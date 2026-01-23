Трамп высказался о встрече с Зеленским: "Он хочет заключить соглашение"

Президент США Дональд Трампответил на вопросы журналистов и поднял тему войны в Украине и возможных трехсторонних переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, комментируя тему переговоров, которые должны состояться в Абу-Даби, а также возможную встречу на уровне лидеров, американский глава подчеркнул, что сам факт таких контактов имеет решающее значение. По его словам, без встреч никакого прогресса достичь невозможно.

Трамп - о переговорах

Президент США отметил, что переговорный процесс будет продолжаться, однако его результат пока остается открытым. Трамп заявил, что его главной целью является сохранение человеческих жизней.

"Мы встречаемся — и посмотрим, что будет. Я надеюсь, мы спасем много жизней", — сказал глава Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США привлекли нового представителя к переговорам с Путиным

Трамп — о встрече с Зеленским

Отдельно он прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, Зеленский подтвердил желание заключить соглашение. При этом Трамп подчеркнул, что речь идет не о новых инициативах, а об уже известных параметрах, которые обсуждаются в течение последних месяцев.

Также президент США ответил на вопрос о главных трудностях в достижении договоренностей. Он отметил, что ключевые препятствия остаются неизменными уже длительное время. По его словам, речь идет о реальных границах, в частности территории, линии разграничения и других географических факторах, которые осложняют переговорный процесс.

Трамп подчеркнул, что считает эту войну не своей ответственностью и отметил, что, по его мнению, она вообще не должна была произойти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф о мирных переговорах: Все свелось к решению одного вопроса

Трамп - об идее Путина выделить $1 млрд

Журналист спросил у главы США, позволит ли он Путину использовать замороженные российские активы для оплаты вступления в "Совет Мира".



Трамп ответил, что не располагает полной информацией, но слышал об этом заявлении. По словам Трампа, если Путин действительно использует "свои собственные деньги", то он считает это "хорошим" и "замечательным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины замечательная переговорная команда, мы достигли значительного прогресса, - Виткофф