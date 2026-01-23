США привлекли нового представителя к переговорам с Путиным
В Кремле заявили о расширении американской делегации на переговорах с российской стороной.
Пропагандистские СМИ заявили, что к команде США, где уже работали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, присоединился Джош Грюнбаум — комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).
- По данным открытых источников, Грюнбаум недавно получил назначение от президента США Дональда Трампа. Он стал старшим советником вновь созданного Совета мира.
Встреча в Кремле стала для него первым опытом переговоров такого уровня с российским руководством, сообщаетЦензор.НЕТ.
Кто такой Джош Грюнбаум и какую роль он играет
На официальном сайте GSA указано, что биография Джоша Грюнбаума была обновлена 27 февраля 2025 года. Он имеет юридическое образование, а также степень MBA. Грюнбаум является членом адвокатской палаты штата Нью-Йорк.
Пропагандистские СМИ одновременно напоминают, что он уже участвовал в контактах между США и РФ. Ранее эти переговоры проходили на более низком уровне. В частности, Грюнбаум был участником диалога между Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым во время встречи в Майами осенью прошлого года.
Дальнейшие шаги и возможные договоренности
Встреча в Кремле с участием Путина, Уиткоффа и Кушнера началась вечером 22 января. После визита в Москву спецпосланцы США должны отправиться в Абу-Даби.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 января там запланированы переговоры с участием делегаций США, России и Украины. По информации СМИ, стороны будут обсуждать возможность энергетического перемирия.
Тампон посилає у переговорну групу тупих та без досвіду у переговорах, тим більше такого масштабу.
Без оков , ну вылитый Ермак в молодости ! … 🤪🤣
А ще кажуть, що їхній вплив на світову політику та економіку перебільшений...