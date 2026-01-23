Зафіксовано знеструмлення у чотирьох областях внаслідок нічних ударів РФ, - Міненерго
Унаслідок нічних ударів російських військ на ранок 23 січня знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Так, наголошується, що енергосистема України працює в умовах підвищеного навантаження через постійні атаки росії та складні погодні умови. Ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури.
Нові знеструмлення
Ситуація в енергосистемі
Зазначається, що у Києві, Київській та Одеській областях оператори систем розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження. Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовані аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І тим хто таке що це рузкіе
- гроші на ракети вкрали
- заводи Рейнметал чекають дозволи по 3 роки
- гроші на захист вкрали
- гроші на розподілену генерацію вкрали
- гроші за здачу територій рузкім взями
ЕВРЕЙ в найгіршому сенсі цього слова