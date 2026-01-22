Прем’єр Гренландії Нільсен про угоду Трампа: Суверенітет – наша червона лінія

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що запропонована США угода має враховувати суверенітет острова.

Про це він сказав на пресконференції, цитує DR.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що важливо в угоді для Гренландії?

Нільсен заявив, що не знає деталей угоди, про яку в середу, 23 січня, оголосив президент США Дональд Трамп. Однак, за його словами, над нею працюватиме робоча група, до якої увійдуть представники Данії та Гренландії.

Він додав, що у Гренландії є "червоні лінії" щодо майбутніх домовленостей, які стосуються суверенітету острова, а також корисних копалин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Гренландію: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить цією темою. ВIДЕО

НАТО в Гренландії та риторика США

Водночас, за словами прем'єра, Гренландія погоджується зі збільшенням військової присутності НАТО на острові.

"Як я розумію, вчорашні дискусії стосувалися спільної мети. Того, про що ми домовилися: ми маємо робити більше для безпеки в Арктиці. Кілька днів тому представники Гренландії та Данії провели переговори з Рютте. Ми повідомили про наші червоні лінії. Нічого про корисні копалини чи ресурси", - нагадав він.

Політик також зауважив, що риторика США щодо Гренландії протягом останніх тижнів була неприйнятною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія може передати США частину території Гренландії для військових баз

Однак Нільсен вірить, що Гренландія і США можуть знову налагодити добрі відносини:

"Але, звичайно, це важко, коли щовечора чуєш погрози. Уявіть, як це було для гренландців – щодня чути, що хтось хоче забрати твою свободу".

Плани США на Гренландію

Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.

21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія не поступиться Трампу у питанні Гренландії, - Стармер