Прем’єр Гренландії Нільсен про угоду Трампа: Суверенітет – наша червона лінія

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що запропонована США угода має враховувати суверенітет острова.

Про це він сказав на пресконференції, цитує DR, передає Цензор.НЕТ.

Що важливо в угоді для Гренландії?

Нільсен заявив, що не знає деталей угоди, про яку в середу, 23 січня, оголосив президент США Дональд Трамп. Однак, за його словами, над нею працюватиме робоча група, до якої увійдуть представники Данії та Гренландії.

Він додав, що у Гренландії є "червоні лінії" щодо майбутніх домовленостей, які стосуються суверенітету острова, а також корисних копалин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Гренландію: Більшість лідерів чекають, що Америка перегорить цією темою. ВIДЕО

НАТО в Гренландії та риторика США

Водночас, за словами прем'єра, Гренландія погоджується зі збільшенням військової присутності НАТО на острові.

"Як я розумію, вчорашні дискусії стосувалися спільної мети. Того, про що ми домовилися: ми маємо робити більше для безпеки в Арктиці. Кілька днів тому представники Гренландії та Данії провели переговори з Рютте. Ми повідомили про наші червоні лінії. Нічого про корисні копалини чи ресурси", - нагадав він.

Політик також зауважив, що риторика США щодо Гренландії протягом останніх тижнів була неприйнятною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія може передати США частину території Гренландії для військових баз

Однак Нільсен вірить, що Гренландія і США можуть знову налагодити добрі відносини:

"Але, звичайно, це важко, коли щовечора чуєш погрози. Уявіть, як це було для гренландців – щодня чути, що хтось хоче забрати твою свободу".

Плани США на Гренландію

  • Нагадаємо, на початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня 2025 року Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
  • 9 січня 2026 року президент США Дональд Трамп знову висловив зацікавленість у придбанні Гренландії. Він заявив, що хотів би укласти угоду легким шляхом.
  • 21 січня Дональд Трамп повідомив, що разом з генсеком НАТО Марком Рютте розробив рамкову угоду щодо Гренландії. Американський лідер зазначив, що, виходячи з цих домовленостей, він не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності з 1 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія не поступиться Трампу у питанні Гренландії, - Стармер

Кизда вашій Гренландії - дід її розпродасть в роздріб
22.01.2026 20:16 Відповісти
Ты дурной !Вроде как этого желаешь?
22.01.2026 20:18 Відповісти
Ага, ви такі войовничі з США бо знаєте що нічого такого не буде, а з кацапами ссикливо.
22.01.2026 20:19 Відповісти
Если дед вам оставит 3 квадратных километра суверенитета норм будет?)
22.01.2026 20:39 Відповісти
Да, Трамп ещё одну чучу отчебучил в Давосе, говорит что "если бы Америка не победила во Второй Мировой войне - то сейчас здесь все говорили бы на немецком языке," хотя в Давосе все жители разговаривают на немецком языке.. )
22.01.2026 21:32 Відповісти
..Ещё Трамп перепутал Бельгию с Беларусью и включил ее в список участников «Совета мира» Трампа.. )
22.01.2026 21:46 Відповісти
Хай США бере в довгострокову оренду певну територію Гренландії і розташовує там свою воєнну базу. І можна цього не говорити на увесь світ.....
23.01.2026 06:12 Відповісти
 
 