Прем’єр Гренландії Нільсен про угоду Трампа: Суверенітет – наша червона лінія
Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що запропонована США угода має враховувати суверенітет острова.
Про це він сказав на пресконференції, цитує DR, передає Цензор.НЕТ.
Що важливо в угоді для Гренландії?
Нільсен заявив, що не знає деталей угоди, про яку в середу, 23 січня, оголосив президент США Дональд Трамп. Однак, за його словами, над нею працюватиме робоча група, до якої увійдуть представники Данії та Гренландії.
Він додав, що у Гренландії є "червоні лінії" щодо майбутніх домовленостей, які стосуються суверенітету острова, а також корисних копалин.
НАТО в Гренландії та риторика США
Водночас, за словами прем'єра, Гренландія погоджується зі збільшенням військової присутності НАТО на острові.
"Як я розумію, вчорашні дискусії стосувалися спільної мети. Того, про що ми домовилися: ми маємо робити більше для безпеки в Арктиці. Кілька днів тому представники Гренландії та Данії провели переговори з Рютте. Ми повідомили про наші червоні лінії. Нічого про корисні копалини чи ресурси", - нагадав він.
Політик також зауважив, що риторика США щодо Гренландії протягом останніх тижнів була неприйнятною.
Однак Нільсен вірить, що Гренландія і США можуть знову налагодити добрі відносини:
"Але, звичайно, це важко, коли щовечора чуєш погрози. Уявіть, як це було для гренландців – щодня чути, що хтось хоче забрати твою свободу".
Плани США на Гренландію
- Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
- 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
- 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.
