Доба на Запоріжжі: під ударами РФ понад 30 населених пунктів, 4 людини загинули, 6 - поранені

Четверо людей загинуло, шестеро - поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли за добу

Загалом упродовж доби окупанти завдали 749 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області.

  • Війська рф здійснили 19 авіаційних ударів по Кушугуму, Біленькому, Гуляйполю, Залізничному, Різдвянці, Барвінівці, Воздвижівці, Гуляйпільському, Святопетрівці, Гіркому, Лугівському та Верхній Терсі.
  • 423 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Тернувате, Новоолександрівку, Барвінівку, Заливне, Михайлівське, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке та Добропілля.
  • 4 обстріли з РСЗВ завдано по території Терсянки, Гуляйполя та Залізничного.
  • 303 артилерійські удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Малих Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір’я, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого та Солодкого.

Наслідки

Надійшло 76 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, напередодні окупанти вдарили по Запоріжжю, вже відомо про трьох загиблих.
  • Вночі ворог також вгатив по Запоріжжю, пошкоджено будинки.

А в росії скільки під ударами ?
21.01.2026 07:12 Відповісти
Що це за фото? Там камінь с неба впап, чи шахед не вибухнув? Окна навіть цілі...
21.01.2026 07:59 Відповісти
Ворожі бпла це не тільки шахеди, але несуть смерть вони всі
21.01.2026 08:04 Відповісти
 
 