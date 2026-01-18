Атака РФ на Запорожский район: возник пожар, Вольнянск без света
В результате удара РФ вечером 17 января в Запорожском районе возник пожар, а город Вольнянск остался без электричества.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
"В Запорожском районе в результате вражеского удара возник пожар", - говорится в сообщении.
Вольнянск обесточен.
- Котельные работают от генераторов.
- Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.
- Все службы работают над восстановлением.
Как сообщается, критическая инфраструктура в Вольнянске переведена на резервное питание.
