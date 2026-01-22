У Украины замечательная переговорная команда, мы достигли значительного прогресса, - Уиткофф
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах есть "значительный прогресс".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно
Он убежден, что переговоры по завершению войны "находятся на завершающей стадии".
"Думаю, мы достигли значительного прогресса. В начале этого процесса было немного недоразумений, я планировал часто ездить в Москву, но думаю, что это было достаточно важно, чтобы туда поехать", - сказал спецпредставитель Трампа.
По его словам, есть "оптимизм" по этому вопросу.
Переговоры с делегацией Украины
Уиткофф рассказал о переговорах с секретарем СНБО Умеровым, руководителем ОП Будановым и главой "Слуги народа" Арахамией накануне вечером.
"Они, кстати, невероятные. Украинцы, у вас здесь замечательная команда для переговоров. Мы провели много времени вместе. И я думаю, что мы сошлись на одном вопросе. Поэтому, если обе стороны хотят решить этот вопрос – мы это сделаем. И я сказал это президенту (Трампу. – Ред.) еще вчера", – добавил он.
Также Уиткофф заявил, что Зеленский "активно работает над этим вопросом".
"Он доступен, всегда готов, когда нужно ему позвонить, чтобы получить направление, мы с ним связываемся", - подчеркнул он и отметил, что Трамп "также всегда доступен".
"Итак, мы отправляемся в Москву сегодня вечером. Не остаемся, едем сразу в Абу-Даби. Это важная точка, потому что в Абу-Даби будут работать рабочие группы. Военные вопросы, вопросы процветания", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее издание Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер могут вскоре посетить Москву для встречи с Путиным.
- Известно, что ранее Уиткофф и Кушнер в Давосе провели переговоры с посланцем Путина.
- Впоследствии Уиткофф сообщил, что 22 января встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.
Ще рік тому не було сумнівів...
ЗЕкоманда працює..
Чекаємо:
- до кінця морозів русня продовжуватиме гатити незахищену енергосистему України.
- вітьков з дмітрієвим висеруть косметичні зміни до "мирного договору"
- а українцям це винесуть на референдум (або в дії опитування, ****)
І далі - "я вам нічєго нє должен". Якщо поставлять "за" (а після морозів таких побільшає) - то значить самі обрали капітуляцію. А якщо поставлять "проти" - то більше не жалійтесь на морози, винна тільки русня.
27 лист. 2025 р
Той кіно слуга народу що лежить зараз зовсім не те що було у 18 му. Відредагували. І так усе. Це ж не газети по бібліотекам збирати.
Приклад Афганістан. Коли прийшли совєти було 11 млн. Коли вийшли 10, (убили та втекло до 4млн) в зараз їх 43 уже, і далі росте населення....
Цікаво, він хоч усвідомлює, що спілкується та ******** самому небезпечному злочинцю ********** - ***** кремлівському.
По суті, це та ж команда, яку в Стамбулі зупинив Борис Джонсон, не давши здати Україну.
