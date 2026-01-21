Ворог вгатив по Запоріжжю: пошкоджено будинки
У ніч проти середи, 21 січня 2026 року, війська РФ вчергове ударили по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ворог вкотре завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Попередньо, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
Що передувало?
Як повідомлялося, напередодні окупанти вдарили по Запоріжжю, вже відомо про трьох загиблих.
Обстріли Запорізького району
Так, голова ОВА зауважив, що росіяни продовжують терор цивільних.
Унаслідок ворожих ударів по Запорізькому району загинула людина, ще одну – травмовано.
- Обстріл з РСЗВ пошкодив магазин та приватні будинки у Терсянці. Загинув 62-річний чоловік.
- Крім того, росіяни вдарили fpv-дроном по екскаватору, що працював на території району. Внаслідок атаки техніка пошкоджена. 48-річний водій дістав травми. Йому надали необхідну допомогу.
