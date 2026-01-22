"Зеленский – Лидер Мира! Его племя держит мир!" - Мосейчук из "1+1"
Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук после визита президента Зеленского в Давос заявила, что "мы - свидетели феномена. Когда он - Лидер Мира". Также она добавила, что "его племя - держит мир".
Такой пост она сделала на своей странице в фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.
Визит Зеленского в Давос
22 января Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос, где выступил перед участниками Всемирного экономического форума, а также встретился с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский отметил, что встреча с американским лидером была "хорошей, продуктивной и содержательной". Трамп также заявил, что переговоры с Зеленским были "очень хорошими".
Также Зеленский сообщил, что 22 января ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ в ОАЭ.
Зеленский в Давосе упрекнул Европу
В то же время Зеленский упрекнул Европу за то, что на четвертом году полномасштабной войны РФ против Украины диктатор Владимир Путин до сих пор не предстал перед судом.
"Трамп провел операцию в Венесуэле и Мадуро был арестован. Были разные мнения по этому поводу. Но факт остается фактом — Мадуро в суде в Нью-Йорке. Извините, но Путин не в суде. И это на четвертом году большой войны в Европе", — заявил Зеленский.
Президент Украины раскритиковал отсутствие прогресса в создании специального трибунала по расследованию российской агрессии в Международном уголовном суде.
Он заявил, что "слишком часто в Европе что-то другое является более насущным, чем правосудие".
"Состоялось много встреч, но Европа до сих пор не дошла даже до момента, чтобы иметь помещение для трибунала, с персоналом и реальной работой внутри. Чего не хватает — времени или политической воли?" — заявил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здивувався що наші пенсіонери досі вірять у зе.був впевнений що це не можливо,але такі як ця "пані"їм вкладає що зе найкращій.
P.S. після Трампа треба підживлення потужності і величності?
- доктор, когда я хожу, у меня яйца звенят. я наверное феномен?
- нет, батенька, вы мудозвон
Ну, я розумію, що зараз кожен гріється, як може, але їй варто більше не вживати. Бо вже помітний побічний ефект. Хоча варто визнати, що вона лизнула так лизнула. Навіть Лещенка перелизала. А це вже рівень!
зєля також.
Ну хоть щось!?
Хай перелічить
Я ось намагався хоть щось згадати і не зміг.
Може з вас хтось знає?
Суспільство можна назвати племенем за таких інтелектуальних та соціальних ознак:
Міфологічне мислення: Племінний рівень характеризується домінуванням віри над критичним аналізом. Пояснення світу базується на традиціях, магії або незаперечних догмах, а не на науковому методі.
Груповий інтелект ): Індивідуальне мислення підпорядковане колективному. Рівень інтелекту групи визначається здатністю до солідарності проти «чужих». Головне - це лояльність до групи («свої»), а не пошук об'єктивної істини.
Емоційне домінування: Рішення приймаються на основі базових інстинктів (страх, агресія, захист території), а не довгострокового планування чи раціонального розрахунку.
Обмежений горизонт пізнання: Інтереси суспільства замикаються на потребах виживання та внутрішніх ритуалах. Знання передаються в незмінному вигляді, а інновації сприймаються як загроза стабільності.
P.S Це і є повний і точний науковий опис племені ЗЕбуінів...... Совпадінє?......Мабуть таки ні....
Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=7psZR8nkZ-Q дорікнув Європі за те, що на четвертому році повномасштабної війни РФ проти України диктатор Володимир Путін досі не у суді.
Джерело: https://censor.net/ua/n3596795"
Офіційно в Україні немає стану війни, є військовий стан - загроза нападу
Їх уже немає. Вони загинули. Останні дописи на їхніх завмерлих сторінках попереджають, що далі буде гірше.Що країну хакнули цинічні гастролери - нині, по факту, проклятущі зрадники і кривава корумпота. Хакнули вони країну за допомогою таких пропагандистів, як мосейчук.
Писали вони це, у прямому сенсі, з війни. А потім загинули…
І ця особа, яка ні словом не реагує на пекло, яке привела в країну, не реагує на небачений корупційний скандал - міндічгейт - окрім того, що відбілює Зеленського, не реагує на факти здачі країни його ставлеником і другом дитинства бакановим, але чи не у кожному дописі принижує 4,5 мільйони українців!! Тих, якого ця кривава мафія охрестила порохоботами, і чим вони, до речі, пишаються! Досить! Досить толерувати ту, яка дозволяє собі такі висловлювання щодо живих і, головне, щодо загиблих Героїв. Серед ,,секти Порошенка'' їх найбільше з усіх партій - про це орденоносиця не згадала??
Досить принижувати моїх загиблих друзів!
Реагуйте максимально жорстко.
Малюйте їй її перспективи.
Ми не племʼя, племенна пропагандистко!
Хоча ви доклалися максимально до перетворення нації у племʼя.
Але - дасть Бог! - ви скоро відчуєте різницю на власній шкурі!