РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6618 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
624 8

Россия ведет мирные переговоры "языком ракет", - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина и ее партнеры — США и Европа — демонстрируют готовность к миру, а Россия находится на стадии "переговоров ракетами".

Об этом Науседа сказал в комментарии "Суспільному", информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Переговоры ракетами"

"США, Европа, Украина, мы ничего не слышим с другой стороны баррикад — то есть это Россия. Поэтому, я думаю, их бомбардировки или эти агрессивные действия, которые были осуществлены в течение последних недель, демонстрируют, что Россия находится на стадии "переговоров ракетами". Мы пытаемся говорить дипломатическим языком. А они ведут переговоры "языком ракет", — подчеркнул Науседа.

Литовский лидер отметил, что вопрос территориальной целостности, особенно Донбасса, остается критическим в мирном плане, который США разработали из 20 пунктов.

Дестабилизация Альянса

Президент Литвы также заявил, что Европа должна усилить давление на Россию, в частности через новый пакет санкций, который должен охватить энергетические компании, финансовые учреждения и "теневой" флот.

Науседа подчеркнул важность сохранения партнерства в рамках НАТО: "Дестабилизация НАТО была бы очень плохой новостью для нас и очень хорошей новостью для Кремля".

Что предшествовало?

Автор: 

переговоры (5741) россия (97279) Науседа Гитанас (329) война в Украине (8117)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бо нажаль може 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
20.01.2026 21:28 Ответить
Так. Ми також могли б так вести переговори. Але всі Фламінги полетіли в Ізраіль...
показать весь комментарий
20.01.2026 21:30 Ответить
Не називайте США партнером України. Від цього нудить.
показать весь комментарий
20.01.2026 21:31 Ответить
Тверезий погляд
показать весь комментарий
20.01.2026 21:32 Ответить
геть тверезі бачать, що трамп легалізує як факт агресфї, так і головного агресора
показать весь комментарий
20.01.2026 21:55 Ответить
І ми б так могли, якби зелена пліснява не крала, не брехала та не працювала на ворога.
показать весь комментарий
20.01.2026 21:32 Ответить
@ (в перекладі):
Після вчорашніх суперечок із урядом та візиту до Ватикану, президент Петр Павел, схоже, вирішив діяти максимально рішуче, використовуючи свої конституційні повноваження та авторитет.
​Ось що відомо про цей «ранковий указ» та чому він став таким резонансним:

Указ про «Повітряний щит»: Що зробив Павел?
​Замість того, щоб чекати на нескінченні погодження від міністра Мацінки чи прем'єра Бабіша щодо продажу чотирьох літаків L-159, Павел як Головнокомандувач збройних сил Чехії своїм указом видав директиву Генштабу ЗС Чехії:
- ​негайно провести розгортання технічної допомоги Україні: розпочати підготовку до передачі не лише літаків, а й систем виявлення дронів, які чеська армія має в резерві.
Указ також знімає певні бюрократичні обмеження для чеського оборонних заводів, дозволяючи їм розпочати модернізацію техніки для України негайно.

​Захист критичної інфраструктури України:
Чеські L-159 («Алки») - це ідеальні «мисливці за Шахедами». Один такий літак, патрулюючи небо над великим містом, може збити десятки дронів за ніч, рятуючи підстанції та тепломережі.

​ Політичний землетрус у Празі:
​Цей указ вже викликав бурю в чеському парламенті:
​Уряд Бабіша називає це «перевищенням повноважень» і погрожує звернутися до Конституційного суду.
​Прихильники Павела та українська діаспора в Чехії збираються на стихійні мітинги підтримки під Празьким Градом.

​Прямий виклик «собацтву»:
Цей крок став прямою відповіддю Павела на його вчорашні слова у Ватикані. Павел фактично поставив уряд перед фактом: безпека України - це безпека Європи, і зволікання є неприпустимим.
​Це рішення Павела - не просто військовий наказ, це акт морального лідерства, який змушує всю Європу визначитися: вони зі «солідарністю» чи з «собацтвом».
показать весь комментарий
20.01.2026 21:46 Ответить
поведінка рудого дуже нагадує дії агента впливу краснова
показать весь комментарий
20.01.2026 21:53 Ответить
 
 