У Кремлі розпочалася зустріч Віткоффа й Кушнера з Путіним

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його радник Джаред Кушнер прибули увечері 22 січня до Москви та вже розпочали зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Кремль повідомив росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Кортеж зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом прибув до Москви в супроводі зятя американського лідера Джареда Кушнера

За даними росіян, мета зустрічі – обговорення можливостей припинення війни в Україні.

Віткофф планує найближчим часом відвідати Київ.

Хто від РФ на зустрічі?

Помічник диктатора РФ Юрій Ушаков і російський спецпредставник з інвестиційно-економічного співробітництва з зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв беруть участь у зустрічі Путіна зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. 

За словами Віткоффа, він та Кушнер після переговорів у Москві планують вирушити до Абу-Дабі. Попередньо там заплановані тристоронні переговори за участю США, Росії та України, які мають відбутися 23-24 січня.

  • Нагадаємо, торік спецпосланець Трампа Віткофф відвідав Росію шість разів. Попередня зустріч з Путіним відбулася в Москві 2 грудня та тривала 5 годин. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни Росії проти України.

Путін особисто сприяв тому, щоб Віткофф став ключовою фігурою для контактів з США, - WSJ

Автор: 

Кушнер Джаред москва путін володимир Віткофф Стів
Я дві години тому провів доленосну зустріч з продавчинею в Маркет-опті з приводу її зачіски стосовно відношення її чоловіка до ставлення до цієї зачіски її свекрухи.

Домовились винести до обговорення рамкові питання.

Свекруха її про це нічого не знає.
22.01.2026 23:01 Відповісти
Що там йде далі після пєчєнєгов у *****? Скіфи?
22.01.2026 23:05
22.01.2026 23:05 Відповісти
А у мене кактус зацвів.
22.01.2026 23:06 Відповісти
22.01.2026 22:56 Відповісти
22.01.2026 23:12 Відповісти
22.01.2026 22:59 Відповісти
Нічого ці два пілігріми не вирішать - не той рівень
22.01.2026 23:01
показати весь коментар
22.01.2026 23:01 Відповісти
ну Єрмак же рішав ?

Хотя його статус був такий самий.

Чи ти вважаєш, що в світі сьогодняшньої їдіократії хтось звертає увагу на щось ?
22.01.2026 23:14 Відповісти
Рубіо - був би зовсім інший рівень
22.01.2026 23:22
22.01.2026 23:22 Відповісти
22.01.2026 23:30 Відповісти
22.01.2026 23:01 Відповісти
Думаю це виглядає так, Зеленський спілкувався з Уіткоффом, зараз він прилетів во внуково, буде зустріч де він буде доносити те, що було озвучено, і якщо щось не подобається плешівій мразі - він дає команду повітряним силам і не тільки для здійснення масованого удару.
22.01.2026 23:04
22.01.2026 23:04 Відповісти
Російська феміда неочікувано спростувала офіційну версію Кремля про «пожежу» на флагмані, розкривши кількість жертв та підтвердивши успішну атаку ЗСУ.
22.01.2026 23:04

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд, розташований у Москві, виніс заочний вирок у справі про знищення ракетного крейсера «Москва». Текст офіційного повідомлення, який згодом був оперативно видалений із сайту установи, фактично підтверджує, що тогочасний флагман Чорноморського флоту РФ був https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajinski-raketi-neptun-potsilili-raketnij-krejser-okupantiv-moskva.html атакований українськими ракетами, а втрати серед екіпажу значно перевищують попередні заяви офіційних осіб, повідомляє видання https://t.me/mediazona_exclusive/4640 «Медиазона».

Довічне та штраф

Російський суд заочно засудив до довічного ув'язнення командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією слідства країни-агресора, саме він віддавав накази на пуски ракет по:
22.01.2026 23:04 Відповісти
22.01.2026 23:12 Відповісти
Нам покажуть це home відео? Де на стіл подають запечену дитину і всі нахвалюють людоїда і мір який він пропонує
22.01.2026 23:13
22.01.2026 23:13 Відповісти
Зеленський має підготувати лекцію про Київ і усі переговори починати з неї
«Київ - одне з найдавніших міст Європи, засноване у 482 році. Саме він став осередком держави Київська Русь, яка у 988 році прийняла християнство і згодом стала основою української державності.

Москва ж уперше згадується в історичних джерелах лише у 1147 році - на 665 років пізніше, як невелике поселення на західному кордоні Володимиро-Суздальського князівства.
Протягом століть Росія намагалася привласнити українську історію, щоб оголосити її «своєю» та виправдати претензії на першість серед слов'янських народів і відродження імперії.
Остерігайтеся брехні з Москви»
22.01.2026 23:24 Відповісти
22.01.2026 23:38 Відповісти
23.01.2026 00:36 Відповісти
23.01.2026 02:14 Відповісти
23.01.2026 02:28 Відповісти
23.01.2026 13:18 Відповісти
23.01.2026 16:30 Відповісти
23.01.2026 05:23 Відповісти
BBC

Переговори в Кремлі «були виключно змістовними, конструктивними та максимально відвертими й довірчими», запевняв журналістів Ушаков.

При цьому Москва на зустрічі знову констатувала, що «без вирішення територіального питання» розраховувати на довгострокове врегулювання конфлікту не варто, додав помічник президента Росії.
«Поки цього немає, Росія продовжить добиватися поставлених під час СВО цілей», - додав він.
23.01.2026 06:00 Відповісти
Ушаков заявив, що на зустрічі обговорювалися також ініціатива Трампа щодо створення «ради миру», низка регіональних питань та ситуація навколо Гренландії.

За його словами, Москва запропонувала спрямувати до бюджету «ради миру» 1 млрд доларів із заморожених у США російських активів. «Інші кошти з заморожених у США російських резервів можна було б спрямувати на відновлення територій, що постраждали під час бойових дій - вже після укладення мирного договору між Росією та Україною», - додав Ушаков.

Білий дім підсумки зустрічі в Кремлі поки не коментував.
23.01.2026 06:02 Відповісти
23.01.2026 07:15 Відповісти
 
 