Трамп высказался о встрече с Зеленским: "Он хочет заключить соглашение"

Трамп об Украине и Зеленском

Президент США Дональд Трампответил на вопросы журналистов и поднял тему войны в Украине и возможных трехсторонних переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, комментируя тему переговоров, которые должны состояться в Абу-Даби, а также возможную встречу на уровне лидеров, американский глава подчеркнул, что сам факт таких контактов имеет решающее значение. По его словам, без встреч никакого прогресса достичь невозможно.

Трамп - о переговорах 

Президент США отметил, что переговорный процесс будет продолжаться, однако его результат пока остается открытым. Трамп заявил, что его главной целью является сохранение человеческих жизней.

"Мы встречаемся — и посмотрим, что будет. Я надеюсь, мы спасем много жизней", — сказал глава Белого дома.

Трамп — о встрече с Зеленским

Отдельно он прокомментировал свою встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, Зеленский подтвердил желание заключить соглашение. При этом Трамп подчеркнул, что речь идет не о новых инициативах, а об уже известных параметрах, которые обсуждаются в течение последних месяцев.

Также президент США ответил на вопрос о главных трудностях в достижении договоренностей. Он отметил, что ключевые препятствия остаются неизменными уже длительное время. По его словам, речь идет о реальных границах, в частности территории, линии разграничения и других географических факторах, которые осложняют переговорный процесс.

  • Трамп подчеркнул, что считает эту войну не своей ответственностью и отметил, что, по его мнению, она вообще не должна была произойти.

Трамп - об идее Путина выделить $1 млрд

Журналист спросил у главы США, позволит ли он Путину использовать замороженные российские активы для оплаты вступления в "Совет Мира".

Трамп ответил, что не располагает полной информацией, но слышал об этом заявлении. По словам Трампа, если Путин действительно использует "свои собственные деньги", то он считает это "хорошим" и "замечательным".

Топ комментарии
+9
Володя, тебе здають "з потрохами"!
Негайно заявляй, що Трамп погано тебе зрозумів.
Ти за стійкість, незламність і потужність!!!
23.01.2026 01:44 Ответить
23.01.2026 01:44 Ответить
+8
Щоб ти рыжа потвора з Кобзоном угоду уклала
23.01.2026 02:54 Ответить
23.01.2026 02:54 Ответить
+6
Угода...350 млрд...я зупинив 8 воєн...це війна ніколи б не почалася, якби я був президентом...Гренландія...

Коли б цього довбня вже хтось огрів по дурній рудій макітрі, може, якісь нові слова вивчив би?
23.01.2026 01:41 Ответить
23.01.2026 01:41 Ответить
ОБАМА....

