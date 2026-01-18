РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9287 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
507 3

Атака РФ на Запорожский район: возник пожар, Вольнянск без света

Удар по Запорожскому району

В результате удара РФ вечером 17 января в Запорожском районе возник пожар, а город Вольнянск остался без электричества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В Запорожском районе в результате вражеского удара возник пожар", - говорится в сообщении.

Вольнянск обесточен.

Смотрите также: Сутки в Запорожской области: под вражескими ударами 29 населенных пунктов, трое раненых, есть разрушения. ФОТО

  • Котельные работают от генераторов.
  • Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.
  • Все службы работают над восстановлением.

Как сообщается, критическая инфраструктура в Вольнянске переведена на резервное питание.

Читайте также: Россия ночью снова ударила по энергетике: отключение электроэнергии в Харьковской и Житомирской областях, - Минэнерго

Автор: 

Запорожская область (3981) обесточивание (78) Вольнянск (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський з єрмаком і кабміндічами та власниками енергоОбєктів, глибоко зхвильовані, мандруючи Світом по самітах від Оманського - міру-мір??
показать весь комментарий
18.01.2026 00:29 Ответить
Фьодоров Кличко чому Запоріжжя не підготовлене?
показать весь комментарий
18.01.2026 01:54 Ответить
Чому кацапи зі світлом?
показать весь комментарий
18.01.2026 03:29 Ответить
 
 