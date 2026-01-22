У Украины замечательная переговорная команда, мы достигли значительного прогресса, - Уиткофф

Виткофф похвалил украинских переговорщиков

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах есть "значительный прогресс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно

Он убежден, что переговоры по завершению войны "находятся на завершающей стадии".

"Думаю, мы достигли значительного прогресса. В начале этого процесса было немного недоразумений, я планировал часто ездить в Москву, но думаю, что это было достаточно важно, чтобы туда поехать", - сказал спецпредставитель Трампа.

По его словам, есть "оптимизм" по этому вопросу.

Переговоры с делегацией Украины

Уиткофф рассказал о переговорах с секретарем СНБО Умеровым, руководителем ОП Будановым и главой "Слуги народа" Арахамией накануне вечером.

"Они, кстати, невероятные. Украинцы, у вас здесь замечательная команда для переговоров. Мы провели много времени вместе. И я думаю, что мы сошлись на одном вопросе. Поэтому, если обе стороны хотят решить этот вопрос – мы это сделаем. И я сказал это президенту (Трампу. – Ред.) еще вчера", – добавил он.

Также Уиткофф заявил, что Зеленский "активно работает над этим вопросом".

"Он доступен, всегда готов, когда нужно ему позвонить, чтобы получить направление, мы с ним связываемся", - подчеркнул он и отметил, что Трамп "также всегда доступен".

"Итак, мы отправляемся в Москву сегодня вечером. Не остаемся, едем сразу в Абу-Даби. Это важная точка, потому что в Абу-Даби будут работать рабочие группы. Военные вопросы, вопросы процветания", - подытожил он.

Що передувало?

Знаючи, що таке віткоф, можна тільки уявити чиї інтереси відстоює ця чудова команда, якщо віткоф її вихваляє...
я так розумію що відключенням світла так звана влада України формує суспільну думку громадян на капітуляцію?
Якщо Вітьков задоволений то справи погані...
я так розумію що відключенням світла так звана влада України формує суспільну думку громадян на капітуляцію?
22.01.2026 10:48 Ответить
Угу.
Ще рік тому не було сумнівів...
ЗЕкоманда працює..
22.01.2026 11:03 Ответить
по класиці: "кожен із нас президент".

Чекаємо:
- до кінця морозів русня продовжуватиме гатити незахищену енергосистему України.
- вітьков з дмітрієвим висеруть косметичні зміни до "мирного договору"
- а українцям це винесуть на референдум (або в дії опитування, ****)

