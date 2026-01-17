Сутки в Запорожской области: под вражескими ударами 29 населенных пунктов, трое раненых, есть разрушения. ФОТО

Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

По данным ОГА, в течение суток оккупанты нанесли 677 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области.

18 авиаударов нанесено по Юрковке, Гуляйполю, Зализнычному, Воздвижовке, Любицкому, Рождественке, Цветковому, Терноватому, Долинке, Верхней Терсе.

369 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Михайловское, Дубовый Гай, Широкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Сладкое и Зеленое.

4 обстрела из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Зеленому и Сладкому.

286 артиллерийских ударов нанесено по Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому и Сладкому.

Последствия

