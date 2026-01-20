Россия ведет мирные переговоры "языком ракет", - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина и ее партнеры — США и Европа — демонстрируют готовность к миру, а Россия находится на стадии "переговоров ракетами".

Об этом Науседа сказал в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Переговоры ракетами"

"США, Европа, Украина, мы ничего не слышим с другой стороны баррикад — то есть это Россия. Поэтому, я думаю, их бомбардировки или эти агрессивные действия, которые были осуществлены в течение последних недель, демонстрируют, что Россия находится на стадии "переговоров ракетами". Мы пытаемся говорить дипломатическим языком. А они ведут переговоры "языком ракет", — подчеркнул Науседа.

Литовский лидер отметил, что вопрос территориальной целостности, особенно Донбасса, остается критическим в мирном плане, который США разработали из 20 пунктов.

Дестабилизация Альянса

Президент Литвы также заявил, что Европа должна усилить давление на Россию, в частности через новый пакет санкций, который должен охватить энергетические компании, финансовые учреждения и "теневой" флот.

Науседа подчеркнул важность сохранения партнерства в рамках НАТО: "Дестабилизация НАТО была бы очень плохой новостью для нас и очень хорошей новостью для Кремля".