І далі - "я вам нічєго нє должен". Якщо поставлять "за" (а після морозів таких побільшає) - то значить самі обрали капітуляцію. А якщо поставлять "проти" - то більше не жалійтесь на морози, винна тільки русня.
22.01.2026 11:44 Ответить
Без цього не можна !
22.01.2026 11:53 Ответить
Продали всю Україну, як в омані, гниди
22.01.2026 12:53 Ответить
Так завжди було. Від Хмеля починаючи.
22.01.2026 13:34 Ответить
Дивлячись ,що вважати капітуляцією
22.01.2026 14:01 Ответить
Zрадників , мародерів на крові , не українців : татарін з 3-паспортами , сухумська макака з паспортами рф , кроти і воши
22.01.2026 15:06 Ответить
аби ж це сказав хтось інший
22.01.2026 10:49 Ответить
кадрові перестановки, і прийшли ті хто з усім погодився...
22.01.2026 12:05 Ответить
хммм.....
буданов подарував мішок сала в шоколаді?
чи умеров подарував мішок чебуреків?
чи хламідія подарував мішок кіслючих сухумських ********?
22.01.2026 10:52 Ответить
Вітькофф так за Україну переживає, разом з Кушнером, аж їсти не може.
22.01.2026 10:55 Ответить
шкода тільки в одному , шо ті пройдисвіти , які керували суспільною думкою ,та маніфестували за тотальне кохання до торчкового 🤡 ,в Україні при такому розкладі як капітуляція жити не будуть , бо поїдуть за кордон ,мотивуючі ,шо їм влада зеленського бандита не підходе , а залишиться в Україні ,тількі ті переполовинуті 73% ...
22.01.2026 10:55 Ответить
Як зара погода в Німеччині?
22.01.2026 11:13 Ответить
Холодна, солдат!
22.01.2026 13:58 Ответить
не перекладайте провину з продажних політиків на народ. народ голосував за зовсім іншу програму зеленського,а не за упиря який готовий воювати до останнього українця
22.01.2026 11:15 Ответить
Яка програма зеленського,можете нагадати?
22.01.2026 12:01 Ответить
"Українці, у вас тут чудова команда для переговорів" - якщо таке каже представник прихільника Путіна, то, як на мене, в нас дійсно "чудова" команда - зрадників! Команда, яка з радістю здасть Україну Московії і буде ще вихвалятися медальками на новими званнями.
22.01.2026 10:56 Ответить
Це база !!
22.01.2026 11:01 Ответить
Якщо ВіткOff таке говорить значить біда.
22.01.2026 10:58 Ответить
ну посмотрим что они в итоге привезут . Например, о дипломатических способностях Арахамии мы уже наслышаны, в т.ч. по переговорам в Стамбуле...
22.01.2026 10:59 Ответить
" За даними Financial Times, США та Україна повідомили про «помітний прогрес» у переговорах щодо завершення війни..."
27 лист. 2025 р
22.01.2026 10:59 Ответить
Промоутер капітуляції хвалить "переговорну команду"... Ніяких думок не виникає.... на кого працює **********.. ? 🤨🧐
22.01.2026 11:00 Ответить
Не переживайте те що зараз називають капітуляцією потім обовязково назвуть перемогою. Як виявляється світоглядною думкою мас легко керувати навіть в эру інтернету.
22.01.2026 11:43 Ответить
У часи інтернету навіть легше.
Той кіно слуга народу що лежить зараз зовсім не те що було у 18 му. Відредагували. І так усе. Це ж не газети по бібліотекам збирати.
22.01.2026 13:42 Ответить
Якого прогресу? Він стоїть вже рік на одному місці.. прогрес в утилізації українців зате йде по плану.
22.01.2026 11:00 Ответить
Це не так і погано, якби усі баби ходили беременні. Важливо не скільки убивають а скільки і яких родиться.
Приклад Афганістан. Коли прийшли совєти було 11 млн. Коли вийшли 10, (убили та втекло до 4млн) в зараз їх 43 уже, і далі росте населення....
22.01.2026 13:45 Ответить
Треба ж молочні суміші заварювати, жопки дитинчати мити у ванній, і житло і білизну і соски треба купувати і багато іншого. Якщо їхні чоловіки надішлють їм з фронту свої фотографії на повний зріст і вони все завагітніють, то за відсутності тепла і світла всі втечуть робити аборти.
22.01.2026 15:09 Ответить
Верблюже пальто наче той дебіл, якому все та всі подобаються.
Цікаво, він хоч усвідомлює, що спілкується та ******** самому небезпечному злочинцю ********** - ***** кремлівському.
22.01.2026 11:19 Ответить
Тобто, чебуреки здали все.
22.01.2026 11:22 Ответить
Ворог хвалить. Біда.
По суті, це та ж команда, яку в Стамбулі зупинив Борис Джонсон, не давши здати Україну.
22.01.2026 11:33 Ответить
Можна нам джонсона у комісари до зелені? З маузером за спиною як колись?
22.01.2026 13:39 Ответить
Можна лише масові страти квартальної плісняви. Всякі інші види "не_начасі" вже країну не врятують !!!
22.01.2026 14:37 Ответить
Значить справи хренові для України раз у цієї мразоти справи пішли добре
22.01.2026 11:35 Ответить
Зрадники один до одного !
22.01.2026 11:50 Ответить
дай бог
22.01.2026 12:00 Ответить
капітулянтів відправили
22.01.2026 12:08 Ответить
Ал Капоне.
22.01.2026 13:00 Ответить
Коли таке заявляють трампісти, то українцям стає страшно.
22.01.2026 13:03 Ответить
Бла-бла-бла, а де результати
22.01.2026 13:36 Ответить
Цей чудо-дипломат і на гімно скаже, що це "консистенція з цікавим запахом".
22.01.2026 14:03 Ответить
що вже здала ця "чудова переговорна команда"????
22.01.2026 14:15 Ответить
Вчора в Україні народилося 492 дитини. Це дуже мало. Це і є денацифікація.
22.01.2026 14:58 Ответить
Ну якщо там Жека з "кварталу" то то вже буде не якийсь там цирк на дроті й цілий велитенський ШАПІТО ...
Мені ось цікаво, а хто замість фофікащоневтіка в цьому шапіто геніталіями на п"янах буде грати ?!

Чудова "команда" : рієлтор, зять , шапіто й гебняві холуї *****-- це будуть всесвітні гастролі . Я б йще до цих долучив гебіста в рясі - для різноманіття ... Бо реготня буде перманентна , а цей буде читати проповіді с сер"ьозним виразом пики !!!

Уявіть собі таку картину олією ... 1943 рік . Гинуть мілійона від сралнського безглуздя й він нацистів . А йось приходить навіть не сам Далай-Лама , а його схиблина голографій й волає , що воно попбачила в очах великого фюрера й "батька народі" прагненя до миру , гуманізму (правда з Освенцимом й Гулагом) .
Тобі б визвали психиатричну бригаду до пацієнта . Зараз -- купкуються у каоліції й перемовні гуртки (по інтересах) . Усе замість 5тилитрової кружки Есмарка й казки Бісмарка !!!
Й зара хтось може стверждужувати що світом править не божевілля тупість й деградація , а якийсь там благородні масони ?! Хтось в у курсах ,що масонами були найблискучі вчені (від Н"ютона , Лейбніца , до Гюйгенса - поети , писменники й піонери культури : Байрон, де-Вінчі, Бетховен й Гейне ) . Хтось може уявити , що ми б такому лайні були , якщо ці гуманісти щось вирішували ?!
22.01.2026 15:24 Ответить
Татарин, абхаз та росіянин під керівництвом єврея Це тепер й є українці.
22.01.2026 15:33 Ответить
 
 