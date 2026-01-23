США привлекли нового представителя к переговорам с Путиным

Россия сообщила об участии Джоша Грюнбаума в переговорах США с Путиным

В Кремле заявили о расширении американской делегации на переговорах с российской стороной.

Пропагандистские СМИ заявили, что к команде США, где уже работали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, присоединился Джош Грюнбаум — комиссар Федеральной службы закупок Управления общих служб США (GSA).

  • По данным открытых источников, Грюнбаум недавно получил назначение от президента США Дональда Трампа. Он стал старшим советником вновь созданного Совета мира.

Встреча в Кремле стала для него первым опытом переговоров такого уровня с российским руководством, сообщаетЦензор.НЕТ.

Кто такой Джош Грюнбаум и какую роль он играет

На официальном сайте GSA указано, что биография Джоша Грюнбаума была обновлена 27 февраля 2025 года. Он имеет юридическое образование, а также степень MBA. Грюнбаум является членом адвокатской палаты штата Нью-Йорк.

Пропагандистские СМИ одновременно напоминают, что он уже участвовал в контактах между США и РФ. Ранее эти переговоры проходили на более низком уровне. В частности, Грюнбаум был участником диалога между Стивом Уиткоффом и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым во время встречи в Майами осенью прошлого года.

Дальнейшие шаги и возможные договоренности

Встреча в Кремле с участием Путина, Уиткоффа и Кушнера началась вечером 22 января. После визита в Москву спецпосланцы США должны отправиться в Абу-Даби.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 января там запланированы переговоры с участием делегаций США, России и Украины. По информации СМИ, стороны будут обсуждать возможность энергетического перемирия.

Зятек,Вітьок и Джошуа Грюнбаум . Вони що підбирають кадри в одному молильному домі ?
23.01.2026 00:45 Ответить
Ще один збоченець з клубу Епштейна...
23.01.2026 01:09 Ответить
***** відразу поставило умови Тромбу що всі переговорщики від сша будуть рашистськими агентами. Тому всі ці перемовини це тупо цькування України з обох сторін. Це тупо часи і правила 90-х де один бандюган катує жертву розпеченим утюгом на живіт а інший підсовує папірець з ручкою і каже підпиши докумунти на квартиру і все закінчиться
23.01.2026 01:28 Ответить
а ничего не напоминает "Рада Миру" - это же пракически "Міністерство Єдності" на максималках. только, возможно, поприличнее, оббирания своих граждан пока не допускают. со стороны наверное на себя посмотреть "нашим" власть-имущим наверное немного полезно и, возможно, противно (хотя, конечно, последнее - вряд ли, при отсутствии совести, мозгов, принципов и приличий - это тяжело). зато опыта дохрена, по себе могут судить в какую ж... ведут путь.
23.01.2026 00:56 Ответить
Ризикну припустити, що Вітьок припер цього комісара Хрюна Баумана закупити партію червоної ікри, ну і пару чебуреків на здачу.
23.01.2026 01:00 Ответить
В сша не їдять червоної ікри. Вони нею даже брезгують. А от золоті коронки, сережки і алмази з радістю приймають
23.01.2026 01:32 Ответить
Сподіваюся, доживу до листопада без інфаркту.
23.01.2026 01:03 Ответить
***** їх всіх разом обдурить, навіть не напружуючись...

Тампон посилає у переговорну групу тупих та без досвіду у переговорах, тим більше такого масштабу.
23.01.2026 01:08 Ответить
цей не в нашу сторону, цей по дерібану...
23.01.2026 03:34 Ответить
Ці хитрі, мишачі очки мені не подобаються…
23.01.2026 03:46 Ответить
Кого-то он мне напоминает …
Без оков , ну вылитый Ермак в молодости ! … 🤪🤣
23.01.2026 06:50 Ответить
Шапіто...
23.01.2026 03:58 Ответить
Шоу довгоносиків.
23.01.2026 09:50 Ответить
все нормально, всі дивляться, декотрим навіть подобається....
23.01.2026 04:26 Ответить
Азохєн вєй....
23.01.2026 06:41 Ответить
О, ще один американський міндіч. От хто вирішує, жити українцям, чи обійдуться. Від штатів - міндічі, від України - міндічі, у тому числі і квартальний блазень. Ділять награбоване, а Василі з Миколами - у окопи.
23.01.2026 07:31 Ответить
Unholy Trinity - Vitkoff, Kushner and Grunbaum

А ще кажуть, що їхній вплив на світову політику та економіку перебільшений...
23.01.2026 09:32 Ответить
Ще один #идок буде допомагати ділити Україну. От хто тут заперечуватиме, що це #идівський зговір?
23.01.2026 11:04 Ответить
 
 