч наступний президентський термін не виявився пʼятирічкою бабака для нас.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:43 Ответить
Україна пернживає зараз друге нашествіє дол...бів у владі.Перше трапилось на виборах презідента у 2010 році,друге на виборах у 2019у.
показать весь комментарий
22.01.2026 16:44 Ответить
Точно! Одного Зе-корупціонера затримують, а Воно призначає іншого, ще патужнійшого...
показать весь комментарий
22.01.2026 16:44 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 16:45 Ответить
І цей той cамий клоун, який сам повністью провалив підготовку власноі краіни до війни,який сам палець об палець не вдарив щоб щось зробити для захисту свого народу незважаючи на постійні протьягом 6 місяців 52 офіційних попереджень від розвідок різних краін світу (26 тільки від США) про неминучість російського вторгнення- зараз береться повчати Европу як треба готуватись до захисту ? Воно вже зовсім сором втратило..... Бо його виступ нагадує проповідь староі привокзальноі шльондри у недільній церкві про справжню любов, чисте кохання і вірність....
показать весь комментарий
22.01.2026 16:48 Ответить
День бабака це коли ти кожен день чуєш новини про те, як друзі зе граблять все, що можна і валять за кордон, а він після цього призначає інших своїх друзів які так само крадуть і звалюють. А його пропагандони кажуть кожного разу: а президент нічого не знав. І так кожного разу. Жодного мародера не покарано, а він мовчить кожного разу, наче він тут ні до чого
показать весь комментарий
22.01.2026 16:52 Ответить
Треба було займатись не тільки "Великим крадівництвом" але й готуватись до війни.Бо ще предки так казали,що хочеш миру готуйся до війни.В тебе було "какая разница","где-то по середине","Главное перестать стрелять".
показать весь комментарий
22.01.2026 17:10 Ответить
Кіноман хреновий
показать весь комментарий
22.01.2026 17:19 Ответить
У нас з 2019 року день бабака.
Тільки потужними стараннями ЗЄ кожен наступний день жахливіший за попередній.

І вже таке првилазило, що у будь-якій цивілізованій країні такий президент вже давно баланду на тюрячці б сьорбав.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:23 Ответить
Не день бабака, а день ZeМудака.
показать весь комментарий
22.01.2026 17:25 Ответить
👍
показать весь комментарий
22.01.2026 17:32 Ответить
Если посмотреть новостную ленту Цензора
Ощущение ,что я живу в тоталитарном государстве
Типа Северной Кореи
Кругом наше СОЛНЫШКО КИМ ИР СЕН
Пахан ЗЕЛЕНСКИЙ
Мордоворот номер один УКРАИНСКОЙ ОПГ
показать весь комментарий
22.01.2026 17:26 Ответить
" А я і мая маладая ******* праживають свої найкращі часи, відчепіться від мене!!! Я вам нічіво не должен!!"
показать весь комментарий
22.01.2026 18:12 Ответить
Та ні, українцям слід згадати стрічку "Ефект метелика", прапорець у бюлетені 2019 року привів до таких жахливих наслідків.
показать весь комментарий
22.01.2026 19:55 Ответить
Та цього безтолкового мудака не можна випускати на публіку без намордника.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:00 Ответить
 
 