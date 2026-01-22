Росіяни вдарили по Комишувасі на Запоріжжі: одна людина загинула і дев’ятеро поранені

Російські війська обстріляли Комишуваху в Запорізькому районі, унаслідок чого є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Комишувасі

Як зазначається, ворог атакував Комишуваху КАБами. Окупанти завдали по Комишувасі чотири удари.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Загиблий та поранені

Спершу зазначалося, що через російський обстріл поранень дістали дві жінки. Обидві перебувають у стані середньої тяжкості.

Пізніше Федоров повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла: одна людина загинула, чотири - дістали поранень.

Пораненим надається вся необхідна медична допомога.

Оновлена інформація

За останніми даними, кількість поранених через атаку росіян на Комишуваху зросла до дев’яти.

Як розповіли в ДСНС України, внаслідок удару пошкоджено 24 приватні житлові будинки та надвірні споруди. Рятувальники ліквідували загоряння покрівлі одного з приватних житлових будинків.

Крім того, під час обстеження місця події надзвичайники виявили людину під завалами, деблокували її та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Повідомляється, що рятувальники ліквідували всі осередки загоряння, на місці події працюють екстрені служби, триває обстеження території та пошкоджених об’єктів.

