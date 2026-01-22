Премьер Гренландии Нильсен о соглашении Трампа: Суверенитет – наша красная линия
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что предложенное США соглашение должно учитывать суверенитет острова.
Об этом он сказал на пресс-конференции, цитирует DR, передает Цензор.НЕТ.
Что важно в соглашении для Гренландии?
Нильсен заявил, что не знает деталей соглашения, о котором в среду, 23 января, объявил президент США Дональд Трамп. Однако, по его словам, над ним будет работать рабочая группа, в которую войдут представители Дании и Гренландии.
Он добавил, что у Гренландии есть "красные линии" в отношении будущих договоренностей, касающихся суверенитета острова, а также полезных ископаемых.
НАТО в Гренландии и риторика США
В то же время, по словам премьера, Гренландия соглашается с увеличением военного присутствия НАТО на острове.
"Как я понимаю, вчерашние дискуссии касались общей цели. Того, о чем мы договорились: мы должны делать больше для безопасности в Арктике. Несколько дней назад представители Гренландии и Дании провели переговоры с Рютте. Мы сообщили о наших красных линиях. Ничего о полезных ископаемых или ресурсах", - напомнил он.
Политик также отметил, что риторика США в отношении Гренландии в течение последних недель была неприемлемой.
Однако Нильсен верит, что Гренландия и США могут снова наладить хорошие отношения:
"Но, конечно, это трудно, когда каждый вечер слышишь угрозы. Представьте, как это было для гренландцев – каждый день слышать, что кто-то хочет отнять твою свободу".
Планы США на Гренландию
- Напомним, в начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен, в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта 2025 года Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
- 9 января 2026 года президент США Дональд Трамп вновь выразил заинтересованность в приобретении Гренландии. Он заявил, что хотел бы заключить сделку легким путем.
- 21 января Дональд Трамп сообщил, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработал рамочное соглашение по Гренландии. Американский лидер отметил, что, исходя из этих договоренностей, он не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу с 1 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль