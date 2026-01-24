Росіяни завдали 756 ударів по Запорізькій області за добу: пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 756 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров та ГУ Нацполіції в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Пошкодження

Повідомляється, що надійшло 99 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

Чим били росіяни?

Як зазначається, російські війська для атак на Запорізьку область застосовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.

Війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Тернуватому, Різдвянці, Таврійському, Юрківці, Любицькому, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці та Чарівному.

483 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Розумівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку та Солодке.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Новоданилівки, Чарівного, Святопетрівки та Нового Запоріжжя.

251 артилерійський удар нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

