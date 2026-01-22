Уиткофф планирует в ближайшее время посетить Киев

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что в ближайшее время планирует посетить Киев.

Об этом он заявил в комментарии "Новости Live".

Подробности

Уиткоффа спросили, когда он сможет посетить Киев. На это он ответил: "Скоро".

В то же время он не уточнил, когда именно это произойдет.

Что предшествовало?

Известно, что ранее украинская делегация в Давосе провела встречу с представителями BlackRock. Также состоялась отдельная встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом.

22 января Уиткофф встретится с Путиным. В Кремле также подтвердили встречу.

