Зафіксовано знеструмлення у чотирьох областях внаслідок нічних ударів РФ, - Міненерго

Знеструмлення в Україні

Унаслідок нічних ударів російських військ на ранок 23 січня знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Так, наголошується, що енергосистема України працює в умовах підвищеного навантаження через постійні атаки росії та складні погодні умови. Ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Нові знеструмлення

Також читайте: Вражає, як українці живуть без тепла та те, що вони роблять, щоб вижити, - Трамп

Ситуація в енергосистемі

Зазначається, що у Києві, Київській та Одеській областях оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні був найважчий день для енергосистеми України після блекауту в листопаді 2022 року, - Шмигаль

Задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовані аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Сумська область (4679) енергетика (3746) Запорізька область (4818) Міненерго (1675) знеструмлення (113) Дніпропетровська область (4949) Харківська область (2635)
Як же стало "КРАЩЕ" при ЗЕ. Ніколи так не було з початку 20го століття.

І тим хто таке що це рузкіе

- гроші на ракети вкрали
- заводи Рейнметал чекають дозволи по 3 роки
- гроші на захист вкрали
- гроші на розподілену генерацію вкрали
- гроші за здачу територій рузкім взями

ЕВРЕЙ в найгіршому сенсі цього слова
23.01.2026 13:23 Відповісти
23.01.2026 13:24 Відповісти
А чому Україна не б'є по рашистам? Якусь бочку рашистам на нафтобазі підпалили і радіємо. Чи це по вашому адекватна відповідь на знеструмлення 4-х областей?
23.01.2026 13:26 Відповісти
тю ! на 3 години вимкнули і знову включили
23.01.2026 13:27 Відповісти
Йшов третій місяць "миттєвої відповіді" України на москву ракетами.."пацан сказав, пацан зробив, пацан не зробив, пацан ще раз сказав.
23.01.2026 13:33 Відповісти
допоки енергетикою керує бугалтер шмиргаль та бандіт і московський куєсос ахмєтов, блекаути не закінчаться.
23.01.2026 13:47 Відповісти
 
 