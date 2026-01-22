В України чудова переговорна команда, ми досягли значного прогресу, - Віткофф

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що у мирних переговорах є "значний прогрес".

Що відомо?

Він переконаний, що переговори щодо завершення війни "на завершальній стадії".

"Думаю, ми досягли значного прогресу. Спочатку цього процесу було трохи непорозумінь, я планував часто їздити в Москву, але думаю, що це було достатньо важливо, щоб туди поїхати", - сказав спецпредставник Трампа.

За його словами, є "оптимізм" щодо цього питання.

Переговори із делегацією України

Віткофф розповів про переговори із секретарем РНБО Умєровим, керівником ОП Будановим та головою "Слуги народу" Арахамією напередодні ввечері.

"Вони, до речі, неймовірні. Українці, у вас тут чудова команда для переговорів. Ми провели багато часу разом. І я думаю, що ми зійшлися на одному питанні. Тому, якщо обидві сторони хочуть розв’язати це питання – ми це зробимо. І я сказав це президенту (Трампу. - Ред.) ще вчора", - додав він.

Також Віткофф заявив, що Зеленський "активно працює над цим питанням".

"Він доступний, завжди готовий, коли потрібно йому зателефонувати, щоб отримати напрямок, ми з ним зв’язуємось", – акцентував він та зазначив, що Трамп "також завжди доступний".

"Отже, ми вирушаємо до Москви сьогодні ввечері. Не залишаємося, їдемо одразу в Абу-Дабі. Це важлива точка, тому що в Абу-Дабі працюватимуть робочі групи. Військові питання, питання процвітання", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що українська делегація в Давосі провела зустріч із представниками BlackRock. Також відбулася окрема зустріч із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Зеленський Володимир перемовини Віткофф Стів
Топ коментарі
Знаючи, що таке віткоф, можна тільки уявити чиї інтереси відстоює ця чудова команда, якщо віткоф її вихваляє...
22.01.2026 10:51 Відповісти
я так розумію що відключенням світла так звана влада України формує суспільну думку громадян на капітуляцію?
22.01.2026 10:48 Відповісти
Якщо Вітьков задоволений то справи погані...
22.01.2026 10:54 Відповісти
я так розумію що відключенням світла так звана влада України формує суспільну думку громадян на капітуляцію?
22.01.2026 10:48 Відповісти
Угу.
Ще рік тому не було сумнівів...
ЗЕкоманда працює..
22.01.2026 11:03 Відповісти
по класиці: "кожен із нас президент".

Чекаємо:
- до кінця морозів русня продовжуватиме гатити незахищену енергосистему України.
- вітьков з дмітрієвим висеруть косметичні зміни до "мирного договору"
- а українцям це винесуть на референдум (або в дії опитування, ****)

