Атака РФ на Запорізький район: виникла пожежа, Вільнянськ без світла

Удар по Запорізькому району

Унаслідок удару РФ увечері 17 січня в Запорізькому районі виникла пожежа, а місто Вільнянськ знеструмлено.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"У Запорізькому районі внаслідок ворожого удару виникла пожежа", - ідеться в повідомленні.

Вільнянськ знеструмлено.

  • Котельні працюють від генераторів.
  • Централізоване водопостачання також забезпечується резервним живленням.
  • Усі служби працюють над відновленням.

Як повідомляється, критична інфраструктура у Вільнянську переведена на резервне живлення.

Запорізька область (4796) знеструмлення (110) Вільнянськ (13)
Зеленський з єрмаком і кабміндічами та власниками енергоОбєктів, глибоко зхвильовані, мандруючи Світом по самітах від Оманського - міру-мір??
18.01.2026 00:29 Відповісти
Фьодоров Кличко чому Запоріжжя не підготовлене?
18.01.2026 01:54 Відповісти
Чому кацапи зі світлом?
18.01.2026 03:29 Відповісти
 
 