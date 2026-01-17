Атака РФ на Запорізький район: виникла пожежа, Вільнянськ без світла
Унаслідок удару РФ увечері 17 січня в Запорізькому районі виникла пожежа, а місто Вільнянськ знеструмлено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"У Запорізькому районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.
Вільнянськ знеструмлено.
- Котельні працюють від генераторів.
- Централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням.
- Усі служби працюють над відновленням.
Як повідомляється, критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ФьодоровКличко чому Запоріжжя не підготовлене?