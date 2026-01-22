У Кремлі розпочалася зустріч Віткоффа й Кушнера з Путіним

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер прибули увечері 22 січня до Москви та вже розпочали зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Кремль повідомив росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Кортеж зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом прибув до Москви в супроводі зятя американського лідера Джареда Кушнера.

За даними росіян, мета зустрічі – обговорення можливостей припинення війни в Україні.

Хто від РФ на зустрічі?

Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков і російський спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв беруть участь у зустрічі Путіна зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За словами Віткоффа, він та Кушнер після переговорів у Москві планують вирушити до Абу-Дабі. Попередньо там заплановані тристоронні переговори за участю США, Росії та України, які мають відбутися 23-24 січня.

Нагадаємо, торік спецпосланець Трампа Віткофф відвідав Росію шість разів. Попередня зустріч з Путіним відбулася в Москві 2 грудня та тривала 5 годин. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни Росії проти України.