(це те, що додалося до випорожнень рудої макітри нещодавно, у звʼязці з 350 млрд $....)
показать весь комментарий
23.01.2026 07:45 Ответить
Абирвалг, мацквашвєя...
показать весь комментарий
23.01.2026 08:04 Ответить
Ну так пошліть цього рудого на...й, і просіть свого, вибраного у 2019 році Бубочку, щоб він зупинив війну, щоб повернув нас на кордони 1991 року і створив тут країну зелений мрій. Після того, що натворили українці у 2019 року, то приходиться слухати всіх і у всіх просити допомоги, бо зелені мародери вміють тільки брехати, піаритись і красти під час війни.
показать весь комментарий
23.01.2026 11:09 Ответить
Ой... Не смішіть
показать весь комментарий
23.01.2026 02:16 Ответить
Ти про ваву болотного , у якого планують його мільярди списати у фонд родини трумпа ? Тоді не просто здають , а влаштовуютть "кидалово" послє того как "надулі " ((
показать весь комментарий
23.01.2026 02:45 Ответить
"Обманулі", грубо говоря "кінулі"😂
показать весь комментарий
23.01.2026 09:16 Ответить
Зеля може тільки оманську угоду украсти. Ніякої надії на трампа і кобзона
показать весь комментарий
23.01.2026 08:50 Ответить
Трампу вигідно би було закінчити війну перед виборами в конгрес восени щоб вїхати туда на білому коні. Зеля радий повоювати ще трошки бо це тримає його при владі. Путіну вигідно бо ще захопить території. Тільки український народ ніхто не запитує...
показать весь комментарий
23.01.2026 02:55 Ответить
А де ще один - Голобородько?
показать весь комментарий
23.01.2026 12:04 Ответить
Папуга. Вже не цікаво, навіть, з точку зори психології
показать весь комментарий
23.01.2026 03:35 Ответить
А з точки зору психіатрії ?
дивилась на нетфликсе якесь американське ріаліте шоу про успішних і багатих жінок з Маямі . І Марі лаго там згадується постійно. Вони там усі примітивні- гроші , успіх , вечірки на які одяг вдягають тількі один раз. ТАМ СВІТ ПСИХИЧНО ХВОРИХ НЕОСВІЧЕНИХ ЛЮДЕЙ І ТРАМП З ЦЬОГО СВІТУ. Вони типу янека , що не знає про Ахматову та де знаходиться Україна, але яхти в них круті.
показать весь комментарий
23.01.2026 03:54 Ответить
Вибачте, але нам та ахметова й в бік не вперлася. Як й український поет чехів.
показать весь комментарий
23.01.2026 06:54 Ответить
Та плювати Доні на людські життя ! Скільки тисяч людей вже загинуло через те що він не дав нам далекобійноі зброі? Скільки тисяч людей вже загинуло що він вже другий рік заграє з путіним, замість того щоб ввести найжорстокіші санкціі проти росіі щоб вона ні вдохнути ні видохнути не змогла, і вже думала як ій вижити а не воювати. У Доні , як у президента найпотужнішоі держави світу в його руках є всі важелі щоб це зробити. Але ж він нічого з цього не робить !!!! За гаслами про ,,збереження життів' стоїть лише бажання мінімізувати витрати США, зосередитися на внутрішніх проблемах та змінити глобальну архітектуру безпеки на користь двосторонніх угод з великими гравцями. Для Доні важливо лише підтвердити свою репутацію людини, яка може вирішити будь-який конфлікт через переговори. Швидке завершення війни ,навіть ціною українських територій і іі інтересів, дозволяє йому заявити про геополітичну перемогу, якої не зміг досягти Байден. Це його ,,цинічний реалізм': для нього мир важливіший за справедливість цього миру. Тому начхати йому і на людей Украіни і на іі територіі, і по великому рахунку і на іі суверінітет.... Як кажуть нічого особистого, тільки бізнес....
показать весь комментарий
23.01.2026 03:45 Ответить
Говорять що він ніщеброд по рівнянню з хутиним, бо в ***** вже 250 млрд давно. ось це в очах донні круть Хвора людина на гроші . БІДНА АМЕРИКА
показать весь комментарий
23.01.2026 03:58 Ответить
Хіба тільки Америка? Весь світ...
показать весь комментарий
23.01.2026 08:10 Ответить
"Зеленський - Лідер Світу! Його плем'я тримає світ!" - Мосейчук з "1+1"
показать весь комментарий
23.01.2026 04:35 Ответить
Україна та Росія на зустрічі в ОАЕ можуть обмінятися варіантами вирішення територіального питання захрипів ЗЕ - капітулянт. А це що визнання окупації кремлем. української землі. Знищення Конституції, а потім і суверенітету України. Видно буде, те про що він юда домовився з патрушевим в Омані.
показать весь комментарий
23.01.2026 04:39 Ответить
Воно не юда. Юда, згідно давньоєврейської казки, зрадник. А кого зрадив Зеленський? Чужих і ненависних йому українців, ненависть і зневагу до яких він ніколи не приховував? Тих, кому прямо заявив, що він їм нічого "нє должен"? Де тут зрада? Той квартальний гімнюк завжди був ворогом, відкритим, нахабним, цинічним. І тільки повний дебіл міг побачити у тій істоті щось патріотичне. До речі, навряд чи у Омані були домовленості, бо з чмошником, пустим місцем, там ніхто не домовлявся. Торчку пояснили, що він повинен робити, налякали компроматом, для переконливості збили літак, приставили до нього куратора, бо воно тупе, от і усі "домовленості". От і виконує паяц накази путіна, згідно своїх розумових здібностей, хоча й охоче.
показать весь комментарий
23.01.2026 07:26 Ответить
келлог - останній з пів могікан-республіканців - все остальне 20 відтінків рудого...
показать весь комментарий
23.01.2026 04:43 Ответить
Воно вже уклало оманську угоду
показать весь комментарий
23.01.2026 04:56 Ответить
CBC News

Трамп заявив пізно в четвер, що він відкликає запрошення для прем'єр-міністра Марка Карні приєднатися до його ініціативи «Рада миру».

Близько 35 країн погодилися приєднатися до ради, але Карні ще не повідомив, чи прийме Канада запрошення Трампа.
Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань раніше цього тижня сказав, що Оттава не планує сплачувати значну плату за постійне місце.

