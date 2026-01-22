Новости Встреча Виткоффа с Путиным
2 130 25

В Кремле началась встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Виткофф и Путин

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его советник Джаред Кушнер прибыли вечером 22 января в Москву и уже начали встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Кремль сообщил росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Кортеж со спецпосланцем Трампа Стивом Уиткоффом прибыл в Москву в сопровождении зятя американского лидера Джареда Кушнера

По данным россиян, цель встречи – обсуждение возможностей прекращения войны в Украине.

Кто от РФ на встрече?

Помощник диктатора РФ Юрий Ушаков и российский спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев участвуют во встрече Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. 

По словам Уиткоффа, он и Кушнер после переговоров в Москве планируют отправиться в Абу-Даби. Предварительно там запланированы трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины, которые должны состояться 23-24 января.

  • Напомним, в прошлом году спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Россию шесть раз. Предыдущая встреча с Путиным состоялась в Москве 2 декабря и длилась 5 часов. Стороны обсуждали американский план урегулирования войны России против Украины.

Я дві години тому провів доленосну зустріч з продавчинею в Маркет-опті з приводу її зачіски стосовно відношення її чоловіка до ставлення до цієї зачіски її свекрухи.

Домовились винести до обговорення рамкові питання.

Свекруха її про це нічого не знає.
22.01.2026 23:01 Ответить
Що там йде далі після пєчєнєгов у *****? Скіфи?
22.01.2026 23:05 Ответить
А у мене кактус зацвів.
22.01.2026 23:06 Ответить
Нічого ці два пілігріми не вирішать - не той рівень
22.01.2026 23:01 Ответить
ну Єрмак же рішав ?

Хотя його статус був такий самий.

Чи ти вважаєш, що в світі сьогодняшньої їдіократії хтось звертає увагу на щось ?
22.01.2026 23:14 Ответить
Рубіо - був би зовсім інший рівень
22.01.2026 23:22 Ответить
Я дві години тому провів доленосну зустріч з продавчинею в Маркет-опті з приводу її зачіски стосовно відношення її чоловіка до ставлення до цієї зачіски її свекрухи.

Домовились винести до обговорення рамкові питання.

Свекруха її про це нічого не знає.
Думаю це виглядає так, Зеленський спілкувався з Уіткоффом, зараз він прилетів во внуково, буде зустріч де він буде доносити те, що було озвучено, і якщо щось не подобається плешівій мразі - він дає команду повітряним силам і не тільки для здійснення масованого удару. (с)
Російська феміда неочікувано спростувала офіційну версію Кремля про «пожежу» на флагмані, розкривши кількість жертв та підтвердивши успішну атаку ЗСУ.

У Росії 2-й Західний окружний військовий суд, розташований у Москві, виніс заочний вирок у справі про знищення ракетного крейсера «Москва». Текст офіційного повідомлення, який згодом був оперативно видалений із сайту установи, фактично підтверджує, що тогочасний флагман Чорноморського флоту РФ був https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajinski-raketi-neptun-potsilili-raketnij-krejser-okupantiv-moskva.html атакований українськими ракетами, а втрати серед екіпажу значно перевищують попередні заяви офіційних осіб, повідомляє видання https://t.me/mediazona_exclusive/4640 «Медиазона».

Довічне та штраф

Російський суд заочно засудив до довічного ув'язнення командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією слідства країни-агресора, саме він віддавав накази на пуски ракет по:
Що там йде далі після пєчєнєгов у *****? Скіфи?
показать весь комментарий
22.01.2026 23:05 Ответить
А у мене кактус зацвів.
показать весь комментарий
22.01.2026 23:06 Ответить
Нам покажуть це home відео? Де на стіл подають запечену дитину і всі нахвалюють людоїда і мір який він пропонує
Зеленський має підготувати лекцію про Київ і усі переговори починати з неї
«Київ - одне з найдавніших міст Європи, засноване у 482 році. Саме він став осередком держави Київська Русь, яка у 988 році прийняла християнство і згодом стала основою української державності.

Москва ж уперше згадується в історичних джерелах лише у 1147 році - на 665 років пізніше, як невелике поселення на західному кордоні Володимиро-Суздальського князівства.
Протягом століть Росія намагалася привласнити українську історію, щоб оголосити її «своєю» та виправдати претензії на першість серед слов'янських народів і відродження імперії.
Остерігайтеся брехні з Москви»
підсів на чебуреки и посцикунчики, клятий наркоман
Два американських єврея приїхали лизати дупу руzкому фашисту...
Навряд ли лизать. Приехали два сиониста с новыми инструкциями для своего слуги. Чтобы еще усерднее Украину разрушал.
Це не сіоністи, а звичайні тупі бариги. Сіоністи значно розумніші і такої відвертої фігні публічно не роблять.
Но про себя они говорят, что они сионисты. И главный международный преступник и великий друг пуйла нитаньягу тоже подтвердил, что это два сиониста как и трамп. Барыги ищут сиюминутную выгоду. А сионисты сеют хаос и смерть по всему миру, чтобы получать долговременную выгоду в "мутной воде".
Вони не сіоністи. Вони хабадівці. Тобто звичайна єврейська барижна мафія.
Це так потужно, припинення можливостей обговорення потужностей переговорів і початок кінцевого усунення обговорення майбутнього перемир'я для повної зупинки обговорень и початку потужної двіжухі!
BBC

Переговори в Кремлі «були виключно змістовними, конструктивними та максимально відвертими й довірчими», запевняв журналістів Ушаков.

При цьому Москва на зустрічі знову констатувала, що «без вирішення територіального питання» розраховувати на довгострокове врегулювання конфлікту не варто, додав помічник президента Росії.
«Поки цього немає, Росія продовжить добиватися поставлених під час СВО цілей», - додав він.
Ушаков заявив, що на зустрічі обговорювалися також ініціатива Трампа щодо створення «ради миру», низка регіональних питань та ситуація навколо Гренландії.

За його словами, Москва запропонувала спрямувати до бюджету «ради миру» 1 млрд доларів із заморожених у США російських активів. «Інші кошти з заморожених у США російських резервів можна було б спрямувати на відновлення територій, що постраждали під час бойових дій - вже після укладення мирного договору між Росією та Україною», - додав Ушаков.

Білий дім підсумки зустрічі в Кремлі поки не коментував.
поехали за новыми инструкциями
