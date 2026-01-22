У Кремлі розпочалася зустріч Віткоффа й Кушнера з Путіним
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер прибули увечері 22 січня до Москви та вже розпочали зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це Кремль повідомив росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Кортеж зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом прибув до Москви в супроводі зятя американського лідера Джареда Кушнера.
За даними росіян, мета зустрічі – обговорення можливостей припинення війни в Україні.
Хто від РФ на зустрічі?
Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков і російський спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв беруть участь у зустрічі Путіна зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
За словами Віткоффа, він та Кушнер після переговорів у Москві планують вирушити до Абу-Дабі. Попередньо там заплановані тристоронні переговори за участю США, Росії та України, які мають відбутися 23-24 січня.
- Нагадаємо, торік спецпосланець Трампа Віткофф відвідав Росію шість разів. Попередня зустріч з Путіним відбулася в Москві 2 грудня та тривала 5 годин. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни Росії проти України.
Хотя його статус був такий самий.
Чи ти вважаєш, що в світі сьогодняшньої їдіократії хтось звертає увагу на щось ?
Домовились винести до обговорення рамкові питання.
Свекруха її про це нічого не знає.
У Росії 2-й Західний окружний військовий суд, розташований у Москві, виніс заочний вирок у справі про знищення ракетного крейсера «Москва». Текст офіційного повідомлення, який згодом був оперативно видалений із сайту установи, фактично підтверджує, що тогочасний флагман Чорноморського флоту РФ був https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajinski-raketi-neptun-potsilili-raketnij-krejser-okupantiv-moskva.html атакований українськими ракетами, а втрати серед екіпажу значно перевищують попередні заяви офіційних осіб, повідомляє видання https://t.me/mediazona_exclusive/4640 «Медиазона».
Довічне та штраф
Російський суд заочно засудив до довічного ув'язнення командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією слідства країни-агресора, саме він віддавав накази на пуски ракет по:
«Київ - одне з найдавніших міст Європи, засноване у 482 році. Саме він став осередком держави Київська Русь, яка у 988 році прийняла християнство і згодом стала основою української державності.
Москва ж уперше згадується в історичних джерелах лише у 1147 році - на 665 років пізніше, як невелике поселення на західному кордоні Володимиро-Суздальського князівства.
Протягом століть Росія намагалася привласнити українську історію, щоб оголосити її «своєю» та виправдати претензії на першість серед слов'янських народів і відродження імперії.
Остерігайтеся брехні з Москви»
Переговори в Кремлі «були виключно змістовними, конструктивними та максимально відвертими й довірчими», запевняв журналістів Ушаков.
При цьому Москва на зустрічі знову констатувала, що «без вирішення територіального питання» розраховувати на довгострокове врегулювання конфлікту не варто, додав помічник президента Росії.
«Поки цього немає, Росія продовжить добиватися поставлених під час СВО цілей», - додав він.
За його словами, Москва запропонувала спрямувати до бюджету «ради миру» 1 млрд доларів із заморожених у США російських активів. «Інші кошти з заморожених у США російських резервів можна було б спрямувати на відновлення територій, що постраждали під час бойових дій - вже після укладення мирного договору між Росією та Україною», - додав Ушаков.
Білий дім підсумки зустрічі в Кремлі поки не коментував.