І далі - "я вам нічєго нє должен". Якщо поставлять "за" (а після морозів таких побільшає) - то значить самі обрали капітуляцію. А якщо поставлять "проти" - то більше не жалійтесь на морози, винна тільки русня.
22.01.2026 11:44 Відповісти
Без цього не можна !
22.01.2026 11:53 Відповісти
Продали всю Україну, як в омані, гниди
22.01.2026 12:53 Відповісти
Так завжди було. Від Хмеля починаючи.
22.01.2026 13:34 Відповісти
Дивлячись ,що вважати капітуляцією
22.01.2026 14:01 Відповісти
Zрадників , мародерів на крові , не українців : татарін з 3-паспортами , сухумська макака з паспортами рф , кроти і воши
22.01.2026 15:06 Відповісти
аби ж це сказав хтось інший
22.01.2026 10:49 Відповісти
Знаючи, що таке віткоф, можна тільки уявити чиї інтереси відстоює ця чудова команда, якщо віткоф її вихваляє...
22.01.2026 10:51 Відповісти
кадрові перестановки, і прийшли ті хто з усім погодився...
22.01.2026 12:05 Відповісти
хммм.....
буданов подарував мішок сала в шоколаді?
чи умеров подарував мішок чебуреків?
чи хламідія подарував мішок кіслючих сухумських ********?
22.01.2026 10:52 Відповісти
Якщо Вітьков задоволений то справи погані...
22.01.2026 10:54 Відповісти
Вітькофф так за Україну переживає, разом з Кушнером, аж їсти не може.
22.01.2026 10:55 Відповісти
шкода тільки в одному , шо ті пройдисвіти , які керували суспільною думкою ,та маніфестували за тотальне кохання до торчкового 🤡 ,в Україні при такому розкладі як капітуляція жити не будуть , бо поїдуть за кордон ,мотивуючі ,шо їм влада зеленського бандита не підходе , а залишиться в Україні ,тількі ті переполовинуті 73% ...
22.01.2026 10:55 Відповісти
Як зара погода в Німеччині?
22.01.2026 11:13 Відповісти
Холодна, солдат!
22.01.2026 13:58 Відповісти
не перекладайте провину з продажних політиків на народ. народ голосував за зовсім іншу програму зеленського,а не за упиря який готовий воювати до останнього українця
22.01.2026 11:15 Відповісти
Яка програма зеленського,можете нагадати?
22.01.2026 12:01 Відповісти
"Українці, у вас тут чудова команда для переговорів" - якщо таке каже представник прихільника Путіна, то, як на мене, в нас дійсно "чудова" команда - зрадників! Команда, яка з радістю здасть Україну Московії і буде ще вихвалятися медальками на новими званнями.
22.01.2026 10:56 Відповісти
Це база !!
22.01.2026 11:01 Відповісти
Якщо ВіткOff таке говорить значить біда.
22.01.2026 10:58 Відповісти
ну посмотрим что они в итоге привезут . Например, о дипломатических способностях Арахамии мы уже наслышаны, в т.ч. по переговорам в Стамбуле...
22.01.2026 10:59 Відповісти
" За даними Financial Times, США та Україна повідомили про «помітний прогрес» у переговорах щодо завершення війни..."
27 лист. 2025 р
22.01.2026 10:59 Відповісти
Промоутер капітуляції хвалить "переговорну команду"... Ніяких думок не виникає.... на кого працює **********.. ? 🤨🧐
22.01.2026 11:00 Відповісти
Не переживайте те що зараз називають капітуляцією потім обовязково назвуть перемогою. Як виявляється світоглядною думкою мас легко керувати навіть в эру інтернету.
22.01.2026 11:43 Відповісти
У часи інтернету навіть легше.
Той кіно слуга народу що лежить зараз зовсім не те що було у 18 му. Відредагували. І так усе. Це ж не газети по бібліотекам збирати.
22.01.2026 13:42 Відповісти
Якого прогресу? Він стоїть вже рік на одному місці.. прогрес в утилізації українців зате йде по плану.
22.01.2026 11:00 Відповісти
Це не так і погано, якби усі баби ходили беременні. Важливо не скільки убивають а скільки і яких родиться.
Приклад Афганістан. Коли прийшли совєти було 11 млн. Коли вийшли 10, (убили та втекло до 4млн) в зараз їх 43 уже, і далі росте населення....
22.01.2026 13:45 Відповісти
Треба ж молочні суміші заварювати, жопки дитинчати мити у ванній, і житло і білизну і соски треба купувати і багато іншого. Якщо їхні чоловіки надішлють їм з фронту свої фотографії на повний зріст і вони все завагітніють, то за відсутності тепла і світла всі втечуть робити аборти.
22.01.2026 15:09 Відповісти
Верблюже пальто наче той дебіл, якому все та всі подобаються.
Цікаво, він хоч усвідомлює, що спілкується та ******** самому небезпечному злочинцю ********** - ***** кремлівському.
22.01.2026 11:19 Відповісти
Тобто, чебуреки здали все.
22.01.2026 11:22 Відповісти
Ворог хвалить. Біда.
По суті, це та ж команда, яку в Стамбулі зупинив Борис Джонсон, не давши здати Україну.
22.01.2026 11:33 Відповісти
Можна нам джонсона у комісари до зелені? З маузером за спиною як колись?
22.01.2026 13:39 Відповісти
Можна лише масові страти квартальної плісняви. Всякі інші види "не_начасі" вже країну не врятують !!!
22.01.2026 14:37 Відповісти
Значить справи хренові для України раз у цієї мразоти справи пішли добре
22.01.2026 11:35 Відповісти
Зрадники один до одного !
22.01.2026 11:50 Відповісти
дай бог
22.01.2026 12:00 Відповісти
капітулянтів відправили
22.01.2026 12:08 Відповісти
Ал Капоне.
22.01.2026 13:00 Відповісти
Коли таке заявляють трампісти, то українцям стає страшно.
22.01.2026 13:03 Відповісти
Бла-бла-бла, а де результати
22.01.2026 13:36 Відповісти
Цей чудо-дипломат і на гімно скаже, що це "консистенція з цікавим запахом".
22.01.2026 14:03 Відповісти
що вже здала ця "чудова переговорна команда"????
22.01.2026 14:15 Відповісти
Вчора в Україні народилося 492 дитини. Це дуже мало. Це і є денацифікація.
22.01.2026 14:58 Відповісти
Ну якщо там Жека з "кварталу" то то вже буде не якийсь там цирк на дроті й цілий велитенський ШАПІТО ...
Мені ось цікаво, а хто замість фофікащоневтіка в цьому шапіто геніталіями на п"янах буде грати ?!

Чудова "команда" : рієлтор, зять , шапіто й гебняві холуї *****-- це будуть всесвітні гастролі . Я б йще до цих долучив гебіста в рясі - для різноманіття ... Бо реготня буде перманентна , а цей буде читати проповіді с сер"ьозним виразом пики !!!

Уявіть собі таку картину олією ... 1943 рік . Гинуть мілійона від сралнського безглуздя й він нацистів . А йось приходить навіть не сам Далай-Лама , а його схиблина голографій й волає , що воно попбачила в очах великого фюрера й "батька народі" прагненя до миру , гуманізму (правда з Освенцимом й Гулагом) .
Тобі б визвали психиатричну бригаду до пацієнта . Зараз -- купкуються у каоліції й перемовні гуртки (по інтересах) . Усе замість 5тилитрової кружки Есмарка й казки Бісмарка !!!
Й зара хтось може стверждужувати що світом править не божевілля тупість й деградація , а якийсь там благородні масони ?! Хтось в у курсах ,що масонами були найблискучі вчені (від Н"ютона , Лейбніца , до Гюйгенса - поети , писменники й піонери культури : Байрон, де-Вінчі, Бетховен й Гейне ) . Хтось може уявити , що ми б такому лайні були , якщо ці гуманісти щось вирішували ?!
22.01.2026 15:24 Відповісти
Татарин, абхаз та росіянин під керівництвом єврея Це тепер й є українці.
показати весь коментар
22.01.2026 15:33 Відповісти
 
 