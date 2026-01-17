Доба на Запоріжжі: під ворожими ударами 29 населених пунктів, троє поранених, є руйнування. ФОТО

Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли за добу

За даними ОВА, упродовж доби окупанти завдали 677 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області.

  • 18 авіаударів завдано по Юрківці, Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Любицькому, Різдвянці, Цвітковому, Тернуватому, Долинці, Верхній Терсі.
  • 369 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Михайлівське, Дубовий Гай, Широке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Солодке та Зелене.
  • 4 обстріли із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Зеленому та Солодкому.
  • 286 артударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому та Солодкому.

Наслідки

