В України чудова переговорна команда, ми досягли значного прогресу, - Віткофф
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у мирних переговорах є "значний прогрес".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що відомо?
Він переконаний, що переговори щодо завершення війни "на завершальній стадії".
"Думаю, ми досягли значного прогресу. Спочатку цього процесу було трохи непорозумінь, я планував часто їздити в Москву, але думаю, що це було достатньо важливо, щоб туди поїхати", - сказав спецпредставник Трампа.
За його словами, є "оптимізм" щодо цього питання.
Переговори із делегацією України
Віткофф розповів про переговори із секретарем РНБО Умєровим, керівником ОП Будановим та головою "Слуги народу" Арахамією напередодні ввечері.
"Вони, до речі, неймовірні. Українці, у вас тут чудова команда для переговорів. Ми провели багато часу разом. І я думаю, що ми зійшлися на одному питанні. Тому, якщо обидві сторони хочуть розв’язати це питання – ми це зробимо. І я сказав це президенту (Трампу. - Ред.) ще вчора", - додав він.
Також Віткофф заявив, що Зеленський "активно працює над цим питанням".
"Він доступний, завжди готовий, коли потрібно йому зателефонувати, щоб отримати напрямок, ми з ним зв’язуємось", – акцентував він та зазначив, що Трамп "також завжди доступний".
"Отже, ми вирушаємо до Москви сьогодні ввечері. Не залишаємося, їдемо одразу в Абу-Дабі. Це важлива точка, тому що в Абу-Дабі працюватимуть робочі групи. Військові питання, питання процвітання", - підсумував він.
Раніше повідомлялось, що українська делегація в Давосі провела зустріч із представниками BlackRock. Також відбулася окрема зустріч із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.
Що передувало?
- Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Віткофф та Кушнер можуть незабаром відвідати Москву для зустрічі з Путіним.
- Відомо, що раніше Віткофф та Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна.
- Згодом Віткофф повідомив, що 22 січня зустрінеться із Путіним. В Кремлі також підтвердили зустріч.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