Лукашенко, якого часто описують як останнього диктатора Європи та ключового союзника Путіна, приєднався.

CBC News звернулося до Офісу прем'єр-міністра за коментарем.
показать весь комментарий
23.01.2026 05:22 Ответить
20 січня на Всесвітньому економічному форумі прем'єр-міністр Канади Марк Карні виступив з промовою, в якій заявив про "розрив світового порядку", натякаючи на політику Трампа.
показать весь комментарий
23.01.2026 05:28 Ответить
"Ми перебуваємо у вирішальному моменті. І для Канади, і для всього світу.

Ми бачимо, що відбувається розрив світового порядку. Кінець приємної вигадки минулого і початок суворої реальності, де геополітика - а точніше, геополітика великих сил, "супердержав" - не підпорядковується жодним обмеженням. Коли їх ніщо не стримує.

Водночас - і я хочу на цьому наголосити - інші країни, особливо "середні" держави, такі як Канада, не є безсилими.

Вони здатні побудувати новий порядок, що враховує наші цінності, серед яких повага до прав людини, сталий розвиток, солідарність, суверенітет і територіальна цілісність різних держав.
........................................................................................................................

Ми знаємо, що старий порядок не повернеться.

Ми не повинні його оплакувати. Ностальгія - це не стратегія.

Водночас ми віримо, що на зламі можна побудувати щось більше, краще, сильніше, справедливіше. Це - завдання "середніх держав". Тих, які найбільше втрачають від "світу фортець" і найбільше виграють від справжньої співпраці.

Сильні мають свою силу.

Але ми теж дещо маємо - здатність припинити прикидатися, назвати реальність, розбудовувати свою силу вдома і діяти разом.

Це шлях Канади. Ми обираємо його відкрито і впевнено, і цей шлях широко відкритий для будь-якої країни, яка бажає стати на нього разом з нами."

Марк Карні,
прем'єр-міністр Канади
показать весь комментарий
23.01.2026 05:33 Ответить
CNN
Серед тих, кого запросили приєднатися до ради, є супротивники США Росія та Китай, а також багаторічний репресивний режим Білорусі, який пропонує постійні місця за ціну в 1 мільярд доларів. Європейські союзники, багаті на нафту арабські держави Перської затоки, колишні радянські республіки та навіть Папа Римський також отримали запрошення приєднатися.

Але на церемонії підписання, що відбулася на полях Світового економічного форуму у швейцарському курорті Давос, були присутні менше 20 країн - здебільшого з Близького Сходу, Азії та Південної Америки - значно менше, ніж приблизно 35, як передбачав старший чиновник адміністрації на початку цього тижня. Європейські лідери були помітно відсутні. Єдиною країною Західної Європи, яка була представлена, була Угорщина, один з найближчих союзників Росії в Європі.
показать весь комментарий
23.01.2026 05:46 Ответить
як ви вже закоцали своїми угодами.
та ***** трампону чи є на світі українці, чи їх нема...
а ми є!
показать весь комментарий
23.01.2026 05:52 Ответить
в оточенні, предаті всіма, будемо битися!
бо ми є і хочемо бути!
показать весь комментарий
23.01.2026 05:54 Ответить
Богові належить прощати ворогів.
Але нашим обов'язком є скликати зустріч між цими двома сторонами!!!
показать весь комментарий
23.01.2026 06:06 Ответить
ще раз за обов'язки і кому і чим ми кому об'язані?
показать весь комментарий
23.01.2026 06:10 Ответить
Канадою та Мексикою оточений? То закушуй добряче.
показать весь комментарий
23.01.2026 06:56 Ответить
бачю вумного камісара
показать весь комментарий
23.01.2026 07:12 Ответить
на моєї підписки на впн нема кацапнячого прапора, не нема і українського.
хочеш стану бразільянцем, кіфірінець?
показать весь комментарий
23.01.2026 07:20 Ответить
але це буде папіздже, географік...
показать весь комментарий
23.01.2026 07:26 Ответить
- зніми прапор.
- не зніму .
- шторм на дворі він же поб'ється, а ремонтувати мені.
- ну от така ти в мене ремонтувалька України!
показать весь комментарий
23.01.2026 06:08 Ответить
З кацапами угода. Скільки їх вже було. І всі були порушені кацапами. Рудий чорт гне своє, а боневтік підігрує
показать весь комментарий
23.01.2026 06:10 Ответить
Цікава характеристика Трампа від Паула Спайдела:

О мотивах Трампа

Слежу за ситуацией и скажу, что весьма забавно, как сообщество аналитиков различного профиля и направлений пытается «придумать» мотивы и логику действий там, где ее нет. Не нужно ничего переусложнять и придумывать.

