Зафіксовано знеструмлення у чотирьох областях внаслідок нічних ударів РФ, - Міненерго

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Так, наголошується, що енергосистема України працює в умовах підвищеного навантаження через постійні атаки росії та складні погодні умови. Ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Нові знеструмлення

Унаслідок нічних ударів ворога на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх регіонах.

Ситуація в енергосистемі

Зазначається, що у Києві, Київській та Одеській областях оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовані аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.