США залучили нового представника до переговорів із Путіним
У Кремлі заявили про розширення американської делегації на переговорах із російською стороною.
Пропагандистські ЗМІ заявили, що до команди США, де вже працювали Стів Віткофф і Джаред Кушнер, приєднався Джош Грюнбаум — комісар Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США (GSA).
- За даними відкритих джерел, Грюнбаум нещодавно отримав призначення від президента США Дональда Трампа. Він став старшим радником новоствореної Ради миру.
Зустріч у Кремлі стала для нього першим досвідом переговорів такого рівня з російським керівництвом, повідомляє Цензор.НЕТ.
Хто такий Джош Грюнбаум і яку роль він відіграє
На офіційному сайті GSA зазначено, що біографію Джоша Грюнбаума оновили 27 лютого 2025 року. Він має юридичну освіту, а також ступінь MBA. Грюнбаум є членом адвокатської палати штату Нью-Йорк.
Пропагандистські медіа водночас нагадують, що він уже долучався до контактів між США та РФ. Раніше ці переговори проходили на нижчому рівні. Зокрема, Грюнбаум був учасником діалогу між Стівом Віткоффом і головою РФПІ Кирилом Дмитрієвим під час зустрічі в Маямі восени минулого року.
Подальші кроки та можливі домовленості
Зустріч у Кремлі за участі Путіна, Віткоффа та Кушнера розпочалася ввечері 22 січня. Після візиту до Москви спецпосланці США мають вирушити до Абу-Дабі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 січня там заплановані переговори за участі делегацій США, Росії та України. За інформацією ЗМІ, сторони обговорюватимуть можливість енергетичного перемир’я.
Тампон посилає у переговорну групу тупих та без досвіду у переговорах, тим більше такого масштабу.
Без оков , ну вылитый Ермак в молодости ! … 🤪🤣
А ще кажуть, що їхній вплив на світову політику та економіку перебільшений...