Атака РФ на Запорожский район: возник пожар, Вольнянск без света

В результате удара РФ вечером 17 января в Запорожском районе возник пожар, а город Вольнянск остался без электричества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"В Запорожском районе в результате вражеского удара возник пожар", - говорится в сообщении.

Вольнянск обесточен.

Котельные работают от генераторов.

Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.

Все службы работают над восстановлением.

Как сообщается, критическая инфраструктура в Вольнянске переведена на резервное питание.

