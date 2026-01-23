В Кремле заявили о расширении американской делегации на переговорах с российской стороной.

Пропагандистские СМИ заявили, что к команде США, где уже работали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, присоединился Джош Грюнбаум — комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).

По данным открытых источников, Грюнбаум недавно получил назначение от президента США Дональда Трампа. Он стал старшим советником вновь созданного Совета мира.

Встреча в Кремле стала для него первым опытом переговоров такого уровня с российским руководством, сообщаетЦензор.НЕТ.

Кто такой Джош Грюнбаум и какую роль он играет

На официальном сайте GSA указано, что биография Джоша Грюнбаума была обновлена 27 февраля 2025 года. Он имеет юридическое образование, а также степень MBA. Грюнбаум является членом адвокатской палаты штата Нью-Йорк.

Пропагандистские СМИ одновременно напоминают, что он уже участвовал в контактах между США и РФ. Ранее эти переговоры проходили на более низком уровне. В частности, Грюнбаум был участником диалога между Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым во время встречи в Майами осенью прошлого года.

Дальнейшие шаги и возможные договоренности

Встреча в Кремле с участием Путина, Уиткоффа и Кушнера началась вечером 22 января. После визита в Москву спецпосланцы США должны отправиться в Абу-Даби.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 января там запланированы переговоры с участием делегаций США, России и Украины. По информации СМИ, стороны будут обсуждать возможность энергетического перемирия.

