США залучили нового представника до переговорів із Путіним

Росія повідомила про участь Джоша Грюнбаума в переговорах США з Путіним

У Кремлі заявили про розширення американської делегації на переговорах із російською стороною.

Пропагандистські ЗМІ заявили, що до команди США, де вже працювали Стів Віткофф і Джаред Кушнер, приєднався Джош Грюнбаум — комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США (GSA).

  • За даними відкритих джерел, Грюнбаум нещодавно отримав призначення від президента США Дональда Трампа. Він став старшим радником новоствореної Ради миру.

Зустріч у Кремлі стала для нього першим досвідом переговорів такого рівня з російським керівництвом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Хто такий Джош Грюнбаум і яку роль він відіграє

На офіційному сайті GSA зазначено, що біографію Джоша Грюнбаума оновили 27 лютого 2025 року. Він має юридичну освіту, а також ступінь MBA. Грюнбаум є членом адвокатської палати штату Нью-Йорк.

Пропагандистські медіа водночас нагадують, що він уже долучався до контактів між США та РФ. Раніше ці переговори проходили на нижчому рівні. Зокрема, Грюнбаум був учасником діалогу між Стівом Віткоффом і головою РФПІ Кирилом Дмитрієвим під час зустрічі в Маямі восени минулого року.

Також читайте: В України чудова переговорна команда, ми досягли значного прогресу, - Віткофф

Подальші кроки та можливі домовленості

Зустріч у Кремлі за участі Путіна, Віткоффа та Кушнера розпочалася ввечері 22 січня. Після візиту до Москви спецпосланці США мають вирушити до Абу-Дабі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 січня там заплановані переговори за участі делегацій США, Росії та України. За інформацією ЗМІ, сторони обговорюватимуть можливість енергетичного перемир’я.

Читайте також: Віткофф про мирні перемовини: Все звелося до вирішення одного питання

Зятек,Вітьок и Джошуа Грюнбаум . Вони що підбирають кадри в одному молильному домі ?
Ще один збоченець з клубу Епштейна...
***** відразу поставило умови Тромбу що всі переговорщики від сша будуть рашистськими агентами. Тому всі ці перемовини це тупо цькування України з обох сторін. Це тупо часи і правила 90-х де один бандюган катує жертву розпеченим утюгом на живіт а інший підсовує папірець з ручкою і каже підпиши докумунти на квартиру і все закінчиться
а ничего не напоминает "Рада Миру" - это же пракически "Міністерство Єдності" на максималках. только, возможно, поприличнее, оббирания своих граждан пока не допускают. со стороны наверное на себя посмотреть "нашим" власть-имущим наверное немного полезно и, возможно, противно (хотя, конечно, последнее - вряд ли, при отсутствии совести, мозгов, принципов и приличий - это тяжело). зато опыта дохрена, по себе могут судить в какую ж... ведут путь.
Ризикну припустити, що Вітьок припер цього комісара Хрюна Баумана закупити партію червоної ікри, ну і пару чебуреків на здачу.
В сша не їдять червоної ікри. Вони нею даже брезгують. А от золоті коронки, сережки і алмази з радістю приймають
Сподіваюся, доживу до листопада без інфаркту.
***** їх всіх разом обдурить, навіть не напружуючись...

Тампон посилає у переговорну групу тупих та без досвіду у переговорах, тим більше такого масштабу.
цей не в нашу сторону, цей по дерібану...
Ці хитрі, мишачі очки мені не подобаються…
Кого-то он мне напоминает …
Без оков , ну вылитый Ермак в молодости ! … 🤪🤣
Шапіто...
Шоу довгоносиків.
все нормально, всі дивляться, декотрим навіть подобається....
Азохєн вєй....
О, ще один американський міндіч. От хто вирішує, жити українцям, чи обійдуться. Від штатів - міндічі, від України - міндічі, у тому числі і квартальний блазень. Ділять награбоване, а Василі з Миколами - у окопи.
Unholy Trinity - Vitkoff, Kushner and Grunbaum

А ще кажуть, що їхній вплив на світову політику та економіку перебільшений...
Ще один #идок буде допомагати ділити Україну. От хто тут заперечуватиме, що це #идівський зговір?
