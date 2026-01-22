В України чудова переговорна команда, ми досягли значного прогресу, - Віткофф

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у мирних переговорах є "значний прогрес".

Що відомо?

Він переконаний, що переговори щодо завершення війни "на завершальній стадії".

"Думаю, ми досягли значного прогресу. Спочатку цього процесу було трохи непорозумінь, я планував часто їздити в Москву, але думаю, що це було достатньо важливо, щоб туди поїхати", - сказав спецпредставник Трампа.

За його словами, є "оптимізм" щодо цього питання.

Читайте також: Росія веде мирні переговори "мовою ракет", - президент Литви Науседа

Переговори із делегацією України

Віткофф розповів про переговори із секретарем РНБО Умєровим, керівником ОП Будановим та головою "Слуги народу" Арахамією напередодні ввечері.

"Вони, до речі, неймовірні. Українці, у вас тут чудова команда для переговорів. Ми провели багато часу разом. І я думаю, що ми зійшлися на одному питанні. Тому, якщо обидві сторони хочуть розв’язати це питання – ми це зробимо. І я сказав це президенту (Трампу. - Ред.) ще вчора", - додав він.

Читайте: Віткофф про удари РФ по енергетиці України: Ми цього не схвалюємо

Також Віткофф заявив, що Зеленський "активно працює над цим питанням".

"Він доступний, завжди готовий, коли потрібно йому зателефонувати, щоб отримати напрямок, ми з ним зв’язуємось", – акцентував він та зазначив, що Трамп "також завжди доступний".

"Отже, ми вирушаємо до Москви сьогодні ввечері. Не залишаємося, їдемо одразу в Абу-Дабі. Це важлива точка, тому що в Абу-Дабі працюватимуть робочі групи. Військові питання, питання процвітання", - підсумував він.

Читайте: Трамп говорить про створення безмитної зони в Україні, - Віткофф. ВIДЕО

Раніше повідомлялось, що українська делегація в Давосі провела зустріч із представниками BlackRock. Також відбулася окрема зустріч із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Що передувало?

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.

Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.

Згодом Віткофф повідомив, що 22 січня зустрінеться із Путіним. В Кремлі також підтвердили зустріч.

Читайте: Віткофф про мирні перемовини: Все звелося до вирішення одного питання