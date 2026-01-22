"Зеленский – Лидер Мира! Его племя держит мир!" - Мосейчук из "1+1"

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук после визита президента Зеленского в Давос заявила, что "мы - свидетели феномена. Когда он - Лидер Мира". Также она добавила, что "его племя - держит мир".

Такой пост она сделала на своей странице в фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

Визит Зеленского в Давос

22 января Владимир Зеленский прибыл в швейцарский Давос, где выступил перед участниками Всемирного экономического форума, а также встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что встреча с американским лидером была "хорошей, продуктивной и содержательной". Трамп также заявил, что переговоры с Зеленским были "очень хорошими".

Также Зеленский сообщил, что 22 января ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ в ОАЭ.

Зеленский в Давосе упрекнул Европу

В то же время Зеленский упрекнул Европу за то, что на четвертом году полномасштабной войны РФ против Украины диктатор Владимир Путин до сих пор не предстал перед судом.

"Трамп провел операцию в Венесуэле и Мадуро был арестован. Были разные мнения по этому поводу. Но факт остается фактом — Мадуро в суде в Нью-Йорке. Извините, но Путин не в суде. И это на четвертом году большой войны в Европе", — заявил Зеленский.

Президент Украины раскритиковал отсутствие прогресса в создании специального трибунала по расследованию российской агрессии в Международном уголовном суде.

Он заявил, что "слишком часто в Европе что-то другое является более насущным, чем правосудие".

"Состоялось много встреч, но Европа до сих пор не дошла даже до момента, чтобы иметь помещение для трибунала, с персоналом и реальной работой внутри. Чего не хватает — времени или политической воли?" — заявил Зеленский.

