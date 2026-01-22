В Кремле началась встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер прибыли вечером 22 января в Москву и уже начали встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Кремль сообщил росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Кортеж со спецпосланцем Трампа Стивом Уиткоффом прибыл в Москву в сопровождении зятя американского лидера Джареда Кушнера.

По данным россиян, цель встречи – обсуждение возможностей прекращения войны в Украине.

Кто от РФ на встрече?

Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков и российский спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев участвуют во встрече Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Уиткоффа, он и Кушнер после переговоров в Москве планируют отправиться в Абу-Даби. Предварительно там запланированы трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины, которые должны состояться 23-24 января.

Напомним, в прошлом году спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию шесть раз. Предыдущая встреча с Путиным состоялась в Москве 2 декабря и длилась 5 часов. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны России против Украины.

