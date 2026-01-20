Росія веде мирні переговори "мовою ракет", - президент Литви Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна та її партнери — США і Європа — демонструють готовність до миру, а Росія перебуває на стадії "переговорів ракетами".
Про це Науседа сказав у коментарі "Суспільному", інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори ракетами"
"США, Європа, Україна, ми нічого не чуємо з іншого боку барикад — тобто це Росія. Тож, я думаю, їхнє бомбардування чи, ці агресивні дії, які були здійснені впродовж минулих тижнів демонструють, що Росія перебуває на стадії "переговорів ракетами". Ми намагаємося розмовляти дипломатичною мовою. А вони, ведуть переговори "мовою ракет" - наголосив Науседа.
Литовський лідер зазначив, що питання територіальної цілісності, особливо Донбасу, залишається критичним у мирному плані, який США розробили з 20 пунктів.
Дестабілізація Альянсу
Президент Литви також заявив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, зокрема через новий пакет санкцій, який має охопити енергетичні компанії, фінансові установи та "тіньовий" флот.
Науседа наголосив на важливості збереження партнерства в рамках НАТО: "Дестабілізація НАТО була б дуже поганою новиною для нас і дуже гарною новиною для Кремля".
Що передувало?
- Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.
- Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.
- ЗМІ повідомляли, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у Давосі.
