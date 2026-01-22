Премьер Гренландии Нильсен о соглашении Трампа: Суверенитет – наша красная линия

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что предложенное США соглашение должно учитывать суверенитет острова.

Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует DR, передает Цензор.НЕТ.

Что важно в соглашении для Гренландии?

Нильсен заявил, что не знает деталей соглашения, о котором в среду, 23 января, объявил президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, над ним будет работать рабочая группа, в которую войдут представители Дании и Гренландии.

Он добавил, что у Гренландии есть "красные линии" в отношении будущих договоренностей, касающихся суверенитета острова, а также полезных ископаемых.

НАТО в Гренландии и риторика США

В то же время, по словам премьера, Гренландия соглашается с увеличением военного присутствия НАТО на острове.

"Как я понимаю, вчерашние дискуссии касались общей цели. Того, о чем мы договорились: мы должны делать больше для безопасности в Арктике. Несколько дней назад представители Гренландии и Дании провели переговоры с Рютте. Мы сообщили о наших красных линиях. Ничего о полезных ископаемых или ресурсах", - напомнил он.

Политик также отметил, что риторика США в отношении Гренландии в течение последних недель была неприемлемой.

Однако Нильсен верит, что Гренландия и США могут снова наладить хорошие отношения:

"Но, конечно, это трудно, когда каждый вечер слышишь угрозы. Представьте, как это было для гренландцев – каждый день слышать, что кто-то хочет отнять твою свободу".

Планы США на Гренландию

Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.

21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.

