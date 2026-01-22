В Кремле началась встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер прибыли вечером 22 января в Москву и уже начали встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Кремль сообщил росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Кортеж со спецпосланцем Трампа Стивом Уиткоффом прибыл в Москву в сопровождении зятя американского лидера Джареда Кушнера.
По данным россиян, цель встречи – обсуждение возможностей прекращения войны в Украине.
Кто от РФ на встрече?
Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков и российский спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев участвуют во встрече Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По словам Уиткоффа, он и Кушнер после переговоров в Москве планируют отправиться в Абу-Даби. Предварительно там запланированы трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины, которые должны состояться 23-24 января.
- Напомним, в прошлом году спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию шесть раз. Предыдущая встреча с Путиным состоялась в Москве 2 декабря и длилась 5 часов. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны России против Украины.
по Порнохабу рассказівали, что некоторім такое нравіцца
Хотя його статус був такий самий.
Чи ти вважаєш, що в світі сьогодняшньої їдіократії хтось звертає увагу на щось ?
Домовились винести до обговорення рамкові питання.
Свекруха її про це нічого не знає.
У Росії 2-й Західний окружний військовий суд, розташований у Москві, виніс заочний вирок у справі про знищення ракетного крейсера «Москва». Текст офіційного повідомлення, який згодом був оперативно видалений із сайту установи, фактично підтверджує, що тогочасний флагман Чорноморського флоту РФ був https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajinski-raketi-neptun-potsilili-raketnij-krejser-okupantiv-moskva.html атакований українськими ракетами, а втрати серед екіпажу значно перевищують попередні заяви офіційних осіб, повідомляє видання https://t.me/mediazona_exclusive/4640 «Медиазона».
Довічне та штраф
Російський суд заочно засудив до довічного ув'язнення командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією слідства країни-агресора, саме він віддавав накази на пуски ракет по:
«Київ - одне з найдавніших міст Європи, засноване у 482 році. Саме він став осередком держави Київська Русь, яка у 988 році прийняла християнство і згодом стала основою української державності.
Москва ж уперше згадується в історичних джерелах лише у 1147 році - на 665 років пізніше, як невелике поселення на західному кордоні Володимиро-Суздальського князівства.
Протягом століть Росія намагалася привласнити українську історію, щоб оголосити її «своєю» та виправдати претензії на першість серед слов'янських народів і відродження імперії.
Остерігайтеся брехні з Москви»
Переговори в Кремлі «були виключно змістовними, конструктивними та максимально відвертими й довірчими», запевняв журналістів Ушаков.
При цьому Москва на зустрічі знову констатувала, що «без вирішення територіального питання» розраховувати на довгострокове врегулювання конфлікту не варто, додав помічник президента Росії.
«Поки цього немає, Росія продовжить добиватися поставлених під час СВО цілей», - додав він.
За його словами, Москва запропонувала спрямувати до бюджету «ради миру» 1 млрд доларів із заморожених у США російських активів. «Інші кошти з заморожених у США російських резервів можна було б спрямувати на відновлення територій, що постраждали під час бойових дій - вже після укладення мирного договору між Росією та Україною», - додав Ушаков.
Білий дім підсумки зустрічі в Кремлі поки не коментував.