У Украины замечательная переговорная команда, мы достигли значительного прогресса, - Уиткофф

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах есть "значительный прогресс".

Что известно

Он убежден, что переговоры по завершению войны "находятся на завершающей стадии".

"Думаю, мы достигли значительного прогресса. В начале этого процесса было немного недоразумений, я планировал часто ездить в Москву, но думаю, что это было достаточно важно, чтобы туда поехать", - сказал спецпредставитель Трампа.

По его словам, есть "оптимизм" по этому вопросу.

Переговоры с делегацией Украины

Уиткофф рассказал о переговорах с секретарем СНБО Умеровым, руководителем ОП Будановым и главой "Слуги народа" Арахамией накануне вечером.

"Они, кстати, невероятные. Украинцы, у вас здесь замечательная команда для переговоров. Мы провели много времени вместе. И я думаю, что мы сошлись на одном вопросе. Поэтому, если обе стороны хотят решить этот вопрос – мы это сделаем. И я сказал это президенту (Трампу. – Ред.) еще вчера", – добавил он.

Также Уиткофф заявил, что Зеленский "активно работает над этим вопросом".

"Он доступен, всегда готов, когда нужно ему позвонить, чтобы получить направление, мы с ним связываемся", - подчеркнул он и отметил, что Трамп "также всегда доступен".

"Итак, мы отправляемся в Москву сегодня вечером. Не остаемся, едем сразу в Абу-Даби. Это важная точка, потому что в Абу-Даби будут работать рабочие группы. Военные вопросы, вопросы процветания", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.

Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.

Впоследствии Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.

