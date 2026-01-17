Сутки в Запорожской области: под вражескими ударами 29 населенных пунктов, трое раненых, есть разрушения. ФОТО

Три человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

По данным ОГА, в течение суток оккупанты нанесли 677 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области.

  • 18 авиаударов нанесено по Юрковке, Гуляйполю, Зализнычному, Воздвижовке, Любицкому, Рождественке, Цветковому, Терноватому, Долинке, Верхней Терсе.
  • 369 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Михайловское, Дубовый Гай, Широкое, Степногорск, Приморское, Степовое, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Сладкое и Зеленое.
  • 4 обстрела из РСЗО нанесены по Гуляйполю, Зеленому и Сладкому.
  • 286 артиллерийских ударов нанесено по Степногорску, Приморскому, Степовому, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленому и Сладкому.

Последствия

обстрел Запорожской области