Я непозволительного много времени потратил с окт.24 по июл.25 на изучение профиля Трампа со сложным поведенческим и психолингвистическим анализом (все его публичные выступления с янв.24 по июл.25, декомпозируя структуру речи, особенности риторики, вербальные коммуникации и манеры) с целью понять, скрывается ли за внешней бравадой, клоунадой и позерством нечто осмысленное, рациональное и глубокое?

Также изучал публичные мнения его бывших коллег об особенностях взаимодействия с Трампом.

Мне плевать на Трампа, но не плевать на последствия, когда субъект занимает пост президента самой могущественной страны в мире с огромными полномочиями. Я пытался оценить его намерения, чтобы моделировать экономические и финансовые последствия.

Например, Джордж Буш часто заговаривался и запинался, но не был идиотом. Прогрессирующая деменция и выраженное снижение когнитивных способностей Байдена - следствие возраста, хотя изначально также не был идиотом, но Трамп другой.

Базовое предположение было, что Трамп невероятно тупой, но после анализа, базовое предположение ухудшилось.

🔘Крайне тяжелое нарциссическое расстройство личности (мания величия, полная утрата связи с реальностью ради надувания собственного величия, нездоровая зависимость от непрерывной лести, исключительная уверенность в собственной правоте и агрессивная враждебность к противоположной точке зрения и интересам).

🔘Значительная когнитивная деградация (фундаментальная неспособность к концентрации и удержанию внимания, анализу, аналитике, осмыслению и стратегическому планированию, принципиальная неспособность к просчитыванию последствий своих действий).

🔘Упрощение и примитивизация лексики с болезненной гиперконцентрацией выражений в превосходной степени по поводу и без с обилием простых лозунгов.

🔘Выраженное антисоциальное расстройство (отсутствие эмпатии, принципов, совести и готовность нарушать социальные нормы, ради эфемерной, иллюзорной выгоды).

🔘Персеверация или синдром «заезжанной пластинки» (типичное и популярное старческое расстройство - навязчивое повторение одних и тех же слов, фраз или целых историй, даже если контекст разговора изменился). Все его выступления - это 10% приветствия, 10% несвязанный поток бреда, 9% - оскорбления и троллинг, на 70% повторение заезженных баек и историй про собственное величие и победы, и лишь 1% новой информации.

🔘Тангенциальность мышления - неспособность удержать нить разговора, постоянное перескакивание на привычное словоблудие про прошлые «победы».

Уже ранее отмечал, но следует напомнить, Трамп в принципе не умеет читать больше, чем 1-2 страницы текста, что находит подтверждение практически от всей команды Трампа 2016-2020 из-за чего разведке часто приходилось упрощать отчеты для тупых (концентрированные тезисы, картинки, минимум цифр и простая логика на 1-2 страницах).

По уровню понимания мира и развитию, Трамп на уровне 11-13 лет с частым впадением в истерику на уровне взбалмошного 5-7 летнего ребенка (неспособность удержания эмоций и намерений с обостренным и сиюминутным требованием желаемого).

Трамп не способен к обучению, анализу и планированию - это было раньше, сейчас возведено в абсолют.

У Трампа нет садистического расстройства личности, Трамп в своем архетипе НЕ убийца и НЕ воин. Он не получает удовольствия от прямого насилия и убийств, как большинство диктаторов.

Трамп не идеолог. Для него инструмент надувания величия - фейковые сделки, ощущение полного контроля, пиар, понты и поток бабла. Его привлекает сам процесс.

Трамп - это оглушительно тупой, но достаточно мстительный и болезненный нарцисс с обостренной манией величия, беспринципный торгаш с выраженными мошенническими наклонностями, но при этом очень трусливый.

Любой выраженный отпор и Трамп быстро ретируется. Трамп уважает только силу и презирает слабых.

И это президент США. В этом дурдоме мы сейчас функционируем.
показать весь комментарий
23.01.2026 08:38 Ответить
"зеленського на хліб не намажеш"
Оце знатно мосейчучка відс...тала)))
Цей блазень лідер недоумків які вважали що "хужє нє будєт"
показать весь комментарий
23.01.2026 09:01 Ответить
Недавно Зе заявив, що у розетка має бути 220 вольт, хоча має бути 230...думаєте обмовився, чи не знає? ага...как прі савєцкам саюзє - в разєтках 220, калбаса па 2.20...
показать весь комментарий
23.01.2026 10:09 Ответить
 
 