624 8

Росія веде мирні переговори "мовою ракет", - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна та її партнери — США і Європа — демонструють готовність до миру, а Росія перебуває на стадії "переговорів ракетами".

Про це Науседа сказав у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори ракетами"

"США, Європа, Україна, ми нічого не чуємо з іншого боку барикад — тобто це Росія. Тож, я думаю, їхнє бомбардування чи, ці агресивні дії, які були здійснені впродовж минулих тижнів демонструють, що Росія перебуває на стадії "переговорів ракетами". Ми намагаємося розмовляти дипломатичною мовою. А вони, ведуть переговори "мовою ракет" - наголосив Науседа.

Литовський лідер зазначив, що питання територіальної цілісності, особливо Донбасу, залишається критичним у мирному плані, який США розробили з 20 пунктів.

Дестабілізація Альянсу

Президент Литви також заявив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, зокрема через новий пакет санкцій, який має охопити енергетичні компанії, фінансові установи та "тіньовий" флот.

Науседа наголосив на важливості збереження партнерства в рамках НАТО: "Дестабілізація НАТО була б дуже поганою новиною для нас і дуже гарною новиною для Кремля".

Бо нажаль може 🤬🤬🤬
20.01.2026 21:28 Відповісти
Так. Ми також могли б так вести переговори. Але всі Фламінги полетіли в Ізраіль...
20.01.2026 21:30 Відповісти
Не називайте США партнером України. Від цього нудить.
20.01.2026 21:31 Відповісти
Тверезий погляд
20.01.2026 21:32 Відповісти
геть тверезі бачать, що трамп легалізує як факт агресфї, так і головного агресора
20.01.2026 21:55 Відповісти
І ми б так могли, якби зелена пліснява не крала, не брехала та не працювала на ворога.
20.01.2026 21:32 Відповісти
@ (в перекладі):
Після вчорашніх суперечок із урядом та візиту до Ватикану, президент Петр Павел, схоже, вирішив діяти максимально рішуче, використовуючи свої конституційні повноваження та авторитет.
​Ось що відомо про цей «ранковий указ» та чому він став таким резонансним:

Указ про «Повітряний щит»: Що зробив Павел?
​Замість того, щоб чекати на нескінченні погодження від міністра Мацінки чи прем'єра Бабіша щодо продажу чотирьох літаків L-159, Павел як Головнокомандувач збройних сил Чехії своїм указом видав директиву Генштабу ЗС Чехії:
- ​негайно провести розгортання технічної допомоги Україні: розпочати підготовку до передачі не лише літаків, а й систем виявлення дронів, які чеська армія має в резерві.
Указ також знімає певні бюрократичні обмеження для чеського оборонних заводів, дозволяючи їм розпочати модернізацію техніки для України негайно.

​Захист критичної інфраструктури України:
Чеські L-159 («Алки») - це ідеальні «мисливці за Шахедами». Один такий літак, патрулюючи небо над великим містом, може збити десятки дронів за ніч, рятуючи підстанції та тепломережі.

​ Політичний землетрус у Празі:
​Цей указ вже викликав бурю в чеському парламенті:
​Уряд Бабіша називає це «перевищенням повноважень» і погрожує звернутися до Конституційного суду.
​Прихильники Павела та українська діаспора в Чехії збираються на стихійні мітинги підтримки під Празьким Градом.

​Прямий виклик «собацтву»:
Цей крок став прямою відповіддю Павела на його вчорашні слова у Ватикані. Павел фактично поставив уряд перед фактом: безпека України - це безпека Європи, і зволікання є неприпустимим.
​Це рішення Павела - не просто військовий наказ, це акт морального лідерства, який змушує всю Європу визначитися: вони зі «солідарністю» чи з «собацтвом».
20.01.2026 21:46 Відповісти
поведінка рудого дуже нагадує дії агента впливу краснова
показати весь коментар
20.01.2026 21:53 Відповісти
 
 