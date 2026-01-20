Россия ведет мирные переговоры "языком ракет", - президент Литвы Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина и ее партнеры — США и Европа — демонстрируют готовность к миру, а Россия находится на стадии "переговоров ракетами".
Об этом Науседа сказал в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.
"Переговоры ракетами"
"США, Европа, Украина, мы ничего не слышим с другой стороны баррикад — то есть это Россия. Поэтому, я думаю, их бомбардировки или эти агрессивные действия, которые были осуществлены в течение последних недель, демонстрируют, что Россия находится на стадии "переговоров ракетами". Мы пытаемся говорить дипломатическим языком. А они ведут переговоры "языком ракет", — подчеркнул Науседа.
Литовский лидер отметил, что вопрос территориальной целостности, особенно Донбасса, остается критическим в мирном плане, который США разработали из 20 пунктов.
Дестабилизация Альянса
Президент Литвы также заявил, что Европа должна усилить давление на Россию, в частности через новый пакет санкций, который должен охватить энергетические компании, финансовые учреждения и "теневой" флот.
Науседа подчеркнул важность сохранения партнерства в рамках НАТО: "Дестабилизация НАТО была бы очень плохой новостью для нас и очень хорошей новостью для Кремля".
Что предшествовало?
Після вчорашніх суперечок із урядом та візиту до Ватикану, президент Петр Павел, схоже, вирішив діяти максимально рішуче, використовуючи свої конституційні повноваження та авторитет.
Ось що відомо про цей «ранковий указ» та чому він став таким резонансним:
Указ про «Повітряний щит»: Що зробив Павел?
Замість того, щоб чекати на нескінченні погодження від міністра Мацінки чи прем'єра Бабіша щодо продажу чотирьох літаків L-159, Павел як Головнокомандувач збройних сил Чехії своїм указом видав директиву Генштабу ЗС Чехії:
- негайно провести розгортання технічної допомоги Україні: розпочати підготовку до передачі не лише літаків, а й систем виявлення дронів, які чеська армія має в резерві.
Указ також знімає певні бюрократичні обмеження для чеського оборонних заводів, дозволяючи їм розпочати модернізацію техніки для України негайно.
Захист критичної інфраструктури України:
Чеські L-159 («Алки») - це ідеальні «мисливці за Шахедами». Один такий літак, патрулюючи небо над великим містом, може збити десятки дронів за ніч, рятуючи підстанції та тепломережі.
Політичний землетрус у Празі:
Цей указ вже викликав бурю в чеському парламенті:
Уряд Бабіша називає це «перевищенням повноважень» і погрожує звернутися до Конституційного суду.
Прихильники Павела та українська діаспора в Чехії збираються на стихійні мітинги підтримки під Празьким Градом.
Прямий виклик «собацтву»:
Цей крок став прямою відповіддю Павела на його вчорашні слова у Ватикані. Павел фактично поставив уряд перед фактом: безпека України - це безпека Європи, і зволікання є неприпустимим.
Це рішення Павела - не просто військовий наказ, це акт морального лідерства, який змушує всю Європу визначитися: вони зі «солідарністю» чи з «собацтвом».