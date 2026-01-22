РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9922 посетителя онлайн
Новости Контроль США над Гренландией Трамп хочет видеть Гренландию в США
1 630 7

Премьер Гренландии Нильсен о соглашении Трампа: Суверенитет – наша красная линия

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что предложенное США соглашение должно учитывать суверенитет острова.

Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует DR, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что важно в соглашении для Гренландии?

Нильсен заявил, что не знает деталей соглашения, о котором в среду, 23 января, объявил президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, над ним будет работать рабочая группа, в которую войдут представители Дании и Гренландии.

Он добавил, что у Гренландии есть "красные линии" в отношении будущих договоренностей, касающихся суверенитета острова, а также полезных ископаемых.

НАТО в Гренландии и риторика США

В то же время, по словам премьера, Гренландия соглашается с увеличением военного присутствия НАТО на острове.

"Как я понимаю, вчерашние дискуссии касались общей цели. Того, о чем мы договорились: мы должны делать больше для безопасности в Арктике. Несколько дней назад представители Гренландии и Дании провели переговоры с Рютте. Мы сообщили о наших красных линиях. Ничего о полезных ископаемых или ресурсах", - напомнил он.

Политик также отметил, что риторика США в отношении Гренландии в течение последних недель была неприемлемой.

Однако Нильсен верит, что Гренландия и США могут снова наладить хорошие отношения:

"Но, конечно, это трудно, когда каждый вечер слышишь угрозы. Представьте, как это было для гренландцев – каждый день слышать, что кто-то хочет отнять твою свободу".

Планы США на Гренландию

  • Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
  • 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
  • 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

Автор: 

Гренландия (220) США (29284) Трамп Дональд (8039)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кизда вашій Гренландії - дід її розпродасть в роздріб
показать весь комментарий
22.01.2026 20:16 Ответить
Ты дурной !Вроде как этого желаешь?
показать весь комментарий
22.01.2026 20:18 Ответить
Ага, ви такі войовничі з США бо знаєте що нічого такого не буде, а з кацапами ссикливо.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:19 Ответить
Если дед вам оставит 3 квадратных километра суверенитета норм будет?)
показать весь комментарий
22.01.2026 20:39 Ответить
Да, Трамп ещё одну чучу отчебучил в Давосе, говорит что "если бы Америка не победила во Второй Мировой войне - то сейчас здесь все говорили бы на немецком языке," хотя в Давосе все жители разговаривают на немецком языке.. )
показать весь комментарий
22.01.2026 21:32 Ответить
..Ещё Трамп перепутал Бельгию с Беларусью и включил ее в список участников «Совета мира» Трампа.. )
показать весь комментарий
22.01.2026 21:46 Ответить
Хай США бере в довгострокову оренду певну територію Гренландії і розташовує там свою воєнну базу. І можна цього не говорити на увесь світ.....
показать весь комментарий
23.01.2026 06:12 Ответить
 
 